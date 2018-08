Un paso al más allá…

“Este no es tiempo de incertidumbres: tenemos la idea de que vienen tiempos peores”

Déjenme decirles que: La expresión “Los tiempos cambian”, advierte, la necesidad de ajustarse a las nuevas condiciones políticas (por cierto nada claras) o nostálgicas del PRI de Colima por aquello de que se echará de menos por irrepetible.

Los clásicos y las nuevas condiciones políticas exigen a viejos y nuevos priistas ajustar sus posturas y actitudes, si en verdad quieren posicionarse en la escena política actual o, tan siquiera garantizar un espacio en ella.

En el curso de las próximas semanas tendrán que percibirse mensajes o ajustes del dueño del PRI en Colima, el cual, ha resultado un verdadero inútil político quien no ha entendido que su partido salió no solo debilitado, quedó, echo garras, no vale nada y con él al frente, menos.

Los propios errores y traiciones del Gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez atraen la atención sobre él. Sobre todo, por qué Nacho Peralta le gusta jugar a las encerronas y hacer negocios en cuartos cerrados.

Cómo lo dictaminado de prisa, a escondidas sobre el empoderamiento de la “Mata Hari” colimense Indira Vizcaíno Silva con el mismísimo Andrés Manuel López Obrador para vergüenza de quienes confían todavía en él.

El calendario no deja de tirar hojas, ya es el mes agosto y los priistas de Colima tendrán que decidir echar a la calle a Cerdo-ta-do rogelio rueda sánchez, un dirigente que nunca supo que era la interlocución en la actividad política, fue, sí, quien llevó de la mano a una diputación federal a Indira Vizcaíno Silva y de paso, a través del inútil de Nacho Peralta negociar con el Peje López Obrador que la muchacha de Cerdo-ta-do sea la próxima Virreina de Colima.

El PRI en Colima encara un enorme desafío: remontar su crisis interna y tratar de consolidar su menguante estructura, reposicionarse de cara al electorado (cosa difícil), marcar distancia e independencia de un bruto e inútil político como Nacho Peralta.

Olvidarse de cartuchos quemados y sobre expuestos como Don Fernandone Moreno Peña, el padrote tricolor “Pico” Zepeda, el autista “Kike” Rojas, el alcohólico y sinvergüenza de Arnoldo Ochoa González, o qué decir del “amigo sentimental” de la “Cevichera”, Walter Oldemburg. Quien los haya mencionado carece de la más elemental seriedad e información.

Al PRI de Colima le falta una definición clara y contundente de, adónde va, de crear objetivos claros, con pasión y cero conveniencias. Hace años que ese partido no tiene “dirigente”, no tiene un guía político, no ha sido un partido con movimiento y en movimiento, ha sido, sí, nido de una rata que se hizo por amoríos propios de un terreno y una casa de 40 millones de pesos en la exclusividad de Altozano, todo, todo avalado por la nueva Virreina de Colima.

El PRI Puede parecer el de siempre, no lo es. No puede fincar su existencia en figuras rancias, corruptas, ladrones de siete suelas como Nacho Peralta. Desconocer, que el PRI de momento ni se opone ni propone, nos deja ver una gran verdad: que el tricolor está en serios apuros.

Cuando un gran acontecimiento político como el de la elección del 1 de Julio pasado, vinculado al ejercicio del poder estatal llega, siempre marca un quiebre político, representa un cambio de paradigma, se constituye en un signo, una señal que no deja lugar a dudas que los del PRI de Colima están perdidos.

Es, una suerte de mojonera clavada, no en el espacio, sino en el tiempo. Sí el primer priista del Estado está tocado en verdad por la idea y la urgencia de “cambiar” y mover al priismo, el Gobernador Nacho Peralta debe abandonar la pereza y el importamadrismo que le caracteriza y contradice su práctica política y, así, de manera más clara, tratar de hacer política, lo cual, podría abordar su realidad.

P.D. Sí continúan gobernando Don Fernandone Moreno Peña y la Tía Incomoda Héctor Sánchez de la Madrid (Propietaria del Diario de Colima) a Colima le seguirá yendo peor. Digo.

