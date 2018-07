Manzanillo… “La AMLOpolis del Pacifico”

“Aquella que intenta imponerse a través del insulto revela la flaqueza de su argumento”

Montaigne

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista <> www.enlacemanzanillo.com

Déjenme decirles que: Cuando baja la marea descubrimos quién no trae el traje de baño. Las crisis son como la mar que se retira, revelando la playa a su paso.

Y he allí desnuda la próxima alcaldesa de “La AMLOpolis del Pacífico” Griselda Martínez Martínez quien ya menciona así al legendario y conocidísimo Puerto de Altura… Manzanillo, faltándole al respeto al ciudadano.

Escuchamos este pasado jueves 19 en una estación de radio (93.7) a Doña Gris y la verdad, da pena ajena, allí estaba frente al micrófono desnuda, sin cobertura, sin sombrero, sin pareo, sin algo puesto para nadar en la mar embravecida y, sin saber qué hacer frente a un oleaje duro y más tormentas por venir.

Doña Gris (al igual que su AMLOpolis <manzanillo>) no está en su cabales, en ella no hay claridad, serenidad o responsabilidad, en ella vemos a una guerrera en contra de los empresarios de Manzanillo a los que llamó en Radio Levy sinvergüenzas, ladrones y aprovechados.

Doña Gris no tuvo empacho en decirlo al aire: “Para que se escuche lejos, diría”: Empresarios porteños que me buscan, que me siguen a todas partes buscando acuerdos, privilegios, tratando de aparentar licitaciones que no sean reales para otorgarles compras”.

Son cientos los empresarios chuecos de Manzanillo a los que Doña Gris “les pidió por favor que ya no la busquen para hacer tranzas. Eso dijo Gris en la radio 93.7

¿Por qué Doña Gris habla mucho, no señala a nadie y escupe todo? ¿Por qué Doña Gris no ha acudido ante las autoridades judiciales a denunciar actos de soborno y corrupción de los empresarios de Manzanillo que ella misma ha denunciado?

No hacerlo convierte a Doña Gris en una alcaldesa electa corrupta, sinvergüenza y lengua larga, lo mejor que haría para beneficio de la sociedad de su “AMLOpolis” (ayer Manzanillo) es denunciar a esos empresarios del puerto que le han propuesto ser su cómplice. Bandidos pues. (dice Doña Gris yo no ando de llevado)

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Tres reglas básicas de Andrés Manuel López Obrador. Doña Gris increpa nuestra falta de comprensión, cuando comprendemos demasiado bien. Nos regaña cuando deberíamos regañarla, eso es lo que indigna, más allá de andar denunciando y buscando corruptos y ladrones hasta por debajo de las piedras.

Ojalá y a Doña Gris le pasen pronto sus locuras como el de re-bautizar a Manzanillo como “La AMLOpolis del Pacífico”… ¡Serénese!

La democracia tiene muchos defectos pero partidos políticos como Morena se han atrevido (dados sus intereses y sus debilidades) a imponer candidatos (as) moralmente insolventes para representarnos en cargos públicos; escogidos con el inaceptable criterio de su tormentosa y majadera popularidad, (Vgr, Doña Gris)

Muchos de los flamantes “triunfadores de la democracia” no se habían dedicado (A Dios gracias) a la política, lo malo es que tampoco a cultivarse, ni saber de economía, ni de cultura, y mucho menos de administración pública o, al conocimiento de la leyes pero, que según Doña Gris todos serán incorruptibles y más aptos que los ingenieros de La NASA. Ya lo veremos.

En fin, Con Doña Griselda (Gris) Martínez no se sabe nada, con ella todos, todos son sobresaltos, arrebatos, irresponsabilidades, majaderías, acusaciones, señalamientos y mudanzas, para ella todos los porteños son corruptos, con ella nadie está seguro de nada para el día siguiente.

Con Doña Gris, de un día para otro los amores se vuelven odios (Pregúntenle al Ing. Guillermo Adame Barreto) las personas indiferentes, los empresarios y comerciantes de Manzanillo sinvergüenzas y corruptos, las pasiones, indiferencias, las promesas humo y las estupideces caprichos de última hora como llamar al puerto de Manzanillo desde ahora por su cojones “La AMLOpolis del Pacífico” y eso, Doña Gris, es una soberana estupidez. ¡Serénese!

Ahí se ven.

ENLACITOS

¿CORRUPTOS Y LADRONES? Quién del sector empresarial de Manzanillo saldrá a responderle a la alcaldesa electa del puerto Doña Griselda Martínez “quien en una estación de radio les pidió “por favor” que ya no la sigan ni la busquen para hacer marranadas y corruptelas”.

¿Quién será el guapo de los empresarios del puerto en salir a defender su “honorabilidad” o todos son ratas como dijo Doña Gris?

Es pregunta: ¿Alejandro Meillón Galindo no es el empresario que estuvo aportando dinero a la campaña de Doña Gris? …Entonces qué, si o no.

LA CARTA: ¿Qué dirá la carta que el sinvergüenza Héctor “Crucito” Pineda Lugo le envío a la Doña Gris alcaldesa electa del Puerto?

De la carta ya hablaremos un día de estos.

Bara, bara, bara: Son tres, sí son tres diputados electos de Morena, PT y PES que ya abrieron su caja registradora para “Venderse” al inepto y sinvergüenza Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ellos son la diputada electa Anel Bueno (PES), Guillermo Toscano (PT), y Miguel Ángel Chávez (Morena) quienes de la mano del Bistec “amigo sentimental” de Nacho Peralta ya se enfilaron por sus cheques a Casa de Gobierno.

Lo dicho: Todos y todas en la próxima legislatura tienen precio, andan en el hambre pues, el pueblo no les importa. ¿Lo sabrá Andrés Manuel López Obrador?

Felicidades: Al Editor de Elobservadornoticiasdetecomán.com un saludo por su aniversario este pasado viernes.

