Virgilio en la recta final

Déjenme decirles que: Siempre he tenido a Virgilio Mendoza Amezcua por un hombre inteligente, humano, servicial. Sus debilidades son otras.

Públicamente he defendido que sus dos anteriores gestiones como alcalde municipal del puerto tuvo aciertos notables y que, por lo visto, todavía conservo sana nuestra amistad para emitir juicios serenos sobre sus administraciones.

Voy a decir algo que no es común escuchar en Manzanillo: admiro a un político. Se dice que en el enamoramiento debe haber una buena dosis de admiración por la pareja. Lo mismo debería suceder entre un pueblo y sus gobernantes.

Suena utópico, lo sé. El reconocimiento a las capacidades del otro es el sustento del aprecio. Tuve yo un encuentro muy desafortunado con la ex alcaldesa corrupta y ladrona Gabriela Benavides Cobos y la verdad terminé diciendo que no me dio orgullo haber tratado con una persona truculenta y soberbia, además, que no quiero vivir en un puerto donde no quise tener amistad con la perversa ex Presidenta.

A mí me da orgullo decir que conozco y soy amigo de Elías Zamora Verduzco, Porfirio Gaitán Gudiño, Virgilio Mendoza Amezcua, José Luis Santana, Martha Sosa, Miguel Ángel Novela Villalobos o Luís Gaitán Cabrera. A estos políticos, que por desgracia no son muchos, hay que admíralos (independientemente de su partido o, de si tiene no tienen partido) por su querida presencia en la política estatal y local.

Un primer hecho relevante de la presencia del candidato Virgilio Mendoza es su humildad y tenacidad, algo que resulta muy positivo y significativo para éste político diseñado por los cuatro costados.

Desde luego hay posiciones críticas en la población, cierto, son las menores pero, Virgilio Mendoza siempre se ha atrevido a dialogar de frente con los jóvenes, con las amas de casa, con los discapacitados, con los empresarios, con la gente de la tercera edad, con la clase popular, con los deportistas lo cual tiene un componente no sólo simbólico para atraer el voto sino inyectar el ánimo hacia el interior de su equipo de campaña.

Escribo esto desde el hermoso Puerto de Mazatlán, en Sinaloa. Sé que Virgilio está en la “recta final” y que su ventaja electoral es superior a la que esperaba, sobre todo, en un asunto de vaivenes políticos, sin embargo, esta elección sigue teniendo una dosis importante de certidumbre por quien; “Sí cumple sus compromisos”.

Gana quien gana. Todo sigue por escribirse, sin embargo, hay que transmitirlo o fijarse en la mente de los electores, es cierto, es una época mundialista pero no deja de haber efervescencia política y, una inusitada solidaridad electoral que hacen de Virgilio Mendoza Amezcua el favorito para ser nuevamente Presidente Municipal de Manzanillo.

Virgilio ha sabido conducir a su Puerto. Gente política como él ya casi no queda: Virgilio no sólo tiene inteligencia, tiene palabra, tiene códigos de verdad, códigos de la amistad, ofrece políticas públicas viables, es justo, humano y servicial y no se agacha a la hora de los reclamos populares y, eso, ya es una gran ventaja.

La campaña electoral está ya casi agonizante, viene lo bueno, la elección del 1 de Julio, Virgilio Mendoza sabe que: “No por gastar los zapatos se sabe más de la vida”, sé que las campañas no son ciencia exacta pero el tiempo, los tiempos corren a favor de quien encabeza las encuestas y, ese candidato se llama Virgilio Mendoza Amezcua. Dios Guarde a mi amigo.

Ahí se ven.

