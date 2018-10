Servicio Social, esencia de la participación ciudadana: Experta

*Paloma Olivares, de la Universidad de Guanajuato, dictó conferencia en la UdeC.

Como parte de las actividades del VIII Foro Regional de Servicio Social y III de Prácticas Profesionales de la Región Centro Occidente (RCO) de la ANUIES, que se realizaron en días pasados en el Centro de Tecnología Educativa del campus El Naranjo de la Universidad de Colima, en Manzanillo, Paloma Olivares Guerrero, de la Universidad de Guanajuato, dictó la conferencia magistral “Servicio como esencia de la participación”.

En su charla, Olivares Guerrero tocó temas sobre los aspectos sintáctico, pragmático y semántico relacionados con la comprensión de los términos de ciudadanía, participación y servicio social.

Expuso que es importante definir estos términos desde su origen, para comprender el concepto real y a lo que se refiere, ya que la práctica muchas veces dista de su objetivo.

Comentó que algunos estudiantes “perciben el servicio con espíritu de sirvientes y piensan que no es remunerado; no obstante, esto se recompensa de muchas maneras a nivel personal; si no aprendemos a ver el servicio como mérito propio, entonces esta chara no habrá tenido ningún sentido”, afirmó.

Por un lado, agregó, “hay que entender el verdadero alcance del Servicio Social como la actitud de retribuir e incluir al que lo necesita”, y por otro, se trata de distinguir las acciones de Aporofobia (el rechazo a los pobres): “Duele aceptar, pero es mucho más difícil incluir a los pobres que a los no pobres”, dijo.

También dijo que los términos de participación y ciudadanía están estrechamente ligados cuando se habla de justicia. Al hablar de participación dijo: “se debe considerar que es un concepto que ha evolucionado; se refiere a empoderar a todos los miembros de una sociedad y se relaciona con el concepto del bien común”.

Externó que, de acuerdo con la estadística, “en México la población en situación de pobreza es grande, lo que refleja una realidad y la necesidad de acción de estos conceptos”.

Por último, dijo que a nivel nacional, en educación, sólo un 3.41 por ciento de la población cuenta con estudios de nivel superior; “somos privilegiados, pero debemos preguntarnos sobre la necesidad y el derecho del resto para acceder a ella”, finalizó.