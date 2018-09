“INSERVIBLE FIGURÍN”

Observatorio Político

Belisario Romero Sánchez

Así calificó Javier Montes Camarena en su columna “Enlace Manzanillo” del 21 de mayo anterior al gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez. “Nos hemos acostumbrado con él a lo ilegal, a lo inmoral, a saber que es un corrupto, un vulgar ladroncillo insensible, egoísta y frívolo que prefiere andar en la farándula acompañado de jovencitos (y de mujeres oportunistas también) emulando al escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés Óscar Wilde, sin ninguna clase de responsabilidad y decoro”, le disparó claro y directo a quien ha hecho de sus debilidades personales virtudes con cargo al erario público.

José Ignacio puede hacer con su vida privada un papalote, pero no a costa de los bolsillos de los colimenses como ha venido sucediendo desde que asumió la gubernatura el día 16 de Febrero de 2016. Émulo de su amigo Enrique Peña Nieto a quien la crítica le tupió recio y tupido por haber recibido como moche de sus amigos constructores por el favorecidos con multimillonarios contratos de obra pública federal, José Ignacio compró en 20 millones de pesos la residencia ubicada en el coto privado Parque Royal de la ciudad de Colima para la primera dama del estado, Laura Patricia Arce, inmueble al que le metió al menos otros diez para reacondicionarla. Desde luego que los medios de comunicación nachoperalta@gmail.com le taparon ésta como todas sus trapacerías, para eso les paga.

Como para ser hay que parecer, también con nuestro dinero José Ignacio equipó a su preferida con lujosa camioneta BMW en la que cruza las avenidas de la capital del estado con gran donaire y sin recato alguno, como si mereciera la abundancia que le ha llegado por los gustos retorcidos de quien cuyas percepciones como gobernador no le daría para costearle tales excesivos lujos. Espléndido a costillas del pueblo pagano de Colima, también tiene, mantiene y les da, a otras íntimas amistades como las Barraganas (dos güeritas hermanas) y a una de apellido Ábrica.

EL “inservible figurín” que se la pasa más tiempo en el aire que en tierra firme, recientemente fue evidenciando con toda la buena leche del mundo por su mujercita que subió a las redes sociales una fotografía de ambos tórtolos volando de noche la ruta México-París-México, aunque no queda claro ni importa si era de ida o de vuelta o de ida y vuelta. Fiel a su postura de no acusar recibió de ningún señalamiento que se le haga, Nachito dejó pasar tan grave encuerada que su propia amada le puso sin darle la menor importancia, total, los colimeños eso y más se merecen por agachones.

Antes de robarle el corazón a José Ignacio, Laura Patricia vivía si no en humilde casa de interés social sí en modesta vivienda clase mediera baja, y ahora habita lujosa residencia de gente empoderada, rica/rica. También las Barraganas pudieron mudarse de popular colonia tecomense a las mejores zonas residenciales del norte de la ciudad de Colima a donde y desde donde se mueven pa’ todos lados en lujosos vehículos también adquiridos con dinero público que es de todos los colimenses, no solamente de quien detenta la gubernatura del estado.

“El inservible figurín” puede tener los amores que quiera, pero mantenerlos con dinero del pueblo ni incrustarlos en la nómina con altos cargos y percepciones sin devengarlos más que con sus encantos personales, pues entonces sus relaciones amorosas se vuelven de interés público y quedan sujetas a la crítica y denuncia de la prensa libre cuya misión es ventilar los abusos del poder en perjuicio de la sociedad.

“No lo hagan, no dirán”, sentenciaban las abuelas, máxima que puede convertirse en háganlo pero no a costillas ni de los cargos públicos ni de los recursos presupuestales vía comisiones, moches o entres, que inmisericordemente les deja ir a proveedores y contratistas su alcahuete concuño que tiene el gran negocio que para ellos es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Si lo hacen como lo han hecho, José Ignacio Peralta Sánchez y Carlos Noriega García deben aguantar lo riendazos periodísticos sin hacer gestos.

LES COMERÁN EL MANDADO

Ya definan, logren acuerdos esos diputados de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el tiempo se acabó, es ya es hora de que se pongan de acuerdo para definir entre ellos quienes serán sus coordinadores respectivos de sus diferentes bancadas y quienes a su vez habrán de representar dignamente con los mejores perfiles a la sociedad, quienes votaron por un cambio (real) para el estado de Colima se decepcionarán porque de no ponerse de acuerdo, se escuchan las malas lenguas que llegarán fuereños del centro del país a poner y por supuesto a sus coordinadores, corren el riesgo de no ser alguien que pueda simpatizar ni tener el perfil al interior de las bancadas.

Están peor en la bancada de Morena, donde el aportunista de Vladimir Parra quiere aprovechar la coyuntura y se autonombra como tal, pero éste ya no es de MORENA. y no es de tal importancia. Insisto de no ponerse de acuerdo al interior de los morenistas, otros decidirán por ellos, si no son capaces de definir con honestidad el mejor perfil entre ellos, habrán de pagar las consecuencias políticas a un alto costo! Al tiempo

Repito, la comisión de gobierno interno es un gran reto, no son papitas, se debe tener el conocimiento y la sagasidad para combatir a los viejos lobos de mar del sistema.

Delicado es el que no resulte el mejor coordinador en cada bancada, porque no podrán lograr aterrizar las propuestas de AMLO en el estado de Colima

El ejemplo esta claro, si no pregúntenle a la legislatura actual como le fue al PAN al no poder retener su mayoría en el congreso y como consecuencia, prácticamente no logró ninguno de esos diputados ganar una sola candidatura!. Se los tragaron por tarugos. Repito, al tiempo

Bajo la lupa

*Un asiduo lector comentó qué el alcalde electo de Tecomán, Elías Lozano, le anda valiendo madres la conformación de su gabinete, ya que éste se la pasa en torneos en Jalisco para ver quién tiene los mejores caballos, pues al alcalde electo tiene gran pasión por los cuacos finos. Mientras que a su gente de confianza y se puede decir que amigos, los ha mandado a inflar burros por el pivote, al dejar que por conducto de Indira Vizcaíno, el gobernador Ignacio Peralta le esté poniendo a la gente.

Ya presentó a seis personas para cargos de primer nivel que vienen de afuera, a decirles a los tecomenses como deben hacerse las cosas, como si los profesionistas de la localidad fueran tarugos, como si no hubiera gente capacitada y apta para desempeñar funciones administrativas municipales. La gente que lo respaldó internamente está molesta y advierten pintar su raya. Sobre aviso no hay engaño Elías Lozano. Al tiempo

*Sin haber siquiera colocado la primera piedra de lo que sería la Suiza de América en Colima, ni el Singapur Mexicano, el ex Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, Carlos Domínguez Ahedo, debe regresarse a engañar a su tierra. Uno menos, falta media docena.

*Para el sicario sindical Audelino Flores Jurado, el todavía alcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, es un sinvergüenza y perverso. Para éste, aquél es un parásito que sólo sale a denostar, que es lo único que sabe hacer”. Aquí a ninguno de los dos se les desmiente.

*#G8-Independiente