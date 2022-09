RELATED POST

Hederaen er smuk som en hæk. Ikke alle kender til vedbend som hækplante. Vi mener, at dette bør ændres. En hedera som hæk har flere fordele, som andre planter i hæk ikke har! Vi lister det for dig.

De vigtigste fordele ved en efeuhæk smal hæk

De fleste hækplanter har brug for meget plads. De vokser hurtigt og bliver store men også brede/tykke. Hækkens tykkelse er en skam, især i små haver. Du har mistet en del af din have til hækken.

Det har hederaen ikke: Det er en meget smal hæk, så du ikke mister plads i din have. Det er næsten umuligt at finde en smallere hæk med planter!

Stedsegrøn

Denne fordel er allerede kendt af vores faste kunder: hedera-planten forbliver grøn hele året rundt. Også om vinteren. Mange andre hækplanter har ikke denne fordel, hvilket får din have til at se meget dyster ud i de koldere måneder.

Den store fordel ved hederaen som hæk er, at du har en smuk, grøn skillevæg året rundt!

En tredje fordel i forhold til andre planter er, at efeu kan beskæres hele året rundt. Det er en hurtig voksende, så du bliver nødt til at gøre dette mindst to gange om året. Men hvor man med en anden hæk nogle gange skal vente længe på det perfekte beskæringsmoment, er det ikke nødvendigt med Hederaen.