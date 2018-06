CERRANDO FILAS POR TECOMÁN

Observador Político

Belisario Romero

En Tecomán son tres los candidatos en los que estará la disputa por la presidencia municipal; Eloísa del PRI, Sergio “el Chamuco” Anguiano del PAN y Elías Lozano por MORENA, pero de aquí al primero de julio, los electores, así como han estado depurando una lista que en un principio fue de cinco aspirantes, tienen la tarea de ir definiendo con qué proyecto se la van a jugar.

Dado a que el tema de la alcaldía no es un juego, es algo serio que merece ir a despachar el que tenga la capacidad no sólo de “torear”al líder sindical, Audelino Flores (que por cierto ya se frota la manos para que gane Eloísa para que su Jr. se acomode tres años como regidor), si no que también siga con el desarrollo del municipio, que por años ha quedado rezagado por cuestiones políticas.

Cabe mencionar que específicamente la participación de El Chamuco ha estado dando de qué hablar, parece que son más los positivos que los negativos, en esta campaña ha sido más cuidadoso con su imagen, no se ha puesto en riesgo como si lo hizo cuando en la pasada elección que participó como candidato a diputado local, fue acusado de haber atropellado a un priista, noticia que corrió al calor electoral y eso lo bajó de las preferencias, porque precisamente todo indicaba que ganaría el escaño, pero ese descuido le costó la diputación y en su lugar entró el priista Santiago Chávez, que ganó el distrito XVI.

Respecto al comentario anterior, uno de los positivos que comenta la vox populi, es que cuando “el Chamuco” en la pasada elección perdió por pocos votos, no se echó a llorar su derrota, no se fue a renegar de la gente como lo hacen la mayoría de los perdedores, sino que se dedicó a trabajar y ayudar a la gente, y con el patrocinio de su amigo Jorge Luis Preciado, formó una A. C, que le llamó Fundación “Chamuco Anguiano”. Fundación en donde entregaba todo tipo de apoyo y todo es todo, no escatimó recursos mucho menos tiempo para ayudar al más necesitado, al que en ese momento ocupaba de un apoyo y de ser respaldado, escuchado y atendido. Como todo saben, apoyaba con transporte gratis para los enfermos de Tecomán a hospitales de Colima, así como medicamentos que precisamente era lo más solicitado.

En la semana que concluye, su servidor dialogó con un empresario ganadero, que fue presidente de una asociación ganadera en el municipio, quien recordó que su esposa tuvo que requerir la ayuda inmediata de “El Chamuco” que en ese momento atravesaba por una enfermedad, lo fueron a visitar y de forma inmediata recibió el apoyo, después de ese hecho, quedaron agradecidos con él. Y así como él, mucha gente fue apoyada por su fundación.

De donde haya sacado los recursos, eso no importa, hayan sido o no de su bolsa o de la de alguien más, lo importante es que la gente que lo requirió se le dio el apoyo en su momento, obvio, la gente quiere resultados, no que los traigan vueltas y vueltas, parece ser que El Chamuco no era su estilo traer así a la gente, ni quejándose, eso le valió pues, el que se haya animado a participar en estas elecciones, y el que a pocos días de la elección la gente esté definiendo o vaya a definir su proyecto político para jugársela con él e ir cerrando filas a su favor, sobre todo el sector empresarial y productivo que ya no le dan el tradicional atole con el dedo, a quienes les dijeron que vivirían FELICES Y SEGUROS y así les está yendo, de aquí al primero de julio tiene que votar por el que mejor represente lois intereses de la mayoría y no de dos o tres personas que desesperados buscan trabajo y jubilarse con un sueldazo. Al tiempo.

BAJO LA LUPA

DISTRITO 1: En Colima, en el distrito 1 para la diputación local trae buena aceptación la Lic. Ciria Salazar, candidata del PRI, es una mujer de palabra, de las pocas que quedan en política, quienes la conocen saben de qué está hecha. Es nueva en política, pero su trayectoria como presidenta de la FEUC le da ese respaldo; de haber dado resultados, es mujer de hechos y de trabajo. Por cierto, su campaña ha sido de seria y de propuestas, no ocupa hacer shows para llamar la atención de los electores.

DISTRITO 2: En el distrito 2 local, están cerrando filas a favor del candidato del PAN, Riult Rivera, ya lo conocen, su fuerte es que no traicionó, no anduvo de chapulín, no se le arrodilló a Nachito, pero sobre todo su trabajo legislativo y social habla por él. Gente que aún lo busca en el congreso es gente que se va satisfecha por la atención y la respuesta inmediata a sus necesidades y peticiones, Si votan por Riult, es un voto no desperdiciado, Riult Rivera estará tres años más en el congreso porque es un diputado de calidad, sus hechos lo demuestran.

DISTRITO 5: Por lo tanto en el distrito 5, es el panista Orlando Lino el que ganará la diputación local, también ahí, la gente votará por los resultados, con las promesas y con la gente que va a ir improvisar, no le quieren entrar al juego. En otra colaboración seguiremos con el resto de alcaldías y diputaciones, sólo hablaremos de los que están más fuertes y obviamente tienen posibilidades de llegar.

*El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente