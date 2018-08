Paola Chávez, contenta por subir de nuevo al podio

*“Invito a que la gente que quiera sumarse al deporte se anime; las puertas están abiertas para todos. Un gran ejemplo es mi hermano, él se preparó en dos meses y logró dos medallas de bronce”, añadió la nadadora universitaria.

“Estoy contenta por estas 6 medallas, 2 de oro y 4 de plata”, señaló Carmen Paola Chávez García al finalizar su participación en la paranatación de la Paralimpiada Nacional, evento nacional que se está celebrando en nuestro estado.

Alumna de la Universidad de Colima, del quito semestre de la facultad de Ciencias de la Educación, de la licenciatura en Educación Física, dijo que se siente muy contenta de haber logrado subir al podio nuevamente. El año anterior, la nadadora universitaria nadó en 6 pruebas durante esta misma competencia nacional, en las que también subió a lo más alto del podio al colgarse 6 medallas de oro.

“Me siento muy contenta; tengo 2 de oro y 4 de plata. En este evento vinieron competidoras más fuertes, y sólo queda entrenar para dar lo mejor de mí el próximo año”.

Adelantó que en dos meses participará en un selectivo para asistir a los juegos Para-Panamericanos en Perú: “espero poder quedar, mis tiempos en varias de mis marcas están bien, en 50 libres están bien, estoy arriba 3 segundos. Espero seguir trabajando mis tiempos para bajarlos”.

Comentó que había un poco de incertidumbre tras el cambio de categoría que hizo, pero señaló: “No hay problema, sé ganar y perder”.

“Invito a que la gente que quiera sumarse al deporte se anime; las puertas están abiertas para todos. Un gran ejemplo es mi hermano, él se preparó en dos meses y logró dos medallas de bronce. Con esto puedo decir que sí se puede hacer más”.

Como estudiante y deportista de alto rendimiento, dijo que ahora cada vez es más difícil: “Como ya estoy en quinto semestre, me exigen más, me queda un año para salir y en el entrenamiento y la escuela no sé si faltar o seguir con el entrenamiento, pues las dos cosas me gustan, pero les digo que todo se puede, que tenemos nada más que organizarnos para poder hacerlo todo”.

A los maestros les pidió que sean más comprensivos; “en las evaluaciones ya nos cuentan mucho las asistencias, y pues tenemos que faltar; los invito a que tomen en cuenta lo que hacemos y a que nos vengan a ver competir para que vean que los deportistas no perdemos el tiempo y que lo que hacemos, lo hacemos con entrega y dedicación, pero sí me gustaría que nos tomarán un poco más en cuenta cuando les platicamos que tendremos una competencia tan importante como la Paralimpiada Nacional, por ejemplo”.

Finalmente agradeció a quienes la apoyaron en su desarrollo, al maestro Alberto Ayala Rojas y a todos los directivos de la Universidad de Colima, por las facilidades para realizar sus entrenamientos en la alberca olímpica de esta casa de estudios, “mis medallas están dedicados a todos, pero especialmente para mi familia”.