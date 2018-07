!GRACIAS PUEBLO!

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Así gritaron felices miles de ciudadanos hartos de que los políticos emanados de los partidos tradicionales les veían la cara, y que el primero de Julio estaban preparando sus maletas para irse a Chihuahua a un baile, el pueblo harto de que estos les prometían y no cumplían; en temas como corrupción, transparencia, impunidad, ya se había tocado fondo en todos los niveles de gobierno, al grado de llegar al cinismo, de que el que iba llegando le tapaba al que iba saliendo y así sucesivamente.

Los mexicanos hartos de todo lo anterior, decidieron darle la confianza a Andrés Manuel López Obrador votando parejo por todos los de la coalición “Juntos haremos historia”, es así como el pueblo subió al barco a todos los candidatos, ganando carro completo en casi todo el país, haciéndolo de igual forma en el Estado de Colima, en donde hasta los que iban de relleno ganaron un escaño en la cámara local y cuatro alcaldías .

Pero lo más interesante de la pasada elección, es que el pueblo de Colima que ya ha despertado, no siguió permitiendo que personajes malvados como el ex gobernador Fernando Moreno Peña, que todos los colimenses conocemos su negro pasado llegara al senado de la república, había temor de que cumpliera su objetivo, de por sí, una persona que infunde miedo si estás en su contra, cuantimás con poder, lo que no haría a sus enemigos. Incluso exhalaron aire de contentos, porque no logró que su esposa Hilda Ceballos le iba entregar la senaduría que actualmente ocupa, una salía y el otro entraba, eso era ya demasiada burla.

Otro de los personajes que se burlaban de la inteligencia del pueblo, eran los traidores diputados chapulines, vividores de la política, Nicolás Contreras Cortés, Javier Ceballos, así como Héctor Insua, personaje déspota y egocéntrico, creyeron que el pueblo iba a seguir siendo pisoteado y burlado por ellos, habían llegado al descaro de andar traicionando, después llegar con el cinismo de pedir nuevamente el voto.

Es decir, lo mejor que se le puede sacar a estos resultados electorales es que jubiló a muchos políticos que no querían dejar el hueso, que llevaban años haciéndole daño al desarrollo de Colima, que vivían del erario, que no se querían ir, que ya habían acumulado grandes fortunas a través de la corrupción y los altos salarios que percibían.

En pocas palabras, ya habían hartado a la sociedad colimense pero no había surgido otro partido político que prometiera ser diferente, por eso MORENA convenció y le dio el voto a sus candidatos, por eso tienen la responsabilidad social de no ser más de lo mismo, de castigar la corrupción, impunidad y falta de transparencia, así como muchos compromisos que hicieron como la reducción de salario en general, etc, etc.

De lograrse todo eso con esta nueva generación de políticos, entonces ahora si viviremos felices y podemos echar las campanas al vuelo porque ha ganado el pueblo, mientras no cumplan los morenistas, no podemos decir nada positivo, por lo tanto, solo tenemos que esperar a que se lleguen los tiempos en donde ya serán gobierno y empiecen a sacar de qué están hechos.

Por lo pronto, ya se dio el primer paso: sacar a esa clase de políticos zánganos, rateros, vividores, sinvergüenzas del poder, con eso ya podemos decir que empezamos bien, porque es un mensaje para la nueva generación política de que también se van si no cumplen, esperemos que para muchos este triunfo no sea debut y despedida. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

Nos hubiera gustado que siguieran las buenas noticias para Colima, que le nueva legislatura finque responsabilidad penal a todos los ex funcionarios que dejaron pobre a Colima, que ellos burdamente se pasean en finos caballos, pusieron negocios con prestanombres, compraron ranchos, etc et. Sin embargo vemos con tristeza que en la legislatura entrante, precisamente en su mayoría son del grupo del ex gobernador Mario Anguiano, también uno de los principales saqueadores del erario que se pasea campante en los caminos sierreños de El Alpuyequito a Tinajas en sus finos caballos, burlándose del jodido y aguantador pueblo de Colima.

Con los resultados de la pasada elección, los trabajadores sindicalizados de Tecomán deberían de estar pensando seriamente en cambiar de líder sindical porque Audelino Flores ya dio lo que tenía que dar, los de su mismo partido(PRI) ya se dieron cuenta que en vez de ganar elecciones las pierde con él al frente del sindicato.

Por eso por su buen futuro y estabilidad laboral fájense los pantalones y opten por otras opciones porque ya no hay de otra. Si quieren seguir igual allá ellos, pero es importante renovar o morir. Es cuanto

El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente