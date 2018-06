Martha Sosa, profanadora de tumbas

“A los muertos debemos dejarlos en paz, ya fueron juzgados por Dios”

Para mi amigo Daniel Cortés Carrillo (+) donde quiera que se encuentre.

Déjenme decirles que: La perversidad de la candidata del PAN Martha Sosa Govea es parte de las satrapías más siniestras, su mezquindad y bajezas no tienen límite. Su ambición política ha rebasado los cánones de la civilidad y las buenas costumbres.

Hoy, terminamos de conocer a la Martha Sosa que trafica con el dolor humano, va lucrando con la transversalidad de sus instintos terroríficos en la busca de un poder hoy ya para ella perdido, inalcanzable.

Martha Sosa Govea hoy confirma la aridez conceptual y la falta de ideas, decencia y honestidad en el transitar de su maltrecha campaña política. Esta campaña electoral nos ha permitido contrastar biografías, carismas y propuestas, desafortunadamente la panista sólo ha acreditado ruindad, odios, bajezas, violencia y ataques en una clarísima actitud cerril y provocativa.

Su beligerancia y estupideces la han llevado a profanar el sueño de los muertos, hecho deleznable acudiendo a una regla no escrita pero con amplio sentido humano y político: Respeto por la familia y de quienes gozan de la paz eterna en los cementerios.

Cuanta desfachatez de una mujer como Martha Sosa que ha pisoteado los sentimientos de la familia Cortés Carrillo que aún conserva el profundo dolor de haber perdido a un hijo, dolor hoy trastocado por una mujer ambiciosa y plegada de mentiras y abusos.

La fervorosa convicción de dañar, de burlarse del dolor familiar, de lo íntimo, llevó a la señora Martha Sosa a profanar la tumba del fallecido director de CAPDAM Daniel Cortés Carrillo, irrumpiendo el pasado viernes 1 de Junio con varias camionetas Suburban en el lugar sagrado llevando cámaras, micrófonos y dos asesores de origen venezolano para “Preguntarle” en su tumba al fallecido Daniel Cortés Carrillo arriba de su tumba; quién lo había asesinado.

Cuánta maldad, cuánta barbarie de esta mujer panista que no medió las consecuencias de hacer un video político aprovechándose del dolor de la familia Cortés Carillo, de su padre y de sus hermanos, quienes así vieron pisoteada la memoria de su hijo y del hermano muerto.

¿Qué explicación dará la siniestra y perversa candidata del PAN Martha Sosa Govea a la familia Cortés Carrillo y a la sociedad porteña? ¿Podrá Doña Martha Sosa mirar a los ojos a su hijo y a su nieto y contarles su verdadera personalidad y perversidad?

¿El monstruo panista ha conseguido su victoria consumando su aberración?

Nadie intenta el incendio de la hoguera de una campaña perdida, campaña demencial, catastrófica, llena de odio, de mentiras, de falsedades, mismas que se van a ver reflejadas en más lodo, en más mierda, en más odio de parte de Martha Sosa y sus asesores venezolanos quienes desplegarán éste lunes 4 de junio más violencia política en espectaculares, videos y entrevistas de radio.

La amenaza no se vive solamente en la órbita y bajezas de la otrora inmaculada Martha Sosa a quien yo creía una mujer prudente, honorable, decente y de principios, lo confieso, me equivoqué.

En lo más íntimo se siente ya el daño causado a la sociedad de Manzanillo quien ya acabó de conocer a una mujer peligrosa que por el poder puede hasta mandar asesinar a sus adversarios, o mentir (como lo hará) en estos días en el Ministerio Público, sus propios compañeros de partido y de campaña pueden confirmar el infierno que viven ante sus despóticas actitudes hitlerianas.

No hay política que no sea pedagogía. La fascista señora Martha Sosa Govea no se limita a ocupar una candidatura. Sus bajezas y perversidades se instalan en lo más íntimo. Propagando odios y miedos, bajezas y mezquindades que trastocan las cuerdas de la confianza y corrompen, lo más profundo de las buenas costumbres, modales y respetos.

Así no Martha, el haber profanado una tumba habla de problemas mentales. Qué Vergüenza para el Partido Acción Nacional (PAN)

Ahí se ven.

