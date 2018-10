Griselda y el atole con el dedo

Jueves 11 de Octubre 2018

“El amor, el dinero y lo pendejo no se pueden ocultar”

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista <> www.enlacemanzanillo.com

Déjenme decirles que: Gandhi decía: “La política sin principios destruyen al ser humano”.

La victoria de Doña Griselda a tras mano de AMLO es, al mismo tiempo, la peor condena y la pesadilla más inesperada que tendrá durante los próximos tres años Doña Gris.

Lo que viene a partir del próximo lunes 15 de este mes (dentro de cinco días) será un castigo democrático a la incautación democrática.

Se trata del advenimiento de la nueva AMLÓPOLIS (antes Manzanillo), estará aquí, el radicalismo, la venganza, la prepotencia, el ajuste de cuentas, la clausura a cualquier negociación, la ceguera a reconocer el mínimo mérito del adversario que se va.

La vejación convertida en espectáculo público. Una advertencia a los infieles. Nuestra política municipal empezará a escribirse en esta clave. Con los de la nueva AMLÓPOLIS (antes Manzanillo) no tendremos actos de libertad, sino, demostraciones de membresías.

Ya lo estamos viendo con Doña Griselda Martínez cuando cita a una conferencia de prensa para anunciar los nombres de su gabinete y, les da, a los chicos de la prensa, “atole con el dedo”, la política de comunicación social sometida a un código militar: la disciplina del acatamiento.

Doña Griselda llega a Juárez 100 sin credibilidad, ni siquiera, por un rato, la tendrá. Distintos grupos la pondrán en su lugar, sobre todo, los empresarios porteños a los que, en su locura, un día llamó corruptos y sinvergüenzas.

Si a su arribo la gobernabilidad es su prioridad, su estrategia, desde ahora, para resolverla, es ya, equivocada.

Un manejo político impecable es la condición necesaria para que la señora Martínez Martínez salve el atorón del principio, sin embargo, esto no será suficiente para aliviar la crisis de ingobernabilidad, misma, que ya padece por su supina ignorancia.

Si la ingobernabilidad que se avecina desde el próximo lunes 15 de octubre inquieta, la Doña tiene la urgente necesidad de no desperdiciar la inercia con que recibe la comuna porteña, también inquieta y desconcierta que no tenga, ni por asomo, una estrategia coherente, sensata y contundente de Seguridad Pública.

La solución sensata es invertir más y mejor en estrategias y policías profesionalizados en vez de andar de “chismosa” gritando a los cuatro vientos que “ella no gastará en seguridad”, debilitando así, la seguridad con una austeridad mal entendida.

La nueva AMLÓPOLIS (antes Manzanillo) no merece esto.

Doña Griselda a estas alturas no tiene equipo, los corruptos, prepotentes, viciosos y desvelados que andan tras de ella sin saber lo que será de su futuro político se muestran sorprendidos y, no entienden, cómo asirán el timón dentro de unos cuántos días si en la responsabilidad municipal, no se ve, en el puente de mando, alguien congruente y conocedora de la administración pública.

Doña Griselda Martínez viene ya curándose en salud, quedándole ya muy claro, que no dará, los resultados prometidos, no hay, en su círculo cercano voces moderadas, su amante y compañero sentimental Alain Aguirre proyecta una realidad infinitamente retadora, arrogante, perverso, un tipo más motivado por las bragas de la doña que por la lucidez política.

El fracaso se avecina, es cuestión de tiempo.

En fin, el apetito voraz de Doña Griselda y sus potenciales tentaciones autoritarias van a llevarnos a una paradoja chesterniana: “La democracia es buena porque acaba con los demócratas”.

Al tiempo, sólo faltan cinco días.

Ahí se ven.

ENLACITOS

A esperar: La justicia tarda, pero llega y, más, cuando tres sinvergüenzas han torcido de fea manera la ley, ignorando a la autoridad municipal y engañando a una Senadora de la República para beneficiar a un tipo alcohólico que engaña a niños y padres de familia.

La Justicia Divina está por llegar. Al tiempo.

No robar, no mentir, no traicionar: Doña Indira Vizcaíno Silva diputada federal del PES-Morena junto el diputadillo local Vladimir Parra andan muy acelerados, ya agarraron el Congreso del Estado como salón de eventos especiales donde se diseñan actos políticos de campaña de AMLO.

Muy pronto doña Indira Vizcaíno convertirá el Congreso en burdel…en eso anda ¿O no rogelio rueda? Ya no hay moral y menos revolucionaria.

Sirvan las otras, Morena paga: Vaya guateque para más de mil personas donde corrió la tragazón, el vino y la cerveza que se reventó en el Casino de la Feria de Manzanillo el deshonesto y corrupto diputado local de “Morena” Rogelio Salinas, quien por cierto, tiene cuentas pendientes con el SAT de la SHCP. Esos son los nuevos honestos de Morena.

