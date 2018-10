El mismo circo de Nacho con sus nuevos payasos

“Los diputados y diputadas son otras personas. Sus pensamientos son las opiniones de otros y sus vidas son una imitación”

Déjenme decirles que: La barbarie llegó al Congreso del Estado, el nuevo Bronx de Morena, el PT y el PES mostraron músculo al inició de la LIX (59) Legislatura, dejándonos ver, que no serán la cuarta transformación, sino, la cerrazón completa.

El problema es ya, muy grave y requiere ser atendido con una enorme dosis de sensibilidad, sensatez, inteligencia, honestidad y valor, pues podría enraizarse cuando ya los diputados y diputadas aludidas ya vieron la sangre y, eso, les gustó.

El germen de la discordia, la conveniencia y los intereses personales ya está sembrado. ¡Fuera el corrupto Nacho Peralta! “Cárcel al sinvergüenza rogelio rueda “gritaban los morenistas conversos y sus aliados, aquello fue una rebatinga llena de gritos e insultos.

Así las conveniencias personales y las traiciones iniciaron, Guillermo Toscano y Jazmín García abandonaron al PT para irse a Morena, lo peorcito del Congreso Vladimir Parra dejó al PES para irse a Morena, La diputada de Nueva Alianza Rosalba Farías traicionó a ese partido y se fue a Morena. Las traiciones se pusieron baratas, al billete fácil todos y todas.

El mismo circo con tres pistas y nuevos payasos “controlados” por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ya en la pista, los nuevos payasos se salieron del libreto.

Las lluvias de octubre se anunciaron intensas, con vientos esteparios, ríos de agua por todos lados por lo que las nuevas especies del circo de la 59 legislatura ya mutaron la áspera textura de sus pieles negruzcas, grises y pardas, por una apelmazada epidermis blanca y suave, similar a la de dulces y amigables bestias que irán a pastar a Casa de Gobierno.

Lo que vemos en el circo de Nacho Peralta es una clase legislativa mayoritariamente frívola, emocionalmente frágil, mal educada, algunos ignorantes, otros, perversos, sinvergüenzas y corruptos con delirios de mesiánica soberbia.

Van a transitar de la facilidad y naturalidad de las irregularidades y las trapacerías, a los potenciales delitos, corrupciones, que de esto, sabe mucho el diputado local de “Morena” Luis Rogelio Salinas Sánchez.

Pero no nos asustemos, el circo de la 58 legislatura que, a Dios gracias, ya se fue, se cubrieron y cubrieron al Gobernador Nacho Peralta con la misma cobija que hoy, los nuevos payasos de la legislatura ((59) cubrirán para hacerse de las nuevas inmundicias y trinquetes.

Y es que cuando se repiten los mismos errores y los mismos esquemas legislativos de maicear a los que llegan, los resultados siempre serán iguales. Si la compra fue mala, lo más probable es que con el tiempo los resultados sean cada vez peores, sobre todo, cuando muchos de las diputadas y diputados llegan con hambre y miseria.

El clásico dice que la responsabilidad de ser mayoría es gobernar, pero también gobernarse. No ha empezado así, la hoy mayoría irresponsable en la 59 Legislatura de Colima son un total desgarriate, todos ambiciosos, todos protagonistas, nadie, absolutamente nadie se encuentra hoy en las coordenadas de sus ideologías, llegaron por el voto masivo a Andrés Manuel López Obrador, no porque la gente los conociera, sino, que se treparon al barco de Morena (que por cierto ya hace agua) buscando, el cuánto se llevan, no con cuánto se apuntan.

Es pregunta: ¿Quiénes de las diputadas y diputados del circo legislativo (59) colocarán las sillas, llevarán los refrescos y las palomitas?

Me preocupa la fragilidad de los nulos contrapesos políticos, el votante castigó al PRI y al PAN y quiso dar elementos a la nueva legislatura, sin pensar, que fue el propio diputado federal y líder de la bancada de Morena Mario Delgado Carrillo quien ordenó la sumisión de los legisladores de Morena en Colima para servir de tapetes del Gobernador Nacho Peralta.

Por lo pronto, el Circo de Nacho y sus nuevos payasos ya dan funciones y…muy ruidosas y majaderas por cierto.

La viajera: Sigue la embriaguez de la alcaldesa electa doña Griselda Martínez quien después de más de quince días de vacaciones en Cuba, Santiago y Varadero, de inmediato viajo con otros cinco acompañantes a Colombia, Bogotá y Medellín, la mujer no ha dado señales de vida.

Qué importa, faltan 13 días para su “cruda” realidad, por lo pronto, los porteños pueden esperar pacientemente para saber qué va hacer con las dos mil 800 solicitudes de trabajo, sin duda, será una burla para quienes le llevaron Doña Gris su currículo y los tiró a la basura.

Él que es, es: Doña Patricia Uribe como verá ni callo ni otorgo. Quién habla de homosexualidad y no respeta la investidura que representa es el Gobernador Nacho Peralta, yo no tengo ningún problema que el señor publicite en la radio y el Facebook sus joterías, muy sus preferencias sexuales.

Soy locutor y periodista no petaquilla de nadie y, si a él le gusta lucir a sus mancebos y juntar a sus divorciadas, novias y amantes en actos oficiales en Palacio de Gobierno como el del pasado 15 de Septiembre, allá él. Yo únicamente consigno las barbaridades que hace como funcionario público.

Si Nacho Peralta no se respeta yo no tengo por qué respetarlo, el respeto se gana, la hombría y la palabra también. Servida.

Cambios: Si el diablo no mete la cola este viernes cinco de octubre el desprestigiado padrote tricolor Francisco Pico Zepeda será nombrado rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (los porros ava$allando y corrompiendo la educación)

Ese mismo día tras bambalinas oficiales se anuncia el arribo de La rata prieta (así le dice Pancho Santana yo no ando de llevado) Nabor Ochoa López a la Secretaria de Vialidad.

Muy “honorables” los dos nuevos funcionarios que nombrará (si es que no se arrepiente) Nacha Ceviches.

