Los tres alegres co…rruptos

“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el homicidio respetable”

George Orwell.

Déjenme decirles qué: Los dos ex Gobernadores Mario Anguiano Moreno, Don Fernandone Moreno Peña y, el actual mandatario José Ignacio Peralta Sánchez se reunieron en lo oscurito, juntitos los tres, todos, todos a ver cuánto más se llevan, nunca, a ver con cuanto se apuntan.

El mes de la patria (Septiembre) y con él; las noticias sorpresivas cuya naturaleza causa cualquier cosa, menos sorpresa, los tres sinvergüenzas alineados en el mismo ánimo: La corrupción, el cochupo, la tranza, el acuerdo vergonzoso.

Estos tres no piensan parecido, los une la complicidad, sus personales intereses, el arreglo bajo la mesa, el cómo perjudicar a los colimenses.

Su pasada reunión en Tecomán del pasado jueves 13 de septiembre por los rumbos del rancho “El Saucito”, en la mansión del alcalde tecomense “Lupillo” García (Quien estuvo en la plática participando) se ha convertido en un punto de quiebre de nula credibilidad de estos tres socios mafiosos y su anfitrión de lujo.

Pero en política, la percepción se convierte rápidamente en realidad. Anguiano Moreno, Moreno Peña y Nacho Peralta se sentaron juntos en un barril lleno de pólvora y, lo peor, con la mecha ya encendida, cuyo fin fue, la compra de tres o cuatro nuevos diputados locales que pastorea el corrupto Mario Anguiano Moreno. La negocia pues. El arreglo.

Son males señales de qué en Colima no pasa nada y pasa todo. Nada nuevo. Reuniéndose los tres; sólo exhibieron su mediocridad y desfasamiento.

Difícil decir quién de los tres voló más bajo, si Mario Anguiano Moreno o los otros dos socios (Don Fernandone o Nachito) que siempre lo han acusado de ratero, situación que se revirtió al hacerse acompañar de tan distinguido sinvergüenza, Hecho, que los convierte a los tres, en ladrones en la clandestinidad.

El 13 de Abril del año 2016 (recién convaleciente de su atentado) le pregunté a Don Fernandone Moreno Peña: ¡Cómo ve a Colima licenciado! Me contestó: “Si el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no mete a la cárcel al sinvergüenza de Mario Anguiano Moreno éste 21 de mayo (2016) próximo, Colima será un estado fallido”. Nunca jamás he vuelto a ver a Don Fernandone.

Cómo usted verá y le consta, José Ignacio Peralta Sánchez no lo metió a prisión y, ahora, los tres alegres co…rruptos anda haciendo negocios políticos y, de los “otros” a escondidas de los ciudadanos de Colima.

Hoy los tres, conocen el valor de una migaja. Es el alpiste de todos sus anhelos, o para ser menos exagerado, éste Zorro Interplanetario piensa que es el costalito de marranadas para completar una arroba.

Lástima y vergüenza por estos tres malos actores políticos del PRI quienes hoy alzan el altar donde canonizan su irresponsabilidad al jugar con el capricho de quiero y no quiero meter a Mario Anguiano Moreno a la cárcel por una sencilla razón; Nacho Peralta es igual o peor de ladrón que Mayito.

Actitud que pontifica y avala el ex gobernador Don Fernandone Moreno Peña asistiendo a esa reunión secreta con él que dijera: “Quien los quiere hijos de la chingada” en la mansión del alcalde tecomense, por cierto, muy amigo del ex gobernador y ex rector.

¿Quién manda en Colima? Todos saben qué; quienes mandan en el estado son Don Fernadone Moreno Peña y la Gobernadora madre (Héctor Sánchez de la Madrid) Nacho Peralta es tan solo un instrumento anormal y despistado que promociona su propia homosexualidad, un tipo, que deja hacer y deja robar; al fin y al cabo a eso viene de vez en cuando a Colima.

En fin, estos “tres alegres co…rruptos” encaran una circunstancia en extremo delicada. Ya hicieron un movimiento en falso y, resbalaron en una situación muy compleja y, por ende, arrastraron al Gobierno estatal, a su partido el PRI y, a sus magras figuras a la vulneración de la soberanía estatal.

Estos tres no son gente decente y, sí, políticos en la podredumbre. Pobres, lo único que tienen es…dinero.

P.D. Espero que estos tres nieguen el encuentro mafioso de Tecomán, (pruebas las tengo gracias a “garganta profunda”) no sería la primera vez.

Ahí se ven.

Viajera feliz: Sigue en su viaje de placer por Cuba y Colombia la alcaldesa electa de Manzanillo Doña Griselda Martínez de la mano de su millonario mecenas y cuatro acompañantes, como dijo don Atilano: “Llagando nos reponemos”, mientras tanto, “Que el esto y que él lo otro”: Salud.

Acuse de recibo: Recibí la majadería de un ex Presidente municipal al que yo tenía en gran estima, la acepto, como él deberá aceptar, en su oportunidad, mis verdades sobre su actuación como ex alcalde del puerto.

Es el precio de ser Locutor y Periodista crítico, no me quejo, pero, tampoco soy petaquilla de nadie.

Anótelos: Confirmado, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán llega directito a la CAPDAM como nuevo director (Sin saber de qué se trata) Gabino Uribe García, lo acompañará la Contadora: Martha Angélica Valenzuela Verduzco ex tesorera del municipio de Tecomán.

Esta dama millonaria llega con muy malos antecedentes de corrupción e inhabilitaciones. Vaya joyita.

Es pregunta: ¿Y los 2 mil 800 currículos para dar chambas en el próximo Ayuntamiento de Morena que pidió doña Griselda dónde quedaron? Es pregunta.

¡Faltan 22 días para la terca realidad!

