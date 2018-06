NO A LOS CÍNICOS

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Ojalá que los muy conocedores y politizados electores del municipio de Colima el domingo 01/07/2018 le digan NO con sus votos a dos sujetos que mucho daño le han hecho a la vida democrática del estado: El ex priista, ex panalista, ex perredista, ex panista y priista re converso, Nicolás Contreras Cortés; y el insano ex panista y dueño del negocio Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez. El primero sigue empeñado en cobrar otros tres años más como diputado local; el segundo, regresar a la alcaldía capitalina donde estuvo el trienio 2003/2018 gracias a que engañó al PAN y a la gente de buena fe que entonces le creyó sus patrañas.

Ambos emocionalmente inestables pero muy centrados en el dinero fácil, van por más a costillas de los colimenses que sí trabajan, se esfuerzan, son productivos, y apenas sacan para sobrevivir. Los profesores que sí cumplen sus tareas como trabajadores de la educación, los médicos y enfermeras de las clínicas del ISSSTE, los obreros, taxistas, tianguistas, comerciantes ambulantes, boleros, etc., deben saber que sin el próximo domingo votan por esos vividores de la política, embaucadores, farsantes e hijos de sus respectivas venerables madres, les estarán dando carta abierta para que los roben otros tres años. En su salud lo hallarán.

Sólo hay que verles sus extraviadas miradas al par de redomados sinvergüenzas, su egocentrismo y estado de ánimo siempre alterado como queriendo pelear hasta con sus sombras, para darse cuenta de que no gozan de cabal salud mental, motivo por el cual más que buscar una curul en el Congreso del Estado o la grande del Palacio Municipal de Colima, debieran asegurarse un lugar en el Hospital Siquiátrico de Ixtlahuacán.

Ni Nicolás ni Leoncio merecen los votos que durante los dos meses de la campaña les estuvieron pidiendo a los ciudadanos con la promesa, como Paquito, de que ya no harán travesuras, de que no se deben a los partidos políticos de cuyos registros se sirven para hacerse de las candidaturas, sino a la gente que aman y por la que hacen toda clase de desfiguros políticos.

El domingo primero de julio próximo es la gran oportunidad que quienes trabajan, producen y pagan impuestos tienen para castigar negándole sus votos a tipejos como Contreras Cortés y Morán Sánchez que quieren seguir viviendo como reyes a sus costillas. La mejor forma de mandarlos al basurero de Villa de Álvarez es votar por aquellos candidatos con mayores probabilidades de derrotarlos de una buena vez y para siempre.

El enrarecido ambiente político y electoral del municipio de Colima debe ser aireado jubilando en las urnas a quienes mucho lo contaminan como Leoncio Morán Sánchez y Nicolás Conteras Cortés, candidatos de los primos Peralta. Por cierto, hilvanado a las enaguas de Leoncio busca una diputación local el honesto, transparente y siempre leal, Carlos Maldonado Orozco, quien afortunadamente no logrará su propósito porque lo vencerá de calle en las urnas la priista Ciria Margarita Salazar. ¡Lástima Carlitos¡

BAJO LA LUPA

* Quien pega primero pega dos veces, y cuatro cuando al primer riendazo le sigue un segundo sin recibir respuesta. Esto es precisamente lo que le pasó al panista Héctor Insúa García que busca su relección como alcalde de Colima. Aturdido por la doble acusación que sus adversarios políticos le hicieron de haberle robado la luz a la Comisión Federal de Electricidad por un monto de 190 mil pesos y de ser un causante moroso en el pago del impuesto predial, el tapatío solamente atinó a contra atacar tardíamente y sin tino usando a su amigo vecino del fraccionamiento de interés social “Las Parotas” donde ambos habitan, el prestamista Luis Cebrera Mejía.

* Esto ya se acabó, puro futbol. De aquí al domingo primero de julio de 2018, la capacidad de movilización electoral tendrá la palabra.