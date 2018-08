No mentir, no robar y no traicionar

Miguel Ángel Sánchez Romero

A pesar de que un faltan un par de meses para que tomen protesta los diputados que resultaron electos el pasado primero de julio; más de uno ya anda mareado creyéndose el todo poderoso, pensando que ganó por su popularidad y carisma con la gente, lo que es totalmente falso, ya que siendo realistas 15 de los 16 diputados electos ganaron por el efecto generado por Andrés Manuel López Obrador, de no haber sido él, no habrían obtenido ni el 10 por ciento de los votos sacaron, aunque algunos lo han entendido, hay otros como Vladimir Parra Barragán, Guillermo Toscano Reyes y Francis Anel Bueno Sánchez, que ya mostraron el cobre y nos han dejado en claro que están dispuestos a negociar con dios y con el diablo con tal de obtener pesos y centavos.

Afortunadamente para Andrés Manuel López Obrador y la bancada que se integrará de Morena en el Congreso del Estado en la próxima legislatura, ninguno de los tres diputados electos pertenecen a Morena, Vladimir Parra y Anel Bueno serán Legislador del extinto Partido Encuentro Social (PES), mientras que Guillermo Toscano, del Partido del Trabajo (PT), lo que en cierta medida le permitirá a la fracción de Morena deslindarse de los tratos y acuerdos que pudieran hacer, solo esperemos que no se les ocurra integrarlos a la bancada de Morena si es que quieren evitar problemas.

Si bien es cierto, que Vladimir Parra ha sido el más protagonista de estos tres diputados electos, también es cierto que es el que más ha mentido a la población al tratar de hacerles creer que será un Legislador de Morena cuando en realidad será del PES, y si quiere integrarse a Morena primero tendrá que esperar a que los diputados, que sí fueron electos por Morena lo acepten dentro de su grupo parlamentario, de lo contrario tendrá que quedarse en el PES o buscar cobijo en otra bancada, pero antes tendrá que renunciar al PES.

Sin duda, Vladimir Parra sigue siendo un muchachito al que le tocó la suerte de llegar al Congreso del Estado por casualidad, para lo que definitivamente no está preparado, ni emocional ni intelectualmente, su actuar y su comportamiento sigue siendo el de un revoltoso del que no dudamos en absoluto que caiga en las tentaciones del poder, a las que ya le abrieron las puertas y que inocentemente o deliberadamente se ha ido metiendo y se ha dejado querer públicamente por aquellos que Andrés Manuel López Obrador ha llamado “La Mafia del Poder”.

Si Vladimir Parra, piensa que tiene liderazgo y que los medios de comunicación le han abierto sus espacios y dado difusión a sus actos y declaraciones, de manera gratuita o porque son de importancia y transcendencia, está equivocado, la realidad es que o lo están utilizando para dividir y confrontar a los Legisladores que tendrán la Mayoría en el Congreso del Estado, o definitivamente los rumores de que se encuentra junto con Indira Vizcaíno al servicio del PRI y del Gobernador José Ignacio Peralta.

No hay que olvidar que el Partido Encuentro Social, por el que fueron candidatos Vladimir Parra e Indira Vizcaíno impugnó la elección Presidencial; impugnación en la que se señala de manera particular a Colima, por lo que aún falta esperar la línea que marque el PES a sus candidatos electos, ya que ni Vladimir ni Anel ni Indira han renunciado públicamente o deslindado del PES por lo que siguen siendo candidatos electos del PES.

Sin duda, a Morena aún le quedan un par de meses para ubicar a cada legislador en su lugar y grupo parlamentario al que van a pertenecer, para evitar que ande tomándose atribuciones y comprometiendo lo que no les corresponde, de lo contrario difícilmente lograr mantener la mayoría en el Congreso del Estado, pero sobre todo habrán traicionado el lema y principios del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “no mentir, no robar y no traicionar”; esperemos que los diputados electos que perdieron piso rectificar su camino y no traicionen.

miguelinosan@yahoo.com.mx