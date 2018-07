PRI… bajar la cortina

“Un reino fundado en la injusticia y la corrupción nunca dura”

Séneca.

Déjenme decirles que: Hay una amplísima cofradía de políticos inútiles e imbéciles en el PRI de Colima que ya andan preocupados por encontrar la luz que los guíe con certeza hacia una nueva oportunidad, hoy, lejana, pero al fin, oportunidad política.

Son una verdadera legión de traidores, hipócritas y perversos que en forma abierta o soterrada quieren ver hacia un futuro, hoy, por cierto, incierto para el taras de su jefe el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Pocos, muy pocos, excepcionalmente pocos, tienen el ánimo dispuesto para reiniciar una nueva travesía con quien (por desgracia) actualmente es su jefe político, un Gobernador ladrón, tranza, huevón, corrupto y sinvergüenza y, por si faltara algo…de los otros, de aquellos traidores.

No hay en el PRI de Colima políticos de probada lealtad que estén dispuestos a ir en el mismo barco que Nacho Peralta, rogelio rueda sánchez, Don Fernandone Moreno Peña, Arnoldo Ochoa González, Héctor Sánchez de la Madrid, “Kike” Rojas, Liset Rodríguez, Cecilio Lepe Bautista, “Pico” Zepeda, Nicolás Contreras y tantos más con olor a podrido que estén dispuestos a navegar con estas ratas tricolores.

Hoy, los priistas de nuestro estado se están quedando solos pero, la suerte de todos los que andan y anduvieron en la danza quedará marcada para siempre ¿Quiénes de Colima, en especial de Manzanillo estarán dispuestos a bajar la cortina?

Para evitar el delicado predicamento de abandonar la nave cuando se está hundiendo como lo hacen las ratas, muchos políticos del PRI del Gobernador Nacho Peralta tendrán que tener la delicadeza de bajarse por su propia iniciativa de la nave ya que nunca han aportado nada, nada es nada que no sea su ambición por robar.

Sin embargo, las clasificaciones del pensamiento político o al menos la estrategia invocada en esas definiciones de la militancia terminaron por traicionar y traicionarse, muchos conocidos en el puerto y en el estado y, muy arrimados al buen viento de la nave tricolor invocan ideologías que no dominan sino simples justificaciones para edificar posturas perversas.

Pero hoy la concurrencia desordenada de tendencias, corrientes, segmentos o tribus que pululan en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han tomado las de villa-diego y andan buscando “chamba” con los de Morena, nombres sobran, ratas conocidas del priismo hacen fila.

Pero José Ignacio Peralta Sánchez hoy habla de “unidad” pero ¿Con qué propósito? ¿Le sirve de algo a los colimenses un PRI desunido internamente, sin liderazgos, sin programas ni viabilidad administrativa, sin políticos nuevos y con una rufla de traidores y rateros?

Otro barco, el de la impunidad, se mantiene a flote, está amarrado al viejo muelle del “Congreso” son diputados y diputadas del PRI corrupto, son diputados transas del PRI-Independiente, tres ladrones junto con el diputado del Partido Verde han ayudado a Nacho Peralta a robar, a tranzar, a ser un grupo de legisladores sinvergüenzas.

El PRI siempre ha sido el instrumento del Gobernador en turno, los priistas y sus satélites han entendido muy bien que sólo sirven para hacerse de la vista gorda, para ayudar a hacer fortunas, para cubrir, para enlodarse.

Esa burbuja de maldad ya tronó. El Gobierno de Nacho Peralta ha sido mediocre, no ha tenido rumbo, no hay seriedad en sus propuestas, hoy, el Gobernador Nacho Peralta se ha quedado sin ofertas (nunca las tuvo) si ha defendido verbalmente algunas causas es claro que le son ajenas.

El combate a la corrupción, por ejemplo, nunca ha estado en su agenda y es vista (con justificada razón) como una causa hostil, es pues, la hora de bajar la cortina del PRI y su Gobierno Corrupto.

Ahí se ven.

ENLACITOS

CHILLAN LAS RATAS: Cuando las ratas lloran es que han salido de la madriguera, es que el humo de la corrupción las ha cegado y se agazapan para morder, para seguir batiéndose en la mierda, de eso viven y han vivido, son Pineda Lugo unas, otras Espinoza Nogueda.

Hoy, sale un imbécil a despotricar, un tipo tan banal como venal, su nombre Raúl Espinosa Nogueda, sobrino del ladrón y político del PRI Héctor “Crucito” Pineda Lugo, los dos roedores siniestros.

Héctor “Crucito” defensor del sobrino Raúl Espinosa Nogueda, “Pederasta” que un día violó a una niña menor de edad en el poblado de la Central, Colima cuando fue Maestro de la Telesecundaria, demanda que el extinto ex Gobernador Silverio Cavazos Ceballos “congeló”. Ambos truncaron la felicidad y las ilusiones de una niña.

El violador Raúl Espinosa Nogueda tiene una denuncia penal en los juzgados enderezada por el difunto Antonio Beltrán por estafa y abuso de confianza, denuncia que siguen en pie y que siguen puntualmente los familiares de Tono Beltrán en los juzgados.

Otra estafa de este priista traidor Raúl Espinosa Nogueda es la defraudación a la diputada federal Gretel Culin Jaime por la cantidad de 200 mil pesos, mismos que nunca ha querido pagar y que Gretel Culin le prestó de buena fe.

La denuncia penal está vigente. Que se puede esperar, es sobrino de la rata de Héctor “Crucito” Pineda Lugo.

Raúl Espinosa Nogueda muda de piel y de oficios, es un pederasta hoy, un ratero confeso mañana, basta remitirnos a la sub-delegación de Transportes de donde salió por sinvergüenza y ladrón al estar implicado en la venta de placas que servían para emplacar carros robados y chuecos en la módica cantidad de 25 mil pesos, testigos hay y muchos.

Raúl Espinosa Nogueda es heredero del PRI ladrón, es emulo de tu tío Héctor “Crucito” Pineda Lugo, ese hampón que se robaba la gasolina del ayuntamiento de Manzanillo cuando fue síndico municipal, de una mujercita basificada en la administración extorsionando a Don Fernandone Moreno Peña y rogelio rueda sánchez, de eso luego hablamos Héctor tú tan pulcro y decente.

Como verás Raulito no eres pieza, sólo un tipo despreciable que vive en la mierda, un servidor, y la gente me conoce, tiene 49 años en el periodismo radiofónico y escrito y no habrá alguien que me acuse de pedirle algo a alguien como tú lo haces, tampoco me han acusado de robar como a ti y mucho menos, violar a una niña porque respeto y quiero a los niños. Eso, Raulito, sí es una vergüenza para tu familia.

No son pieza ni tú ni tú tío el sinvergüenza. Vaya alhajita anda contratando la nueva alcaldesa de Morena Doña Gris Martínez Martínez.

Quedo a tus órdenes.

