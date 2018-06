Impresionante cierre de campaña de Walter; más de 10 mil asistentes

*Oldenbourg Ochoa hizo un pacto con los ciudadanos para tomar decisiones juntos.

*El candidato de Todos por Colima fue arropado por más de 10 mil personas en su cierre de campaña.

“Hoy quiero hacer un pacto con ustedes, un pacto en el que seré su mejor presidente municipal”, manifestó Walter Oldenbourg Ochoa, candidato a la alcaldía de Colima por la Coalición Todos por Colima, al dar su mensaje de cierre de campaña, ante más de 10 mil colimenses que lo arroparon durante el evento realizado en el Casino de la Feria.

Acompañado por su familia, ciudadanos, simpatizantes, organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, candidatos e integrantes de la clase política,Walter Oldenbourg aseguró que los ciudadanos serán parte de la toma de decisiones de su gobierno municipal.

“No seré un presidente municipal que no sólo los visite cada tres años, ustedes estarán conmigo sentados tomando las decisiones importantes, las mismas que he escuchado en sus colonias, en sus barrios, cuando me he sentado con la gente en su casa, con doscientas personas o como lo estamos haciendo ahorita, me comprometo a ser el mejor presidente municipal”, aseveró.

Walter Oldenbourg aseguró que durante su administración,el municipio de Colima contará con su propia policía municipal, se recuperará el bienestar social, se llevará la obra pública a todos los sectores del municipio, becas escolares y se recuperará el Río Colima, como parte de la recuperación del tejido social.

Destacó la unión del PRI para apoyar su candidatura, la cual consideró como una gran oportunidad para los ciudadanos representados mediante su persona, así mismo, se dijo agradecido y honrado por haberse ganado el afecto y el respeto de los militantes del PRI.

El abanderado de Todos por Colima destacó que su campaña fue diferente a la de los políticos tradicionales, llena de propuestas, siempre en ascenso, creciendo y triunfadora, lo cual se pudo constatar en este cierre de campaña en donde se observó que la militancia y la ciudadanía están convencidos de su triunfo este próximo 1 de julio.

Oldenbourg Ochoa hizo un llamado a no dejar de trabajar y seguir convenciendo a los ciudadanos de que él representa la mejor opción para que los Nuevos Vientos lleguen a la alcaldía capitalina.

“Que se vayan los que nos mienten, que se vayan los que nos roban, que se vayan los que no resuelven y los invito a hacer un pacto, un pacto a que en estos cinco días que quedan de campaña salgamos a la calle, volvamos a platicar con cada una de las personas con la que ya lo hicimos, no podemos cantar victoria, la victoria se va a cantar el primero de julio con su apoyo”, manifestó.

Así mismo, invitó a las personas a salir a votar a su favor y de todos los candidatos del PRI este 1 de julio.

Finalmente, agradeció el apoyo del PRI y de su estructura; a todos los ciudadanos que se han sumado a este gran proyecto ciudadano, a sus compañeros candidatos locales y a su familia, quienes también salieron a las calles a buscar el voto por Walter Oldenbourg.

En el cierre de campaña estuvieron presentes los candidatos para conformar el Cabildo, así como los candidatos Fernando Moreno Peña, Mely Romero Celis, Oscar Valdovinos Anguiano, Osiris Romero, Ciria Salazar; Rogelio Rueda Sánchez, presidente del CDE del PRI, Lizette Rodríguez, Secretaria General del CDE del PRI, Enrique Rojas Orozco, Presidente Estatal de la CNOP, así como Agustín Morales Anguiano, Coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Colima.