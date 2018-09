Pedro Castellanos

Muy cierto es que los bravucones hacen de las suyas hasta que sus pacíficas víctimas lo toleran. Hace siete meses , en esta misma muy leída columna, dimos cuenta puntual de las actitudes y los comportamientos prepotentes, agresivos y violentos del entonces arrendatario de la casa privada de Rosa Morada NO. 7, Lote 15, Condominio Residencial “Las Parotas”, Avenida Venustiano Carranza Norte de la ciudad de Colima, Eduardo Aubrey Palomino Castro, varado aquí de la arribazón de malandrines traídos a tierras colimeñas por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez tan proclive a importar sinvergüenzas fuereños habiendo tantos aquí.

Animados por la denuncia pública que hizo este columnista, los pacíficos vecinos de residencial “Las Parotas” se armaron de valor civil para solicitarle a la arrendadora Lourdes Ahumada Martínez desalojar a la brevedad al valentón Aubrey Palomino Castro porque consideraban que éste era un peligro para sus familias, trabajadores, visitantes permanentes y ocasionales, repartidores de agua, gas, bolillo, nieve, camote enmielado, etc., “en base a tres incidentes de los que se tiene conocimiento ha protagonizado durante el presente año ( 2018) y el anterior (2017) en las áreas comunes del Condominio” amenazando de muerte arma en mano en diversas ocasiones a porteros, jardineros, jefe de mantenimiento, gaseros , amistosos canes y holgazanes gatos.

Audrey Pistolas, ex yerno del exgobernador Fernando Moreno Peña, lleva ya a medio gabinete peraltista amenazado, los tiene azorrilados, nadie sabe por qué José Ignacio no le pone un alto, pero tampoco ninguno de sus funcionarios se atreve a colgarle el cascabel para al menos saber cuando se les eche encima. Envalentonado porque no recibir contundente respuesta a sus excesos y abusos en perjuicio de quienes se le cruzan en su camino, sigue atropellando colimenses como lo hizo el domingo anterior por la tarde con el personal del área de Urgencia del Hospital Regional Universitario, sin que a la fecha ni el Secretario de Salud y Bienestar del Gobierno del Estado, Miguel Becerra Hernández, ni el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Héctor Pizano Larios, lo hayan condenado, mucho hemos exigido castigo a sus desmanes, y justicia para los trabajadores de la salud por él tan cobardemente agredidos.

Si el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez le tolera todos sus desmanes a Audrey Pistolas es porque éste es parte del esquema de corrupción peraltista/norieguista como la que campea en la SS y BS del Gobierno del Estado y tiene tronados los servicios médicos en todos sus hospitales en perjuicio de la salud y la vida de los infelices e inseguros colimenses. No hay otra explicación más que la complicidad entre ellos para pegarle al dinero público vía negocios truqueados.

José Ignacio todavía está a tiempo de regresar por donde vino a Aubrey Pistolas antes de que se le vaya un tiro. El crispado ambiente social no está como para hacerse de la vista gorda ante provocadores como el ex yerno incómodo. Ya hay demasiada vulnerabilidad, exasperación e irritabilidad sociales por la falta de respuestas efectivas de las autoridades ante violentos agresores como para dejarle pasar sus desmanes y violencia a Aubrey Pistolas. Advertido está.

Si, como se sabe, Eduardo Aubrey Palomino Castro ya no tiene ni la protección ni el respaldo de su poderoso ex suegro Fernando Moreno Peña, ¿Qué otros poderosos señores de horca y cuchillo lo engallan al grado de que el gobernador del estado no se atreve a pararlo en seco? Si no es por miedo que no procede en contra de él entonces tanta precaución es por dinero mal habido. No hay de otra sopa.

APARTE

“El Gobierno del Estado no pudo solventar 116 observaciones que realizó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) a la Cuenta Pública 2017 por un monto superior a los 523 millones 773 mil 669 pesos. El gobierno del Estado falla en sus órganos de control interno. Entre las 116 observaciones destaca el requerimiento número 2, en el cual OSAFIG refirió que el gobierno del Estado adquirió a un sobreprecio de 5 millones 308 mil 713 pesos, 56 mil 926 juegos de placas vehiculares con su respectiva calcomanía de servicio de transporte. La observación menciona que el 23 de octubre de 2017, el mismo proveedor vendió placas al gobierno de Sinaloa con un precio menor al que el 31 de octubre adquirió el gobierno que encabeza Ignacio Peralta Sánchez”. ¿Y qué? Un negocito más, un negocito menos, no pasa nada. O lo que es lo mismo, una raya más al tigre.