Suma dos medallas alumno de la UdeC, en Paralimpiada Nacional 2018

Francisco Javier Ruiz Cadena, estudiante de primer semestre de la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima, ganó dos medallas, una de bronce y otra de plata, en la penúltima jornada del para atletismo de la Paralimpiada Nacional 2018, que tiene como sede la capital del estado de Colima, y este martes aseguró que buscará su tercera presea en el lanzamiento de jabalina.

Ruiz Cadena ganó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros planos, y la de plata en lanzamiento de disco, en las competencias de este lunes.

“Estamos contentos con los resultados; no los que esperaba, pero me siento bien, tengo medalla en 100 metros. Después de un largo tiempo volvimos a las carreras; fue una preparación de tres meses, hubo un buen resultado, y en lanzamiento de disco se obtuvo medalla, por lo que estoy contento”.

Este martes le queda la prueba de lanzamiento de jabalina, en la que espera conquistar una presea más: “Daré todo mi esfuerzo para lograrlo” aseguró.

Como universitario, dijo que combinar el estudio y el entrenamiento y lograr esto “es un poco complicado, pero no imposible. Me vine a vivir a Colima, soy de Tecomán. Fue complicado entrenar nuevamente, porque antes estudiaba en las mañanas, pero ya platiqué con mis entrenadores para seguir poniéndole ganas, para mejorar”.

Finalmente, dijo que sus medallas tienen dedicatoria: “Quiero dedicar estas medallas a mi familia, que siempre me apoya, a mi entrenador, mi novia y mis amigos, y para los maestros que me dieron todas las facilidades para poder participar en este evento que es en casa, y que me brindaron la oportunidad de ponerme al corriente para no perder nada de mi escuela”.