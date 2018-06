Tres mujeres una diputación

Miguel Ángel Sánchez Romero

La contienda electoral ha entrado en su recta final, y una de las posiciones federales que más expectativas había generado era la Diputación Federal por el Distrito 1, no solo porque se la disputarían tres mujeres, sino por los marcados contrastes que hay entre cada una de ellas, tanto en lo ideológico, como en su formación académica, forma de ser y carácter; lo que indicaba que sería una contienda cerrada, sobre todo entre las candidatas de la alianza PRI/PVEM/PANAL, Mely Romero Celis y la del PAN/PRD/MC, Martha Zepeda del Toro, las cuales iniciaron la contienda prácticamente con un empate técnico; mientras que la aspirante de Morena/PT/PES, Claudia Yáñez Centeno, parecía que no tendría nada que hacer frente a estas dos torres de la política local.

Sin embargo, tras poco más de dos meses de campaña, las cosas parecen haber cambiado desde aquel arranque electoral, en la que se esperaba que a estas alturas de las contienda Martha Zepeda, se hubiera posicionado como la gran favorita, por encima de Mely Romero y Claudia Yáñez; pero los pronósticos fallaron; de acuerdo a las encuestas y sondeos de opinión publicados por distas casas encuestadoras y medios de comunicación, Martha, no solo no logró ubicarse en la primer posición de las preferencias electorales a la diputación federal, sino que ha sido relegada hasta el tercer lugar, por debajo de la candidata de Morena, que por increíble que parezca, a 30 días de la elección se encuentra entre 4 y 5 puntos porcentuales por debajo de la abanderada del PRI, los cuales podría remontar el próximo 15 de junio con la visita de Andrés Manuel López Obrador a Colima; por lo que la elección se definiría el 1 de julio en las urnas.

Sin embargo, este escenario político-electoral no se dio por casualidad, en gran medida, tuvieron que ver las decisiones que tomaron las candidatas y sus equipos de campaña; en el caso de Martha Zepeda, los factores que han influido en este revés electoral, son muy claros, por un lado las pugnas internas del PAN, su distanciamiento con la dirigencia del PRD y la ruptura a nivel local de Movimiento Ciudadano, definitivamente la dejaron en la orfandad; pero quizá su gran error fue dejar de ser la mujer valiente, desafiante, la que enfrentaba al gobernador sin miedo y le tiraba bultos con forma de cuerpos embolsados fuera de Casa de Gobierno, la que protestaba en el Congreso del Estado; pero también dejó de ser la mujer que sostuvo un partido y a la izquierda en Colima, para irse a la aventura, tratando de ser lo que no es; Martha no es de derecha y su error fue comportarse como gente de derecha, el haberse salido del estilo aguerrido que la caracterizó ha sido su tumba, por un lada dejó libre a la gente de izquierda que se identificaba con ella, y por otro lado, no logró encajar con la gente de derecha ni con los panistas.

Por su parte Mely Romero, no solo mostró tener más oficio político-electoral para llevar su campaña, sino que mantuvo su estilo mesurado y conciliador, de mujer tranquila y, a diferencia de Martha, su estrategia le ha funcionado, su campaña ha sido ordenada y bien cuidada, su discurso de las gallinas ponedoras y defensora de los campesinos le ha dado resultados; su gran inconveniente que la puede hacer perder es la marca PRI, y su cercanía con el Gobernador, José Ignacio Peralta, que más que ayudarle, su presencia la perjudica, sobre todo estando con tampoco ventaja sobre su más cercana contrincante, Claudia Yáñez.

Mientras que la candidata de Morena, Claudia Yáñez, sin hacer una gran campaña, y montada en el efecto López Obrador, ha logrado no solo desplazar a la candidata del PAN, sino posicionarse en un escenario que le era poco favorable, pero ahora, las circunstancias la han colocada como una de las grandes favoritas para ganar la elección; pero al igual que sus contrincantes, Claudia, también tiene un gran inconveniente, y es que ni Morena ni el PT, ni mucho menos el PES, tiene una estructura confiable que pueda movilizar a sus simpatizantes, como lo puede hacer el PRI y el PAN; por lo que Yáñez Centeno tendrán en estas últimas semanas que fortalecer su trabajo de convencimiento y esperar a que la gente que simpatiza con ellos no les falle y salga a votar el 1 de julio.

