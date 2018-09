TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Como la morena presidente electa de Manzanillo, Griselda Martínez, no encontró en el municipio que regenteará a partir del día 16 de octubre próximo, gente capaz para desempeñar los principales cargos de su próxima administración, se está viendo en la necesidad de importarlos desde la capital del estado. Se sabe que sus primeros reclutados son María Elena Ruíz Visfocri, Secretaría; Sergio Flores Tadillo, Oficial Mayor; y Eduardo Camarena Berra, Tesorero. Por supuesto que este trio llegará con sus segundos y terceros de abordo, arribazón masiva de foráneos que no inquietará en lo más mínimo a los porteños dada la gran oferta de empleos de calidad a que tienen acceso. ¿O sí?

El error que está cometiendo la señora Martínez ya lo cometió antes en Tecomán el ex alcalde panista Elías Martínez Delgadillo, quien conformó el 80% de su equipo de funcionarios y empleados de confianza con dizque experimentados cuadros de las administraciones panistas de Colima y Ciudad Guzmán 2000/2003 que al término de las mismas se quedaron sin chamba. Tal agravio a los tecomenses le restó a Elías su respaldo cuando más necesitó de él, en el conflicto con el sicario sindical Audelino Flores Jurado.

Queda claro que la bravucona alcaldesa electa, como Elías Martínez Delgadillo en su tiempo, no confía en sus paisanos, incluidos los regidores con los que hará historia, de terror. A estos ya les advirtió que serán cooptados por no dijo quiénes, que les llegarán al precio. Echada pa’ delante, les anunció que va con todo tras los huesos del dos veces alcalde de Manzanillo y ex diputado federal plurinominal Virgilio Mendosa Amezcua, cuando primero tendría que enderezar sus baterías en contra de la senadora Gabriela Benavides Cobos, si tiene elementos para encausarla.

También la nube Gris tiene para los medios de comunicación, la prensa, a cuyos representantes jura y perjura que no piensa subsidiar ni con dinero de su bolsa ni con dinero de las arcas municipales, igual que hace casi tres años lo anunció el todavía alcalde de Colima, Héctor Insúa García. Será interesante ver cuánto tiempo aguantan ellos y ella con las llaves cerradas. Una de dos, o se seca la planta periodística porteña o se fortalece desde el sector privado y social de la capital económica del estado al que poco ha volteado por comodina.

La señora Martínez no logra serenarse ni deponer su actitud rijosa compulsiva. Por donde trastabilla ve moros con tranchetes. Siempre anda como queriendo pelear. Así, más temprano de lo que se imagina, terminará parando sus extremidades inferiores (patas). Para colmo, gandalla, ha emprendido una campaña de afiliación masiva a MORENA en el Puerto manipulando la necesidad extrema de los adultos mayores y otros grupos vulnerables a los que les está condicionando los futuros apoyos de su gobierno a que se registren como militantes del partido de los mandamientos en negativo “no robar, no mentir no traicionar.

Si los regidores, empezando por los morenos, le aprueban a Doña Gris la entrega de los cargos principales de la administración municipal de Manzanillo, a sus caros amigos colimeños, y a otros de la misma calaña, serán corresponsables de tal abuso de poder en perjuicio de cuadros porteños de real valía, conocidos y reconocidos por sus paisanos, capaces y con vocación de servicio, que los hay y no es trabajo dar con ellos.

Como va, la alcaldesa electa de Manzanillo terminará como los gallos chinampos, repudiada por sus propios compañeros de partido y castigada por los ciudadanos en general que no merecen tenerla como castigo. Ella ha llegado a su nivel de incompetencia sin nunca jamás haber salido de ella.

EL ACABO