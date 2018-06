TECOMENSES AL CONGRESO LOCAL

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

A sólo 25 días de las elecciones del domingo 01/07/2018, la definición de la disputa por los tres distritos electorales locales que le corresponden al municipio de Tecomán empieza a verse con mayor claridad.

Para empezar, allí donde la panista Norma Padilla Velasco, Distrito Electoral Local XV, se apuntó para buscar ser reelegida, se percibe fuerte, a la cabeza, Noé Pinto De Los Santos (PRI/PVEM), seguido del ex diputado local de mayoría relativa por el PRI y ahora patrocinado por MORENA/PT, Arturo García Árias.

Doña Norma de plano ni siquiera arrancó, nunca dio pelea, quizá creyendo que el Espíritu Santo le obraría el milagro de hacerla ganar como lo hizo en las elecciones de 2015, pero sus cuentas alegres de que el voto duro panista le bastaría dada la fragmentación que esperaba del sufragio duro priista resultante del enfrentamiento entre Pinto De Los Santos y García Arias no le han resultado, mientras que Don Arturo se ha quedado en el intento a pesar de sus muchos esfuerzos. Así el escenario, la coalición PRI/PVEM podrá apuntarse esa curul en su contabilidad.

En el Distrito Electoral Local X la pelea ya no es entre el panista arquitecto César Eduardo Villa Hinojosa y la ex priista, ex panista y ahora verde ecologista por conveniencia, Adriana Lucía Mesina Tena, cuyo tránsito por el Congreso del Estado ha sido sin gloria, intrascendente, pues a la dentista de profesión la ha rebasado por la izquierda el ex dirigente municipal priista que compite por la coalición “Juntos Haremos Historia” (MORENA/PT/PES), Julio Anguiano Urbina, por lo que el ganador surgirá de entre éste y el muy competitivo Villa Hinojosa, quien ha desarrollado una muy intensa campaña desde el corazón mismo de la cabecera municipal hacia la periferia de su Distrito.

En el Distrito Electoral Local XVI que abarca Ixtlahuacán e importantes comunidades tecomenses como Caleras, Callejones, Cerro de Ortega, Cofradía de Morelos, Cofradía de Hidalgo, Madrid, San Miguel del Ojo de Agua, Tecolapa, etc. , la coalición “Por Colima al Frente” tuvo el buen tino de nominar como su candidato al agro productor platanero oriundo y vecino de Cerro de Ortega, Francisco Uvalle Rojas, pueblo al que en dos le ha servido como presidente de su Junta Municipal, además de haber sido su vos en el cabildo 2009/2012 donde los representó dignamente como regidor.

Para cristalizar su anhelo de ser diputado en la próxima legisladora local, Uvalle Rojas deberá imponerse a un fuerte adversario como lo es Óscar Ávalos Verdugo (PRI/PVEM), ex Director del IAETAC, ex presidente de diferentes patronatos, líder de asociaciones de agro productores, ex alcalde de Tecomán y ex funcionario público estatal por muchos años, empresa nada fácil pero sí alcanzable siempre y cuando cierre a tambor batiente la eficaz campaña que hasta ahora ha venido realizando.

En César Eduardo Villa Hinojosa y Francisco Uvalle Rojas cifra el Partido Acción Nacional sus expectativas de sumar dos curules para su grupo parlamentario en la próxima legislatura estatal a la que llegará con menos de los diez diputados locales de mayoría relativa que se apuntó en su haber en las elecciones de 2015. Esta vez serán menos y por lo mismo más valiosos.

EL ACABO

* De entre los panistas César Eduardo Villa Hinojosa y Francisco Uvalle Rojas, los priistas Noé Pinto De Los Santos y Óscar Ávalos Verdugo, y el morenista Julio Anguiano Urbina, surgirán los tres representantes de los tecomenses para el trienio 2018/2021.

*En el tema de la alcaldía de Tecomán el candidato obligado a ganar es el de la coalición “Por Colima al Frente” (PAN/PRD), Sergio Anguiano Michel, pues su partido es el que detenta el gobierno municipal.