CON SERIEDAD

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Así han tomado algunos candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” (MORENA/PT/PS) su participación en la contienda en marcha en busca de cargos de elección popular, pero buena parte de ellos se echó a la hamaca soñando en que la popularidad de su gallo a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, los hará ganar aunque nadie los conozca ni mucho menos los reconozca, sin emplearse a fondo en campaña, mucho menos invertirle dinero, tiempo y esfuerzo, confiados en que del cielo moreno les caerá el cargo.

Entre quienes sí le están echando ganas, los integrantes de la fórmula senatorial conformada por Joel Padilla Peña y Griselda De La Mora Valencia llevan ya días ocupando el segundo lugar de la carrera que lideran Gabriela Benavides Cobos y Fernando Morena Peña (PRI/PVEM/PANAL), posición que le dará la senaduría como primera minoría al petista Padilla Peña, mientras que la pareja dispareja María Elena Abaroa López y Luis Humberto Ladino Ochoa (PAN/MC/PRD) sólo obtendrá reconocimiento por su participación.

También le ha entrado con fe, entusiasmo, convicción y que- so pa’ las enchiladas al bailazo electoral 2018, la ex perredista ex diputada federal de mayoría relativa, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y ex titular de la SEDESCOL peraltista, Indira Vizcaíno Silva, quien se ha posicionado en la contienda por la diputación del Segundo Distrito Electoral Federal adelante del enterrador del priismo porteño, Francisco Zepeda González (PRI/PRI/PVEM/PANAL), y a tiro de piedra del ex diputado local de mayoría relativa y ex alcalde de Minatitlán, Alejandro Mancilla González (PAN/MC/PRD), gracias a una eficaz campaña desplegada por tierra y aire en su propio gallinero (de ellos dos), pues la dama pertenece al Primer Distrito Electoral Federal donde en las elecciones de 2015 el priista Enrique Rojas Orozco le ganó la partida.

También le han venido poniendo alma, corazón y vida aspirantes a alcaldes como Salvador Bueno Arceo, Armería; Norma Araceli Carrillo, Comala; y Carlos Alberto Carrasco Chávez, Ixtlahuacán, quien pretende repetir el cargo que ya ocupó una vez, empresa nada fácil porque enfrenta a la prisita Karla Nallely Cortez Ortiz, hija del ex alcalde y ex diputado local, José Cortés; y nuera de quien también ocupara ese mismo puesto, German Virgen Verduzco, parentesco que suma a buena parte de los de abajo con los de arriba.

Con la victoria en su bolsa, el ex diputado local de mayoría relativa y dos veces alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla González, no se confía, mantiene el buen paso rumbo al domingo 01/07/2018. La irrupción en Tecomán del agro productor Elías Lozano Ochoa ha convertido la disputa por la alcaldía iguanera que inicialmente era entre dos: Eloísa Chavarrías Barajas (PVEM/PRI) y Sergio Anguiano Michel (PAN/PRD), en una entre tres en la que todo puede suceder.

Entre los pejistas que pretenden ocupar una curul en la próxima legislatura estatal sobresale el abogado Calos César Farías Ramos, quien sentó sus reales a caballo desde hace tiempo en el medio rural del Tercer Distrito Electoral Local amparado en las siglas y programas de la Central Campesina Cardenista (CNC), aliada a Andrés Manuel López Obrador, y a estas alturas de la campaña es muy probable que haya superado ya a Óscar Valdovinos Anguiano (PRI/PVEM) y tenga a unas cuantas zancadas a Crispín Guerra Cárdenas (PAN/PRD).

EL ACABO

* En las elecciones de 2015, Indira Vizcaíno Silva obtuvo una muy buena votación como candidata que fue a diputada por el Primer Distrito Electoral Federal yendo por el PRD. Si el domingo 01/07/2018 ella y Andrés Manuel López Obrador se alzan victoriosos, querrá convertirse en la segunda gobernadora de la historia política del estado, pretensión que apoyan sus amigos priistas José Ignacio Peralta y Rogelio Humberto Rueda, por ejemplo, no se diga los nacho/pedro/peraltistas con quienes ha estado estrechamente ligada.

* Si AMLO gana la contienda presidencial, será más fácil que los candidatos perdedores y sus simpatizantes asimilen la derrota, que los morenos la victoria. Al tiempo.