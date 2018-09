LA ESCUELITA DE LOZANO OCHOA

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

A la presidencia municipal de Tecomán no se llega a aprender sino a lidiar desde el primer día con el toro Miura que es, a darle resultados a la gente en una gestión trianual que se va volando y a la que le marca el paso el sicario sindical Audelino Flores Jurado, no el alcalde en turno. El munícipe electo Elías Lozano Ochoa llegará al cargo en un mes más acompañado de una cuadrilla de picadores, banderilleros y mozos de estribos de su confianza traídos de “fueras” como dicen los morelianos, pero no podrá evitar la nada amigable acogida que los reventadores liderados por Fraudelino le darán a la más pura usanza gansteril que lo caracteriza, así se diga amigo del sempiterno cacique.

Cuando Elías compruebe que la autoridad formal con la que asumirá el cargo por la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas el domingo de julio anterior, es neutralizada por el poder real que ejerce a plenitud y a capricho su “amigo” el sicario sindical, tendrá que ponérsele blandido y cooperando, pues si no cabrestea terminará por ahorcarse, máxime que carece de formación académica, experiencia ejecutiva y oficio político. Desde ahora pinta presa fácil para el colmilludo vividor de los tecomenses Audelino Flores Jurado.

“Hay que privilegiar a las personas que se la jugaron conmigo, que tienen mucho tiempo sembrando, cuando mucha gente no daba un peso por ellos. Hay que ser agradecidos con esas personas que han invertido tiempo, dinero e ilusiones”, ha declarado Lozano Ochoa para apacentar a quienes se le alborotaron al saber de la arribazón de funcionarios fuereños que viene a su ya muy próxima administración: “No lo niego, probablemente llegará gente de fuera porque también es bueno, tenemos una oportunidad de aprender, no soy experto, voy a traer gente mejor que yo, que me complemente, que me ayude y en la que pueda recargarme, porque este trabajo yo solo no podría hacerlo”.

Menos mal que Elías reconoce no ser un experto, pero aun teniendo capacidad de aprendizaje, se equivoca en ver su futuro cargo como “una oportunidad de aprender”, pues a él se llega a dar resultados desde ya, no a estudiar, pues “los retos son grandes y serán tiempos difíciles y de mucha austeridad”, y de agresivo acoso sindical también. Con funcionarios tecomenses de cepa o fuereños como los que para mal plagaron el gobierno del panista de su tocayo Elías Martínez Delgadillo en el trienio 2003/2006 , le irá igual, pero al menos con los primeros tendría acompañamiento de sol a sol y la derrama de sus sueldos y prestaciones quedaría en el municipio.

Ninguna dificultad tendrá Lozano Ochoa en traer a Tecomán “gente mejor que él, que lo complemente, que lo ayude y que le sirva de recargadera”, pues gente mejor que él ciertamente abunda por doquier y es fácil encontrara, pero se suponía que él calificado estaba para el puesto que le cayó del cielo para resolver sus añejos problemas económicos.

“No voy a formar un equipo con base en caprichos. Tampoco vengo a meter a los compadres ni a los amigos ni a los primos. Esto requiere de gente honesta y trabajadora y esos son los que van a formar el gabinete”, suelta el rollo quien sabe que el prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila. Y él no va a cumplir pero sí se va a llevar lo suyo. Al tiempo.

BAJO LA LUPA