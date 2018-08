A SALVAR A ELÍAS

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Nadie dudaba hasta antes del primero de julio del 2018 que el hijo del ex alcalde de Tecomán, Elías Lozano Merino (qepd) , una vez ganando la tan disputada silla del palacio municipal fuera a recibir órdenes o fuera a compartir el poder que el pueblo tecomense le entregó en las urnas para quitar y cambiar de forma y de fondo lo que consideraron “más de lo mismo”, refiriéndose a los gobiernos emanados del PRI y del PAN, que habían estado ganando por alternancia la presidencia municipal y que habían sido lo mismo.

Sin embargo ya una vez ganando, Elías Lozano Ochoa alcalde electo por MORENA, quienes pusieron todas sus esperanzas en su nombre, apellido y además con la ayudita de la ola lopezobradorista, es decir, gran parte de sus amigos, que de alguna forma no simpatizaban con MORENA pero con tal de que ganara Elías Lozano se unieron a su proyecto y no sólo le metieron recursos, sino también el hombro para que este proyecto se cristalizara. Hoy a casi mes y medio de que tome protesta como alcalde de Tecomán por el próximo trienio 2018- 2021, están molestos porque el gallo salió gallina, es decir, le están comiendo el mandado, le están quitando el poder sin que éste defienda con energía lo que el pueblo le dio en las urnas.

En su mayoría quienes hayan votado por él, que cumplieron con hacerlo y ya, no se dan cuenta de cómo están las cosas en el interior, de cómo se está acomodando y desacomodando todo, ya está en plena etapa de entrega recepción y no todo lo que se ve que brilla es oro, hay más camuflajeados que un escuadrón en la selva, todo precisamente porque al alcalde electo le han dicho que las cosas deben ser así si quiere que haya recursos millonarios para Tecomán, si quiere llevar la fiesta en paz, deberá de acatar instrucciones y no hacerla de tos.

La semana pasada Elías Lozano convocó a una reunión a quienes –hasta el momento- han sido designados parte de su gabinete, entre ellos también citaron al cabildo entrante; todos pensaron que sería para dar a conocer a quiénes integrarían los cuatro principales funcionarios de primer nivel, pues ante la rumorología crecida como espuma de que éstos estarían integrados por gente impuesta por Indira Vizcaíno y el gobernador del Estado Ignacio Peralta Sánchez, los regidores morenistas – sólo son tres- estaban molestos porque el alcalde no les había aclarado, ni tomado en cuenta para el nombramiento de éstos, es por eso que pensaron que ese sería el momento para ello.

Sin embargo, la reunión fue convocada por el OSAFIG para una capacitación de cómo deben de gobernar y de conducirse en el desempeño de sus funciones. Al término de la misma, el alcalde no les informó nada, no aprovechó la ocasión para saludar a su cabildo e informarles sobre las decisiones tomadas en la designación de quiénes integrará su gabinete, sobretodo, de los cuatro más importantes y solicitados.

Fue posterior a la reunión en donde los únicos tres regidores de sangre MORENA que tiene el cabildo, Karent Medina, Ángel Venegas y… creo que no hay otro, solicitaron una reunión con Elías Lozano para solicitarle que los tome en cuenta, ya que traían los nombres de esos cuatro funcionarios, que son gente que a través de Indira Vizcaíno metió el gobernador Nacho Peralta.

Las cosas en lo interior así se están dando, Nacho Peralta ganó con Indira, el PRI perdió pero no Nacho; ya se los habíamos venido diciendo, a cada rato les dejamos plasmado que Nacho no le interesaba el PRI ni a los priistas, él ganaba perdiendo y así fue, Nacho se los está comiendo y no tarda en quedarse con todo. Los regidores que son verdaderamente emanados de MORENA pueden salvarlo, no aprobándole todo, al final de cuentas ellos (regidores) son los que le aprueban o desaprueban puntos de acuerdo y la mayoría manda.

Sin embargo, ya no falta mucho para que todo esto que se creía eran puros arguendes, rumores, etc, etc, se demuestre, y ahora sepan en realidad quiénes están detrás no solo de Tecomán, sino de todo MORENA. Al tiempo.

BAJO LA LUPA

Como se han manejado nombres de algunas personas como futuros funcionarios municipales en Tecomán, éstos están siendo atiborrados de llamadas para “ponerse a las órdenes”, lo que se ofrezca, desde amistad, borracheras, gua-cho-mas, y lo que le guste a la persona, hasta hombre, mujer o quimera. Ofrecen todo con tal de agarrar, ya sea una chamba o una obra en la próxima administración, lo que sea con tal de no seguir ganando el sueldo que ganan la mayoría de los mexicanos.

Por cierto, éstos que ofrecen hasta el…con tal de agarrar chambita u obra, en su mayoría son gente que ya no vio oportunidad de seguir robando a manos llenas como lo hacían en otras administraciones, en donde se despacharon con la cuchara grande mientras pudieron, esto obviamente lo hacían a través de los moches, prestanombres, compadrazgos, etc. etc. Ya perdieron la vergüenza.

Indira Vizcaíno, próxima coordinadora estatal del gobierno federal en Colima, además con su colmillo ya retorcido que tiene como política, se aprovecha de esa condición para influir en las decisiones de los alcaldes emanados de MORENA, éstos por la inexperiencia se dejan “chamaquear”, con tal de llevar la fiesta en paz y que sea a través de ella que el gobierno federal les baje carretadas de dinero a sus municipios. Con tal de ello, son capaz de agacharse y no hacer gestos, no quieren pelearse con la gallina de los huevos de oro. Por eso ella y el gobernador están haciendo su agosto y serán sus mejores años. Al tiempo

*El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente