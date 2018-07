TRES COORDINADORES:

ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal

La mayoría lopezobradorista en el Congreso del Estado se desplegará en tres bancadas distintas: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social.

Eso supone quince diputados de mayoría para el bloque y, según los cálculos que había hecho el representante electo por el décimo distrito local, Julio Anguiano Urbina, a Morena les correspondían dos legisladores por el principio de representación proporcional.

Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que, de las nueve diputaciones plurinominales, sólo una será para Morena. En cambio, el órgano electoral otorgó dos curules al PAN, ¡tres al PRI!, una al Verde, otra a Movimiento Ciudadano y una más a Nueva Alianza.

A menos que se impugne esta resolución y (como ha ocurrido sucesivamente en las elecciones locales) un tribunal corrija esta asignación, el bloque parlamentario que llegó al Congreso gracias al tsunami AMLO estará integrado por siete diputados morenos (seis de mayoría y uno plurinominal), cinco del PT y cuatro del PES.

¿LOS HACE VULNERABLES?

¿No debilita al proyecto lopezobradorista que la mayoría que el Peje consiguió se divida en tres fracciones parlamentarias?, le pregunto a Julio Anguiano.

Ya vimos lo que pasó en esta legislatura con los diputados que originalmente formaron parte de la mayoría panista en el Congreso local.

“En Morena, no hay duda que estamos bien cohesionados, unidos. Compartimos los principios ideológicos del partido por el que competimos: los 13 lineamientos que nos mandó Andrés Manuel López Obrador, junto con los 50 puntos que después lanzó”, responde el diputado electo.

Y en el marco de las declaraciones de algunos de sus compañeros de bancada, autoproponiéndose para la coordinación de la bancada y ofreciendo en la prensa mantener una relación cordial con el gobierno de Ignacio Peralta, Julio Anguiano señala:

“La tarea legislativa, más que una cuestión de conveniencia personal, debe ser por convicción. Y los que estamos ahí [preparándose para rendir protesta la víspera del 1 de octubre] tenemos clara la misión.

“Estoy seguro que no nos vamos a prestar a negociar con ningún actor político. Ni debemos hacerlo porque la ciudadanía nos dio la confianza y estamos bien vigilados. Tenemos que cumplir la expectativa que ellos tienen de nosotros, y hacerlo con la transparencia que esto requiere”.

¿Por “ellos” se refiere a la ciudadanía que les dio un mandato claro con esa votación tan abrumadora, o está hablando Julio Anguiano de que serán “vigilados” también por el centro, pudiendo ser reconvenidos si rompen la línea presidencial?

“Tenemos una responsabilidad que viene en cascada, de arriba hasta abajo. Vamos a estar observados no solo por los ciudadanos sino, como dijo AMLO, por todo el equipo de Morena, ya que vamos a cuidar que los valores y principios de este movimiento nacional se respeten.

“Eso implica que, si alguno de nosotros no actúa con el idealismo del partido, en automático quedaríamos fuera. Y tiene razón [Andrés Manuel] porque la ciudadanía no espera menos.

Quedar fuera no significa que esos diputados que eventualmente se declararan independientes o empezaran a votar contra la línea de Morena perderían su curul. Pero ya no tendrían un futuro en el partido, sin duda. Y eso debería preocuparles a quienes aspiran a hacer una carrera política.

TODOS OPINAN:

Con todo, la posibilidad de que compren a alguno de sus compañeros diputados con el objetivo de romper la mayoría, no le preocupa a Julio Anguiano:

“La maquinaria de Morena está bien aceitada y vamos a dar buena respuesta. Esta misma semana estará lista la agenda legislativa, para lo cual estamos oyendo a organizaciones de la sociedad que tienen puntos que aportar a nuestro programa de trabajo.

“Y veremos también la cuestión de quién presidirá las comisiones al interior del Congreso. Entre otros asuntos de Partido que a nivel estatal preside Sergio Jiménez Bojado, como el tema de la coordinación de la bancada.

“Llegando los tiempos institucionales, se irán tomando decisiones. Debemos ser cuidadosos, sin emocionarnos ni apresurarnos a tomar acciones protagónicas que no deben ser. Ya nos han pasado un par de detalles que no se deben repetir. Debemos darle altura política a nuestra labor y actuar con seriedad”.

En el PRI, al coordinador de la bancada en el Congreso lo pone el liderazgo político en el estado que en Colima sigue siendo el gobernador. En el PAN es una atribución del presidente del Comité Directivo Estatal. ¿Cómo será en Morena?

“Más que de nombrar –explica Julio Anguiano–, hay que definir primero el método para que, como equipo, decidamos lo que pasará al interior de la diputación local de Morena, tomando en cuenta a los miembros de la bancada y al dirigente estatal.

“Pero el Congreso del Estado no lo es todo, también hay que incluir [en esa consulta] a los diputados federales y a los senadores para que ese mismo consenso se vea aplicado a la hora de hacer de gestiones de recursos o de fiscalizar el gasto, de modo que las acciones se hagan en conjunto y armonizando la parte federal y estatal”.

HAY EXPERIENCIA POLÍTICA:

En este y en otros espacios comentábamos la aparente falta de experiencia política de los diputados que AMLO tendrá en el Congreso local. En realidad, varios de ellos han sido diputados o regidores, más de alguno fue dirigente partidista a nivel municipal o estatal, y del resto hay quienes se han distinguido por su activismo en distintos frentes.

Julio Anguiano ve “a un equipo de jóvenes y adultos talentosos, con habilidades desarrolladas en áreas específicas. Es un gran equipo, nadie nace sabido pero también nadie lo sabe todo. Y en esa congruencia le apostamos a que todos estamos aprendiendo y rápido. Nos respaldamos en las experiencias que tenemos algunos para fortalecernos tanto en el tema político como en la función pública”.

La bancada, agrega Anguiano Urbina, se está capacitando. Han tomado cursos y talleres “para empezar con el pie derecho”.

YO ME FUI DEL PRI:

Estigmatizado en la prensa por haber sido el primer priista en ser expulsado de su partido (en realidad, “renuncié antes”, aclara), en días pasados Julio Anguiano fue objeto de reproches y sarcasmos de parte del actual presidente del PRI estatal, Rogelio Rueda, quien aparece en la segunda posición de la lista plurinominal y será diputado en la siguiente legislatura.

“Rueda descalificó a mi persona. Me quiere denostar pero al hacerlo solo denota veneno, ardor y molestia. Habla con mucho dolo y yo jamás lo he nombrado. Pero la gente es muy inteligente y nos conoce a cada uno de nosotros, sabe de qué pie cojeamos. En ese sentido, espero que todo lo que Rogelio avienta al aire no le caiga en la cara. Cuando habla de traiciones al PRI, hay uno todavía adentro con mayor responsabilidad. Y cuando habla de honorabilidad, es la que les hace falta a algunos.

“Estoy tranquilo porque soy coherente entre lo que digo y lo que hago. He sido agradecido y respetuoso del lugar donde he estado. Ahora me critican porque saben que vamos a hacer un buen trabajo y es lo que no quisieran” en el PRI.

¿Hay un bloque anguianista en Morena?, le pregunto.

“Yo que me apellido Anguiano”, bromea a sabiendas que se le cuestiona su parentesco con el ex gobernador Mario Anguiano.

“Y en ese sentido Julio tiene voz, trabajo y resultado electoral propios. De los tres distritos de Tecomán (el 10, 15 y 16), fuimos el más alto en votación de nuestro municipio para el diputado, el alcalde (Elías Lozano) y la diputada federal Indira Vizcaíno.

“Tenemos tablas. Y aunque la grilla es el pan de cada día, hay que saber escuchar y demostrar con hechos más que con palabras”.

“Yo a Mario Anguiano lo veo en el PRI. Yo soy de Morena. El trabajo lo va diciendo todo. No hemos meado fuera de la olla”.

¿HABRÁ VIRREINA?

Finalmente le pregunto, ¿qué implica para la bancada de Morena que Indira Vizcaíno vaya a ser coordinadora de programas sociales del gobierno federal en el estado?

“Indira tiene una encomienda en el estado. Tiene tareas trascendentes en la administración pues por su mesa pasarán muchas decisiones importantes para el estado.

“Por sí sola, es una figura pública y por supuesto tiende a tener injerencia en el tema político. Pero falta explorar los alcances de ese nombramiento, los criterios legales y cómo se van a ir formalizando sus atribuciones una vez que llegue al poder el primer morenista del país, Andrés Manuel López Obrador.

“Esperemos a que el aparato se ponga en marcha para que se empiecen a cumplir las promesas que hizo en campaña”, concluye Julio Anguiano.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.