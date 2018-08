SI VAN A FALLAR O TRAICIONAR QUE SEA A FAVOR

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Independientemente de quiénes sean los coordinadores de las fracciones en la próxima legislatura, éstos deben de privilegiar la transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad, y sobre todo castigo a las y los responsables de la suma de millones de pesos que ya se han sumado en desfalcos y saqueos al erario público, y que todo ha quedado en el sueño de los justos.

Por dar un ejemplo, los responsables de dejar sin medicinas, ni gasas los centros de salud, caminan y se pasean tranquilos por el estado, mientras que a su paso como servidores públicos dejaron temblando las finanzas, dejando las dependencias públicas con muchas necesidades porque los recursos que eran para dar un mejor servicio jamás llegaron para ese fin, auditorías van y vienen y nadie ha regresado un solo peso de los sustraído de los recursos que le pertenecían a los colimenses.

Al escuchar que según la próxima legislatura local viene con todo, que no viene con compromisos políticos o de grupo, que no están estos delincuentes detrás de ellos pues, han puesto sus barbas a remojar y algunos ex funcionarios estatales de manera muy astuta se han querido colar para que de alguna forma, tratar de influir en las decisiones que estos tomen ya como diputados en funciones, incluso ya están tomándole la medida a algunos que ganaron sin tener la experiencia, que pueden ser vulnerables al “maiceo” y que ya incluso algunos de éstos ya se están mareando antes de subirse al ladrillo.

En el caso del ex gobernador Mario Anguiano es quien tiene mejor relación con varios legisladores electos, como es el caso de su consuegro, el abogado Carlos César Farías que ganó por el distrito III, que hasta el momento ha negado tener alguna relación familiar o pactar algo con él, pero desde luego que le damos el beneficio de la duda, y dejaremos que sostenga en la tribuna ese deslinde del ex mandatario y ex funcionarios estatales que dejaron temblando las arcas estatales.

Por eso si es que van a fallar o a traicionar que sea a favor de los colimenses que les dieron la confianza, eso es lo que Colima espera del nuevo congreso estatal que tendrá MORENA la mayoría absoluta para que no haya pretextos de que no se pudo limpiar y poner orden en todos los ámbitos del poder público estatal, vale la pena regresarle a la sociedad colimense la credibilidad y la confianza de que no todos los políticos son iguales, que estos si son diferentes, por eso los colimenses esperan recibir lo mismo que les dieron en las urnas, hasta entonces tocaremos más de estos temas, estaremos observando y señalando.

BAJO LA LUPA

**Hablando de estos ex funcionarios estatales señalados por el OSAFIG de desfalcos a las arcas públicas, quizás como estrategia de alguien que quiso sacarle provecho, aventó o corrió un rumor que para Tecomán iría como tesorera Blanca Isabel Avalos, y como ya conocen sus antecedentes, cuando llegó a oídos de personajes políticos principales y serios de MORENA, corroboraron tal información y por fortuna sólo fue falsa alarma, mientras tanto si se les salió un buen susto y coraje.

**Me comentó un reconocido lector panista del municipio de Manzanillo, según él, que el aún senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, pide rancho para que le den parcela. Como sabe que la tiene complicada llegar a la dirigencia nacional del PAN, sólo levantó la mano para en su caso negociar la coordinación de la bancada panista en la cámara de diputados. También agrega el lector, que los panistas y la misma sociedad rechazó a ese grupo de panistas al que pertenece Jorge Luis. En pocas palabras, esta vez si la tiene muy complicada porque ya no queda nada de ese grupo que respaldaba al ex candidato a la gubernatura del estado. Es cuanto

**La diputada Federal electa por MORENA, Claudia Yañez Centeno estuvo en una fiesta particular el pasado sábado en Tecomán y le pasó lo que les he venido diciendo: como no la conocen porque no tienen contacto con la gente de abajo, no fue arropada, ni llamó la atención su presencia como si lo fue la del diputado festejado, su estancia en dicha fiesta para ser una diputada federal pasó desapercibida.

Los ahí presentes ni cuenta se dieron que tenían entre los invitados a una legisladora federal que bien pudieron saludar y hacer contacto para que en un momento dado sirva como enlace para realizar algunas gestiones que es parte de su compromiso como legisladora, aunque también por su parte le hubiera puesto un poco de humildad y saludar, aunque eso no sea lo suyo.

Ella es de las que ganó por el tsunami López Obrador y tiene que empezar a hacer contacto con la gente que los llevó al poder. Tiene tres años para dar buenas cuentas y dejar bien parado a su partido y a su jefe político.

El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente