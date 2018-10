Entrega Rafael Mendoza nombramientos a nuevos funcionarios

Luego de rendir protesta para un nuevo periodo constitucional en la administración 2018 – 2021, el alcalde, Rafael Mendoza Godínez; en la que fue la primera sesión ordinaria de Cabildo, en las primeras horas de este 16 de octubre, propuso y le fue aprobado, el nombramiento de quienes estarán en los cargos de primer nivel, es decir, en la Secretaría, Contraloría, Oficialía Mayor y Tesorería, agregándose por primera ocasión y de acuerdo a la Ley, al titular de la Dirección de Seguridad pública y vialidad, quien también debe ser aprobado por el pleno del cabildo.

Así pues, fue aprobado para la titularidad en la Secretaría, el Lic. Aldo Iván García Vargas; en Oficialía Mayor, la C. María Teresa Silva González; en la Contraloría, el Lic. Alfonso Chávez Ramos, como Tesorero, fue ratificado el C.P. Héctor Ramírez Ramírez, mientras que como director de Seguridad pública y vialidad fue ratificado también en el cargo, el Lic. Raúl Salazar Orozco.

Ya por la mañana y en reunión de trabajo, fueron entregados los nombramientos a todos los directores de área, agregándose a los arriba descritos: en la Dirección de Catastro, el C. Arnulfo Silva Rocha; en Desarrollo Rural, el C. Arturo Moreno González; Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ing. Martín Limón Chávez; Servicios Generales, Lic. Jorge Omar Aguirre González; en Servicios Públicos se ratifica al C. Rodolfo Aguirre Munguía; en la Dirección de Atención y participación ciudadana, el Lic. Omar Alejandro Lizama Rodríguez.

Asimismo recibió su nombramiento en la Dirección de Asuntos jurídicos, la Licda. Sandra Adareli Zamora Castro; como director de Comunicación social fue ratificado el C. Antonio Ulises Rodríguez Cárdenas; igualmente fue ratificado en la Dirección de Protección Civil, el C. Juan José Corona Gómez. En la Dirección de Servicios de personal se ratificó a la Licda. Angélica María Guerrero Vázquez, en la Dirección de Ingresos, el C. Moisés Morán Gallegos; en la Oficialía del Registro Civil, la Licda. Sandra Yolanda Ramírez Santillán y en la titularidad de Sistemas el Ing. Armando Ramírez Ramírez.

En la Dirección de Turismo se nombró al C. Fernando Guerrero Pulido, en Fomento Económico al C. Luis Antonio Munguía Rangel; en el Archivo Histórico estará la Licda. Amalia del Rosario Torres Salvatierra, en la dirección de Ecología el C. Pedro Barreto Benuto; en Atención a la Mujer, la C. María Alicia González Ruiz; en Eventos especiales, el Lic. Christian Gabriel Gómez Torres; en la dirección de Educación, Cultura y Deporte, la C. María Isabel López Serrano; en la dirección de Juventud y grupos vulnerables fue ratificado el C. Ángel Gutiérrez Ochoa, y en la secretaría particular se mantiene la C. Ma. Dolores Mejía Batista.

En el DIF municipal continúa como su presidenta la Licda. Eva Marily Mendoza Godínez, mientras que como director se nombró al Médico David García Álvarez; en la dirección de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio (CAPAC), se ratificó al L.E. Nicolás Grajeda Díaz.