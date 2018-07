REVENTAR A AMLO

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Después del triunfo electoral de MORENA, y que era visto que llegaría a la presidencia de la república el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador ya en su tercera ocasión que fue la vencida, los perdedores de esta campaña electoral han emprendido una serie de ataques postelectorales, que parece que buscan reventarlo antes del día primero de diciembre, que será el momento en donde ahora sí, tomará al cien por ciento las riendas del país porque tomará protesta oficialmente como presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo de 5 años y 10 meses, que empieza a partir del 1 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024.

En redes sociales específicamente en el Facebook, usuarios han urgido al presidente electo que dé muestras palpables de que cumplirá al pie de la letra todas y cada una de sus compromisos de campaña, como la reducción inmediata del precio de gasolina, gas y energía eléctrica. Exigencias que provienen de seguidores de partidos que no lograron su objetivo porque el pueblo decidió por la opción de López Obrador porque sus promesas estaban encaminadas a beneficiar y ponerse del lado de la clase pobre y humilde, la que por muchos años estuvo olvidada por los gobernantes tradicionales. Por cierto, los morenos deben ya entender que no pueden acallar voces, ahora son gobierno y deben de soportar las criticas y la libertad de expresión, ahora les toca apechugar, ya era hora, en pocas palabras. !que no se enojen!.

Y como es de esperarse, en este proceso de transición y de cambios, surgen las dudas de quienes no coincidieron con su proyecto de Nación, de que López Obrador vaya a fallar a los mexicanos como lo han hecho los partidos del PAN y PRI y una vez llegando al poder, incluso, el silencio que han guardado sus seguidores en Colima, parece que es caldo de cultivo para generar confusión y prenderle más leña al fuego, porque nadie de los lideres morenistas ha salido a hablar a los medios de manera estratégica sobre el tema, esto da pie a que arrecien los comentarios y se tergiverse la información oficial que a cuenta gotas logre llegar a las mismas redes sociales, cuando se deberían de aprovechar los espacios e incluso de manera inteligente lograr equilibrar mediáticamente esas voces.

Desde luego, que posiblemente a los hoy ganadores, no les interese, no escuchen, no se distraigan con estas exigencias, pero si tienen el compromiso moral y político de responderles en los hechos a propios y extraños, sobre todo aquellos que ganaron sin tener un mérito, deben demostrarle a la sociedad de qué están hechos, porque si no, entonces si les darán el gusto a todas esas personas que con todo el derecho les pide realizar un mejor papel ahora que son gobierno.

Reventar a AMLO, hacerlo quedar mal ante sus mismos seguidores, ridiculizarlo, es una tarea que ya empezó en las redes sociales desde el primero minuto que éste ganó la elección, se puede decir que ya empezó la campaña para los siguientes tres años, en donde se elegirá gobernador del estado, y depende de la capacidad de dialogo y de política de sus liderazgos en Colima, es que se ganarán el respeto, la legitimidad y el reconocimiento de quienes no comparten las mismas ideas.

Por el momento los morenistas están disfrutando de la luna de miel, pero de aquí a tres años, posiblemente a esas alturas ya se habrán bajado del ladrillo( si no, los bajarán a fregadazos), se ubiquen y reconozcan que ya no los subirá el tsunami AMLO, y ahora si dependerá de sus resultados como gobierno y servidores públicos, el que sigan en este camino de la política o se van con su música a otra parte. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

*Algunos empresarios del ramo de la construcción, ven con buenos ojos el que Leoncio Morán, alcalde electo de la capital, invite como director de obras públicas al Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, actual director de CIAPACOV. El motivo es que según dicen, cuando fue director de obras públicas en una administración, con él no había la famosa mochada del diezmo, esa mochada que ha enriquecido a los alcaldes y funcionarios encargados del ramo.

Comentaron a este servidor que cuando llegaban con él, le pedían tal obra y que con cuanto se iban a reportar $$, y éste les decía que con él no se daban esas prácticas, que las obras eran de quienes saliera en los primeros lugares en el concurso de licitación. Y así se daban las cosas, los constructores no fomentaban la corrupción.

*Y hablando de corrupción, los de MORENA no cantan mal las rancheras, también de buena fuente nos enteramos que algunos empresarios del ramo de la construcción andan por la calle de la amargura, porque le apostaron todo a la candidata de MORENA en Coquimatlán Leonor Alcaráz y perdieron gran parte de su capital. El dinero se hizo en efectivo, la aportación era de 100 mil pesos por mono, lo cual se les pagaría con obra una vez que se ganara la elección obviamente, entregaron de cash 900 mil pesos los cuales se supone que se usaron en campaña. ¿No que muy honraditos?.

*Si de experiencia política y capacidad habláramos, esas virtudes las tienen los diputados electos por Tecomán, que ganaron por un amplio margen de votos en sus distritos electorales. Tanto Julio Anguiano que obtuvo más votos que todos en el distrito X y Arturo García Arias en el XV, que será diputado por tercera ocasión, son personajes políticos que van con el respaldo de la gente, llevan años haciendo política en las calles, no ganaron por el tsunami AMLO, ganaron porque la gente ya los conoce y les dio la confianza.

En el congreso ellos van también con experiencia para un debate de altura, el que se requiere en la máxima tribuna del estado, en donde se defienden los intereses del pueblo.Serán de los pocos diputados que dejarán huella en la próxima legislatura porque sus iniciativas e intervenciones no serán de flojera. Al tiempo.

*El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente