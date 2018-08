MEGALUPAZOS

Lo que se ve, pero no se dice…

PARQUE METROPOLITANO

¡Don Lupe, don Lupe, ya tenemos parque metropolitano! Después de 5 años de su construcción, fue entregado a los tecomenses el Parque Metropolitano, un espacio de recreación para las familias de la zona del Valle de Tecomán, que cuenta con áreas de balnearios y deportivos. Fue una promesa del presidente Enrique Peña Nieto y que ya este jueves se hizo realidad debido a que la empresa constructora había alargado el proceso de construcción. Solo falta que los tecomenses lo cuiden y también es sano que se les cobre una pequeña cuota de recuperación para su mantenimiento.

PROCESO DE SELECCIÓN

Al que parece que se le hizo bolas el engrudo en el proceso de selección es al alcalde electo de Tecomán, Elías Lozano Ochoa. De acuerdo a una fuente fidedigna, comentó que para que no hubiera jaloneos y que ninguno de los allegados al alcalde pudiera meter mano en la asignación de lo que será su gabinete, tuvieron que llevar todos los currículos que han estado llegando a sus manos del alcalde hasta a Colima para que allá decidan quién entra y quién no.

Aunque aunado, también trascendió que la coordinadora estatal del gobierno federal, Indira Vizcaíno Silva, pidió para sus allegados las primeras posiciones, es decir tres de las cuatro funciones de primer nivel para gente del municipio de Cuauhtémoc. De ser cierta esa versión al alcalde no se le augura un buen futuro político y administrativo porque meterá gente que no es del municipio. Al tiempo.

YA SE SIENTE DIRIGENTE

Un tecomense que ya se siente tocado por Dios, es el junior empresario Manuel Garibay, que por rosarse con priistas “fresones”, en este próximo proceso de selección de candidatos para las dirigencias del tricolor en los municipios, ya se siente con un pie dentro del CDM de Tecomán siempre y cuando su íntimo amigo de la alta alcurnia, Agustín Morales impuesto por el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez lo designe presidente del CDE del PRI. Ya anda moviéndose argumentando que ya le toca, a la par amenaza con abandonar las filas tricolores si no es tomado en cuenta por su trabajo. ¡No pos sí!

PETISTAS ALINEADOS

Debido a los jaloneos que se traen los diputados electos de la Coalición “Juntamos haremos Historia”, puede pasar del “Juntos Haremos Historia” al “Juntos Hicimos Historia” si es que no se ponen de acuerdo y se alinean, pues debido a que todos quieren ser coordinadores de las fracciones y además presidir las mejores comisiones, tienen todo el congreso a su favor que se pueden indigestar y perder en la mesa lo que ganaron en las urnas. Es decir, corren el riesgo de perder la representatividad de un congreso independiente al ejecutivo. Los únicos diputados que traen liderazgo y ya se alinearon. son los petistas que siguen al pie de la letra las instrucciones de su representante estatal, Joel Padilla Peña. El resto no saben a quién alinearse, pues en MORENA todos dicen hablarle al oído a Andrés Manuel López Obrador presidente electo, al que dice ser representante estatal Sergio Jiménez Bojado no le hacen caso.

LO PARARON

Después de las elecciones no habíamos tenido oportunidad de escribir algo acerca del resultado electoral del alcalde de Colima Héctor Insúa, éste soberbio en su máximo esplendor pagó la factura de sus errores y fue castigado en las urnas en donde pretendía reelegirse tres años más para luego querer brincar a la gubernatura estatal. Afortunadamente la gente del pueblo ya está despierta y lo rechazaron; parte de sus yerros políticos fueron por citar unos ejemplos: hizo menos a los ambulantes porque no eran de su nivel, prefirió apoyar con todo a los de la elite empresarial, a su grupo de amigos “fresones” con los que son de su categoría, yéndose en esa línea en todo su periodo, pero como esa gente no da votos, fue a esos que no quería ni saludar quienes lo mandaron a inflar burros por el pivote. Ya patanes como Insúa en la política poco a poco se están acabando, éste ya desapareció del mapa electoral, espero haya aprendido la lección con la paliza que le dio Leoncio Morán en las urnas.