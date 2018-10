ENTRE LO MALO Y LO PEOR

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

El domingo 11 de noviembre próximo, un porcentaje X de los 283 mil militantes panistas votará por su nuevo dirigente nacional teniendo dos opciones a elegir: La del candidato del prianista poblano Rafael Moreno Valle Rosas, el michocano Marko Cortés Mendoza; y la de su comparsa Manuel Gómez Morín Martínez del Río. El claridoso presidente de la Comisión de Doctrina del CEN del PAN, Juan José Rodríguez Prats, expresa al respecto un enorme desaliento y una gran tristeza porque quiere al PAN y le duele mucho tener que optar entre lo malo(Manuel) y lo peor (Marko)”.

Fiel a su estilo claro, directo y contundente, Rodríguez Prats sentencia que “lo peor es Marko Cortés, quien no es más que un títere de Rafael Moreno Valle, quien es la negación del PAN. Va a entregarlo a quien representa todo contra lo que luchó el partido toda su vida”. Como cuando se desavienen las comadres panistas las verdades salen a luz, lo acusa de corrupción: “Me consta esa deshonestidad porque el mismo Cortés me confesó que cuando buscaba ser candidato a gobernador de Michoacán, en 2011, recibió 70 millones de pesos de empresarios a cambio de negocios”.

Para Rodríguez Prats lo malo de la película es Manuel Gómez Morin Martínez del Río, nieto del fundador del PAN, mera comparsa para legitimar la imposición de Marko Cortés Mendoza, pues según aquel éste le transfirió a Manuel buena parte de las 28 mil firmas de militantes azules que necesitaba para registrarse como candidato a presidente del CEN del PAN, para evitar con ello ser candidato único.

“Es una mentira completamente”, le revira Mirelle Montes, candidata a Secretaria General de la fórmula de acompañamiento liderada por Gómez Morin Martínez Del Río, pero al mismo tiempo reconoce que “Desde un inicio todo este proceso se llevó de una manera muy sucia. Nosotros no estamos legitimando el proceso. Al contrario, estamos dando una batalla contra situaciones que se han venido dando desde hace varios años, y ahora, de cara al proceso de renovación, intentamos quitar a este candidato de la continuidad (continuismo) que representa al anayismo más puro, para regresarle la voz al militante.”

Del sucio proceso electivo interno del panismo nacional surgirá fortalecido el continuismo del grupo que lo llevó a la gran derrota electoral del domingo 01/07/2018, pues la fórmula Manuel/Mirelle (lo malo) carece de la competitividad que necesita para quitar a Marko (lo peor) y regresarle la voz al militante, como pregona. Para Rodríguez Prats tampoco Gómez Morín Martínez del Río tiene la capacidad de encabezar el PAN en este momento de honda crisis: “Yo se lo dije a Manuel cuando me pidió apoyo: ‘No tienes el perfil y te vas a prestar a un juego’. Esa es la otra tragedia: El nieto del fundador va a contribuir a legitimar un triunfo.”

Como Juan José Rodríguez Prats cree que al no haber condiciones para una elección democrática, sus comparsas no debieran participar en ella para así dejar en evidencia la imposición, “como cuando Calderón impuso a Germán Martínez y César Nava. Ahora no es dedazo, es avasallamiento de un grupo. Tengo un enorme desaliento y una gran tristeza. Quiero al PAN y me duele mucho que tengamos que optar entre lo malo y lo peor”.

EL ACABO

Aunque los jefes de las familias panistas están acostumbrados a llevarse fuerte tratándose de la disputa del pastel, la Comisión Organizadora de la Elección Interna del Partido Acción Nacional (PAN), alarmada por la petición formal que hizo Manuel Gómez Morín Martínez del Río para que Marko Cortés Mendoza sea investigado por presuntamente recibir 70 millones de pesos de empresarios michoacanos en 2011, hizo un llamado a la civilidad de las dos planillas contendientes, a enfriarse, para que la sangre no llegue hasta la Procuraduría General de la República (PGR).

*En Colima los panistas el domingo 9 de diciembre de 2018 también tendrán que optar entre lo malo y lo peor, así los convocantes de la elección del nuevo Comité Directivo Estatal juren y perjuren que habrá piso parejo para todos, los mismos espacios y oportunidades.

* Para el líder invicto en contiendas electorales plurinominales, Fernando Antero Valle, “lo más viable para la elección interna que decidirá al nuevo dirigente estatal del PAN sería una tercera vía, con un candidato no identificado con los grupos antagónicos que actualmente tenemos. Necesitamos un liderazgo con creatividad, un perfil fresco, nuevo; tenemos liderazgos capaces”. ¡No pos’ sí¡