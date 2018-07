Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Así anduvieron por años varios ganadores de la pasada contienda electoral del 1 de julio del 2018, que ya son oficialmente los próximos servidores públicos emanados de MORENA, y digo varios porque no todos son morenistas, la mayoría aprovechó la ola lopezobradorista para subirse al barco, y sin hacer tanto esfuerzo ganaron, pero esa es otra historia.

Pero lo que vale la pena destacar en este espacio, es de la suerte con que corrieron esta vez quienes por años habían venido picando en piedra hasta que les hizo justicia el pueblo. Hace nueve años, López Obrador contaba con pocos seguidores, incluso cuando realizaba giras para realizar un plebiscito sobre la reforma energética para que no pasara, sus mítines lucían solos, recuerdo que en una ocasión llegó al jardín de Tecomán y debido a que no tenían recursos económicos ni mucho menos estructura, se tuvo que subir a una banca del jardín a dar su discurso, en esa ocasión habían escasamente 30 personas, tenía muy pocos seguidores.

En ese entonces quienes eran por así decirlo los seguidores de AMLO y fundadores de MORENA en Tecomán, destacaba la figura del profesor Carlos Gariel, que era regidor por el PRD y renunció al partido para irse a MORENA, éste usaba su camioneta y una bocina amplificada para realizar perifoneo cada que AMLO iba a visitar nuestro estado, incluso, instalaba lazos de árbol a árbol en el jardín principal, colocaba un tablón y colgaba recortes de información relacionada al saqueo que estaban haciendo los de la mafia del poder (PRIAN) y lo que pretendía hacer López Obrador una vez que llegara a la presidencia de México.

No se veían activamente participando en la “talacha” por ejemplo a Angel Venegas que hoy va como regidor en Tecomán, ni a una maestra de nombre Karen Medina que también va como regidora en ese municipio, aunque el primero llegó después, específicamente cuando fue candidato a alcalde por ese partido y perdió, pero no se veía activo, la otra tiene más antigüedad, ambos de repente aparecían en los mítines, pero como rango de coronel, no como soldados rasos, que es como deben de iniciar todos los que aspiran a cargos de elección popular, que se la rajan y que son bien vistos como tales porque se merecen la candidatura, porque ya sembraron para cosechar.

También recuerdo que en esos años estaban en su apogeo, ganando elecciones el PAN y el PRI, estaban enfiestados que nunca creyeron en que un día se les acabaría la fiesta, que AMLO, ese loco( como así lo llamaban) ganaría la presidencia de México, por eso nadie se animaba a seguirlo porque no veían futuro en él, sólo unos cuantos permanecieron firmes, picando en piedra decidieron seguirlo hasta el final, logrando hacer realidad ese sueño tan anhelado de ganar las elecciones, de ser gobierno y de estar del otro lado.

En ese largo camino de la perseverancia, siguieron personas como don Arnoldo Carrillo (q.e.p.d) propietario de Súper Torta, que días antes de las elecciones falleció y no pudo ver logrado ese sueño que tanto luchó, defendió hasta su muerte sus ideales de ver un mejor país en la figura de López Obrador, una persona que si era MORENISTA de corazón y que se veía en las reuniones de trabajo muy activo, pese a su edad avanzada, don Arnoldo no rajó. El profesor Ceja, otro de los personajes que también logró ver ese sueño logrado, porque también fue un luchador incansable para que este proyecto se hiciera realidad.

De todo lo anterior, podemos decir que gracias a ellos, que gracias a que no desfallecieron, este proyecto se logró, pero desde luego no podían hacerlo con puros morenistas, por eso López Obrador ya en este tercer intento de buscar la presidencia se dio cuenta de que ocupaba de todos, de todos para ganar, por eso empezó a darle espacios y candidaturas a personajes de otros partidos aunque no tuvieran buena reputación, pero que les sirviera para ganar a través de sus estructuras, logrando así hacer realidad ese sueño, le funcionó.

Por eso ahorita que ganaron, traen un gran problema de falta de identidad, de liderazgo, todos quieren ser líderes, jefes, todos quieren dar órdenes, se tiran unos contra otros, porque precisamente muchos no encajan, muchos sólo fueron llamados para relleno por eso no se conocen entre ellos, creen que ganaron por su nombre, cuando no fue así, fue por todos, pero más por López Obrador que tampoco desfalleció y logró ese sueño: de ser el presidente de todos los mexicanos.

Por ejemplo en Tecomán, los morenistas oportunistas, los que llegaron a la fiesta sin invitación, deben de estar agradecidos con la gente, con todos los que se sumaron al proyecto, deben bajarle dos rayitas y ubicarse, deben de dejar de pelearse los cargos, deben de dejar que el alcalde tome decisiones, antes de dividir, deben estar en la misma sintonía y empezar a comportarse como las nuevas autoridades que serán a partir del 15 de octubre y tomar con madurez e inteligencia este nuevo reto para que hagan el mejor papel en este pasajero cargo. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

*Kike Rojas, aun diputado federal priista, tras la debacle de su partido, no se fue a lloriquear la derrota, tampoco dejó de contestar las llamadas a sus amigos y conocidos, al contrario, rápidamente se reunió con su equipo de trabajo, en donde les ofreció una comida de agradecimiento por el apoyo y el trabajo que realizaron en las pasadas elecciones. Pidiéndoles se mantengan fuertes y firmes para lo que viene, porque una vez que la población ha abierto los ojos y elige qué tipo de gobierno quiere tener, está el reto de mejorar el trabajo que han hecho, aprender de los errores, no volverlos a cometer y sobre todo realizar una verdadera restructuración pero muy a fondo. Palabras sabias y sencillas de Kike Rojas, que da una muestra de que sólo se está muerto políticamente cuando yaces seis metros bajo tierra. Es cuanto.

*Donaldo Zuñiga, virtual ganador de la alcaldía de Comala, se quejó de que ganó la elección pese a que hubo desatención en la campaña de parte de su partido el PAN, parece que Donaldo demasiado tarde se dio cuenta que desde que Jorge Luis Preciado intervino en las decisiones del partido, vino a dividir a los panistas, al grado de que la actual presidenta del partido, la diputada Julia Jiménez, tuvo que hacer milagros para que no se lo acabara, pues esa división y pleitos internos desanimó a muchos panistas que prefirieron apoyar otros proyectos. Incluso Julia Jiménez fue y ha sido víctima de violencia política por parte de Jorge Luis y su grupo, sin embargo se ha mantenido y se mantuvo firme, que sacó la elección pese a tener en contra a todo ese grupo de preciadistas. Por cierto, lograron su objetivo: acabar con lo poco que le quedaba al partido. Es cuanto.

*Para algo le ha servido a los colimenses el que haya ganado AMLO, pues desde el primero de julio a la fecha, Nachito Peralta ha estado más seguido en Colima, se le ha visto en reuniones e incluso, anda muy esplendido y chambeador.

A todos nos sorprendió el que después de que se oponía al retiro de la caseta de Cuyutlán, este muy blandito, flojito y cooperando y ahora haya reculado, tan es así que ya inició el procedimiento legal solicitando a la SCT la revocación de la concesión.

Desde cuando lo pudo haber hecho, pero espero a que su partido se cayera en pedazos para tratar de limpiarle su imagen, haciendo esta acción que esperemos que logre resultados en corto plazo. Fue subsecretario de la SCT y conoce el tema, porque me imagino que dejó a amigos en esa dependencia federal a los que puede aprovechar haciéndoles esa petición para que se dé lo más pronto posible.

*El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente