MELY REPUNTÓ

Observador Político

Belisario Romero

Al final de la campaña, la candidata de la coalición desbielada PAN/PRD/MC a diputada por el Primer Distrito Electoral Federal, Martha María Zepeda Del Toro, le quiso dar un golpe a su más fuerte contrincante, a Mely Romero, al denunciarla ante la PGR, violando la presunción de inocencia, por eso ha errado el camino rumbo a la victoria electoral que soñaba obtener en las urnas el próximo domingo. En su afán de posicionarse en el ánimo de los electores optó por el escándalo mediático como estrategia.

Pero asesorada posiblemente por Jorge Luis Preciado, con tal de hacerse notar no tuvo empacho en enjaular a un niño a las puertas del Parque Metropolitano en protesta porque el Gobierno del Estado se le concesionó a un particular. Luego se montó en la indignación ciudadana provocada por la violencia desatada por el crimen organizado tirando frente a la puerta principal de Casa de Gobierno una media docena de bultos negros simulando muertos embolsados.

Después de tan desafortunadas acciones propagandísticas, Martha María se aventó la puntada de subir a las redes sociales una fotografía en la que aparecía acompañada de un burro que representaba según ella al PRI, perdiendo por ello a muchos priistas que con ella simpatizaban. Lo menos que le espetaron fue que su marido llevaba años mamando como tricolor al lado de José Manuel “Papichulo” Romero Coello. Otro grave desliz fue el haber acusado sin sustento alguno a la comunidad médica de que por su negligencia muchas personas morían en Colima.

Cuando se creía que la incriminación que por órdenes de su robusto asesor político le hizo al candidato a senador de la República, Fernando Moreno Peña (PRI/PVEM), de tener vela en el asesinato del ex gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, apoyando sus dichos en las palabras que el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, irresponsablemente subió a las redes sociales so pretexto del asesinato en el Penal de Puente Grande de Gerardo Mendosa, era la última derrapada de Martha María en la resbaladiza pista electoral, volvió a sus andadas.

Esta vez, que será la última antes del día de la elección porque ya se le agotó el tiempo para cometer otras, no tuvo empacho en utilizar a un grupo de jóvenes para atacar a lo gorras a quien odia con odio jarocho porque sabe que la derrotará en buena lid en las urnas el próximo domingo: Mely Romero Celis.

Desesperada por saberse irremediablemente camino a la derrota electoral el domingo 01/07/2018, Martha María se aventó la puntada de levantar ante la Delegación en el Estado de la Procuraduría General de la República una denuncia por peculado y colusión de servidores públicos en contra de quien en buena lid ya le ganó la partida, Mely Romero Celis (PRI/PVEM/PANAL), misma que por supuesto no prosperará por carecer de sustento.

De este párrafo que les redactó a los jóvenes Martha María saltó sin malla de protección hacia la judicialización de la disputa de la diputación Federal: “A principios de mayo buscamos a Mely Romero a ver si nos podía ayudar, pues ella fue Subsecretaria encargada de esta gestión, creímos que podía tener algún contacto, alguna idea de qué había pasado con ese dinero.

La buscamos como equipo, nos dijo que sí, que nos iba a ayudar, que ahorita ya estaba en campaña, pero que iba a ver qué podía hacer. Le dimos mes y medio y no nos hablaba, no contestó mensajes; no contestó más el celular, nos mandaba directamente con su asistente”.

De buscar a Mely para ver si los podía ayudar, creer que podía tener algún contacto o alguna idea de qué había pasado con ese dinero, y ella haberles supuestamente dicho que sí, que los iba a ayudar aclarándoles que ahorita estaba en campaña pero que iba a poder qué podía hacer, a tipificar los delitos que le imputa la abogada Martha María, hay mucho trecho, tanto, que hasta pudiera perder su cédula profesional por inventar embustes. Podrá acusarla de supuestamente no haberles contestado el celular, pero nunca jamás de haberleS robado un peso partido por la mitad, mucho menos por colusión.

Por supuesto que Mely Romero Celis se deslindó de la narrativa marthista al mismo tiempo que se pronunció en contra de usar y de manipular a los jóvenes con fines políticos, lo que representa para ellos –dijo– una total falta de respeto, sobre todo en un proceso electoral.

“Tengo conocimiento del proyecto del grupo Manguitos porque he estado al pendiente de ellos y de todos los proyectos autorizados por el INCA en el 2017. Ese es un proyecto que no cumplió los requisitos conforme a la normatividad del programa ‘Arráigate’. Es una cuestión completamente técnica y tiene que ver con el programa y con las instituciones, no tiene nada que ver con Mely Romero como persona”.

Mely Romero Celis les ha ofrecido a los jóvenes azuzados por Martha María todo su apoyo y asesoría para encontrar una resolución a su problema. “Sí se puede, porque se trata de una cuestión administrativa y técnica”, afirmó para luego ratificar su compromiso de gestionar 60 millones de pesos para proyectos viables de jóvenes o proyectos que tengan que ver con la educación, el empleo, el deporte, el medio ambiente y “todo aquello en que los jóvenes quieran trabajar”.

BAJO LA LUPA

*La inteligencia priista tiene perfectamente ubicado al robusto orquestador de la guerra sucia desatada principalmente en contra de los candidatos de la coalición PRI/PVEN/PANAL a senadores de la República y diputados federales; también, a la oficina desde la que opera en la Calzada Galván Sur.

* En otro flanco de la misma guerra se están dando duro y tupido el panista Héctor Insúa García y el dueño del Partido Movimiento Ciudadano el estado, Leoncio Morán Sánchez, apara de ojetes que ya se rezagaron dejándole vía libre al ciudadano Walter Oldenbourg Ochoa.