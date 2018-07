AMLO Presidente

Diurnarius

Miguel Ángel Sánchez Romero

Tras el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador y de la gran mayoría de sus candidatos a Senadores, Diputados Federales y Locales, Gobernadores, Alcaldes, Síndicos y Regidores, que sin hacer las grandes campañas, pero impulsados por el efecto generado por AMLO y el hartazgo de la población hacia el PRI y el PAN, lograron alzarse con la victoria, lo cual pone a Morena en un escenario político ideal, de ensueño, no solo por haber ganado la Presidencia de la República, el Senado, el Congreso de la Unión y la mayoría de las Gubernaturas del país, sino porque los partidos de oposición pasarán a ser simples espectadores, de un Presidente que fue legitimado en las urnas por más de cincuenta por ciento de los electores.

Sin duda, la victoria de López Obrador, no tiene precedentes en la historia de México y quizá del mundo, no solo por lo contundente que fue su triunfo, sino por su perseverancia y la manera en que AMLO lo fue construyendo; muchos pensaron que al haber abandonado al PRD, y aventurarse después de la elección del 2012 a formar su propio partido (Morena), sería su tumba política, nadie creía que seis años le alcanzarían para posicionar su partido entre las preferencias electorales, mucho menos para ganar una elección; pero no fue así, en la elección intermedia del 2015, demostró que Morena tenía la fuerza para competir y ganar la elección presidencial del 2018, pese a todos los intentos que hicieron para detener su avance, Andrés Manuel desde hace muchos meses tenia gana la elección; lo que quizá nadie esperaba, fue que su popularidad y efecto que generó entre la población, le alcanzará para hacer ganar a la gran mayoría de sus candidatos en todo el país.

Sin embargo, ahora como Presidente, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que enfrentar nuevas batallas, para las que quizá no estaba preparado; el haber ganado la mayoría en el Senado, el Congreso de la Unión, Congresos Locales, así como Gubernaturas y Alcaldías, con gente que no estaba preparada para ganar ni para gobernar o legislar, podría resultar un severo problema para AMLO, principalmente a nivel local, donde se le podría dificultar mantener el control, sobre todo en estados que serán o son Gobernados por la oposición, pero que tendrán alcaldes y legisladores de Morena, los cuales en algunos lugares serán mayoría en los Congresos Locales, como es el caso de Colima, donde ninguno de los candidatos creía que iba a ganar, y ahora no solo serán mayoría, sino que prácticamente ninguno cuenta con experiencia y para todos será la primera vez que ocupen un puesto de elección popular, lo que podría ser aprovechado por los opositores para desestabilizarla bancada de Morena.

Sin duda, para Andrés Manuel López Obrador, viene una de las etapas más difíciles, y que será un factor determínate para consolidar y cumplir todas y cada una de sus promesa de campaña; si bien ya tiene la mayor parte de su gabinete nombrado, aún le falta, el segundo nivel, mandos medios, delegados estatales, que tendrá que elegir con la misma precisión con la que seleccionó a sus secretarios de estado; pero sobre todo tendrá que arropar y cuidar a todos sus Senadores, Diputados Federales y Locales y Alcaldes, ya que en mucho dependerá de ellos el éxito de su gobierno.

