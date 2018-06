Nacho y su Gobierno delincuente

“Es que no pueden ver la solución; es que no ven el problema”

G.K. Chesterton.

www.enlacemanzanillo.com G8 Independiente

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Déjenme decirles que: El clásico sabiamente dice: “Una cosa es tener un Gobierno que falla al perseguir a los delincuentes del crimen organizado, y otra muy distinta es que el Gobierno de Colima sea el delincuente”.

Dadas las evidencias y la triste realidad, todo indica que en Colima tenemos ambas cosas: un Gobernador y un gobierno delincuente que no puede con sus homólogos los delincuentes.

“Que no vamos tan mal, o mejor aún, que vamos muy bien dice el cínico Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y va más allá, dice que hay lugar para la esperanza si mantenemos el rumbo al precipicio”, eso nos manda decir Nachito.

Al paso de estos dos últimos días los episodios violentos de Manzanillo donde se ejecutaron a seis personas todavía se siente el desasosiego ¿Quién vuelve a la calma después de saberse entre las balas, entre funcionarios de Colima ligados al PRI y al narcotráfico, entre actos de verdadero terror?

Caminar por las calles de Manzanillo donde normalmente había tranquilidad hoy hay lluvia de balas, matones armados hasta los dientes, la locura de sentirse en peligro, los gritos, el dolor, el ser alcanzado por las balas asesinas, ver las caras de quienes van dispuestos a matar.

Este es nuestro contexto: un puerto sitiado por malandros quienes se burlan de la Gendarmería de la Policía Federal que no ha servido para maldita la cosa, con una policía estatal al servicio de un funcionario estatal que lava dinero, que vende droga y como deporte es el zar de prostíbulos donde se generan todos estos desmanes y ahora, por arte de Magia dueño de Ecos de la Costa y el Correo de Manzanillo. Es pregunta: ¿La compra se haría con dinero del narcotráfico?

Es la normalidad en todo el Estado, el estar bajo amenazas que interrumpen tu día, tu libre caminar, tu vida y la de los tuyos, no, no hago una cadena alarmista, para nada, no invento nada, mucho menos códigos rojos,

Colima es de todos, el único inconveniente es que el Gobierno es un delincuente, ya no sé quién es peor, el Gobernador Nacho Peralta y su remedo de Gobierno o sus socios los del crimen organizado. Ejemplos sobran.

A la violencia criminal en Colima se agrega un apartado con el que se clasifican los asesinatos de personas relacionadas con la actividad política. Hoy, en éste Colima de todos los días estamos sin el control de la violencia criminal, mucha de esa violencia es auspiciada por el Gobierno de Nacho Peralta, gobierno omiso, gobierno ladrón y corrupto, Gobierno cómplice de los mafiosos.

Ahora, en el colmo de la burla aparecen en una fotografía en su reciente visita a Colima el candidato presidencial José Antonio Meade y Don Fernandone Moreno Peña abrazados del principal narco-político incrustado en la administración estatal de José Ignacio Peralta Sánchez.

¿Hasta dónde estará involucrado el candidato a Senador por el PRI Don Fernandone Moreno Peña con éste personaje siniestro acusado por el Cártel de Sinaloa como narcotraficante?

Mal haría “El Chaparrito endemoniado” Moreno Peña en no intentar siquiera tratar de aclarar esos afectos por su “Mandadero” y socio en el Gobierno emanado del PRI que lo acompaña a donde quiera.

El problema de no encarar al crimen organizado de parte del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez y mucho menos darle la cara a la sociedad es que inmensas porciones de impunidad y de negligencia política hacen un Gobierno delincuente como el que padecemos en Colima en estos días.

Nacho, basta de impunidad y negligencia, hazte responsable de algo carajo no sólo libar con mancebos caritas.

Ahí se ven.

ENLACITOS

ATAQUES: Siguen los ataques políticos del Gobernador Nacho Peralta y de su voraz tía La Gobernadora madre en contra del líder del Sindicato de Burócratas del Gobierno del Estado Martín Flores Castañeda. En su salud lo hallarán.

PRENSA: Este jueves 7 de junio se celebra el Día de La Libertad de Expresión y de Prensa, desafortunadamente las casas editoriales Diario de Colima, El Noticiero, Ecos de la Costa, Correo de Manzanillo y varias estaciones de Radio en el Estado, más el 99 por ciento de reporteros, periodistas y comunicadores están en la nómina del Gobierno de Nacho Peralta, más claro, cobran por sus servicios como meretrices.

Algunos hasta se hacen llamar pomposamente “Sindicato de Periodistas y Reporteros Líderes de Opinión al Servicio del Gobierno del Estado” al que un imbécil como Fernando Pollo Cruz director de Comunicación Social es quien los manda y les ordena que decir o escribir.

Fea la decadencia. Quién éste libre de pecado que tire la primera pluma o micrófono.

SIGUE EL PLEITO: ¡Entonces qué! ¿Quién es el candidato de Morena para la Presidencia municipal de Manzanillo Carlos Arellano o Griselda Martínez? …Que AMLO decida.

Me puedes leer en: www.colimaxxi.com – www.lealtad.com – elobservadornoticias.com – ipuntocom.mx – manzanillo.port.com.mx – lineasdelgadas.com