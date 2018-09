FUE PERALTA, NO RUEDA

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

El presidente del CDE del PVEM en Colima, Virgilio Mendosa Amezcua, sabe que su ex aliado el PRI no se manda solo, allí pone y dispone, impera, su amigo primer tricolor de la entidad, José Ignacio Peralta, quien decidió impugnar el reparto de diputaciones locales plurinominales hecho por el Tribunal Electoral del Estado, llevándose entre las patas a la juanita porteña vestida de verde, Martha Meza Ortegón, prestanombres del hijo de Doña Nico , importándole una pura y dos con sal que el dueño de la franquicia del Tucán en la entidad, VMA, haya sido su aliado a morir en las elecciones locales de 2005, 2006 y 2018.

Virgilio, lleno de santa indignación, se le fue a la yugular a Rogelio Humberto Rueda Sánchez porque no le dijo ni agua va, cogiéndolo desprevenido la sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero para su amigo José Ignacio, el verdadero orquestador del golpe traidor, ningún reclamo, todo lo contrario. A ver si ahora el dos veces alcalde de Manzanillo, ex diputado federal plurinominal y regidor electo, ya se convence de que la amistad y la lealtad hasta la ignominia que en los últimos años le ha profesado al bilingüe egresado del ITAM y Essex University, no le han sido correspondidas en consecuencia por el también miembro distinguido de la clase ilustrada de la capital del estado.

Falsamente compujido, el empleado del gobernador Peralta en la gerencia estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, lamenta que la cuarta diputación local plurinominal que gracias a la impugnación ordenada por JIP les vino desde Toluca, “haya sido a costa de asignaciones hechas a partidos que en otros momentos han sido aliados electorales del PRI”. Fue sin querer queriendo, pero celebra la decisión de la justicia electoral federal porque la misma “hizo respetar la Constitución y ratificó la voluntad de miles de colimenses que votaron por nuestro partido. Antes que nada debe estar el respeto a la voluntad y a los votos de los colimenses”.

Respeto y ratificación que el ahora ex aliado del PRI en el estado, el presidente del CDE del PVEM en Colima, Virgilio Mendosa Amezcua, deberá aceptar sin hacer gestos, y no ver a Rogelio Humberto Rueda Sánchez como un sujeto traidor aunque lo sea, pues no se manda solo, sus reclamos y recriminaciones tiene que elevarlos al primer priista del estado que para Virgilio ha sido pesado lastre político que no se anima a tirar por la borda de una buena vez

Su amigo, hermano, José Ignacio Peralta, se lo llevó al baile a pesar de que en los recientes comicios postuló con él a los mismos candidatos a diputados locales.

“Nunca le notificó al Verde sobre el recurso de impugnación que estaba promoviendo ante la Sala Regional. Es un total atropello a la voluntad ciudadana, pero además, con argumentos que no se sostienen”, se queja amargamente Virgilio abrigando la esperanza de que el palo dado se lo quite la última instancia del TEPJF.

Virgilio tiene ante sí la gran oportunidad de quitarse de encima la muy devaluada marca “José Ignacio Peralta” que rechaza la inmensa mayoría de los colimenses a quienes hasta ahora les ha incumplido sus ofertas de campaña de felicidad, seguridad, transparencia y justicia plena. Tiempo y oportunidad habrá de ver si se avienta o no el tiro. De seguir ayuntado a él, lo volverán a coger las apaches en las elecciones de 2021 como lo hicieron en las del 01/07/2018. Al tiempo.

EL ACABO

*José Ignacio, igual que lo fue Mario Engaños, “no es un Gobernador arrebatado que toma decisiones al garete y sin antes haber analizado y consensuado las derivaciones de las mismas”, lo que quiere decir que la que perjudicó al PVEM en Colima fue fríamente planeada y ejecutada.

*Para que hasta sus porristas reconozcan que los resultados electorales del 01/07/2018 obligan a José Ignacio a realizar a la brevedad posible nuevos relevos de funcionarios que ya dieron lo que tenían para dar (nada, cero en varios casos) salvo propiciar malos resultados para el priismo en las urnas, quiere decir que el río agua lleva.