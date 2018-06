Felipe Cruz ofrece solución a tianguistas de La Villa, en caso de ser desalojados

* “Ya me informé con los propietarios de los terrenos, y me dijeron que no hay plan de entro comercial, como se rumora”

El Candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, ofreció solución a los tianguistas de este municipio, con relación al rumor de que serían desalojados debido a que hay planes para construir en esos terrenos un centro comercial.

Hoy visité a los tianguistas de Las Tunas, quienes me externaron su preocupación de ser desalojados; me di a la tarea de hablar, personalmente, con los dueños de los terrenos y no existe tal plan, expresó Cruz Calvario.

El Candidato de Movimiento Naranja agregó que, sin embargo, en el supuesto de que, a largo plazo, fueran requeridos esos terrenos para un centro comercial, como se rumora, “TENGO PROYECTO PARA LOS TIANGUISTAS, consistente en otorgar espacios, SÁBADO Y DOMINGO, en los mismos terrenos, en tanto se construyera el presunto centro comercial; una vez aclientados, también los sábados, entonces procederíamos a la reubicación en terrenos de la Feria de Villa de Álvarez, también sábados y domingos”.

Cruz Calvario, quien estuvo acompañado por la Candidata a Diputada Local por el Distrito 8, Meyly Pastora Beltrán Rolón, concluyó diciendo que, por el momento debe quedar claro que no hay plan comercial alguno sobre dichos terrenos, reitero, como acaban de decírmelo propietarios de los mismos.