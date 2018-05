Candidatos que pueden ganar la Capital

Diurnarius

Miguel Ángel Sánchez Romero

Prácticamente nos encontramos en la primera mitad de la contienda electoral local, e increíblemente algunos candidatos, sobre todo los inexpertos y los que pecaron de soberbios ya dieron todo lo que iban a dar, llegaron a la cima, incluso han agotado todos sus recursos tanto económicos como estratégicos, por lo que, ahora difícilmente lograran sostener sus campañas, frente a candidatos con más experiencia y mejor asesorados.

El caso más claro es el de la Capital, en el que se ha visto como los candidatos de las alianzas PRI – PVEM, Walter Oldenbourg, del PAN – PRD, Héctor Insúa García y de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, se lanzaron con todos sus recursos en el primer mes de campaña, tratando de ganar la campaña mediática; mientras que los candidatos de Nueva Alianza, Roberto Chapula de la Mora y de la coalición MORENA – PT- PES, Rafael Briceño, apostaron por iniciar con una campaña discreta cercana a la gente, lo que les ha dado resultados, además que les da un amplio margen de crecimiento, pero sobre todo les permitirá cerrar sus campañas con mayor fuerza, frente a sus adversarios que no solo han comenzado a perder terreno, sino que sea han enfrascado en una campaña de desprestigio mutuo.

Sin embargo, a pesar de esta situación todo parece indicar que la contienda electoral por la Capital se cerrara a tres candidatos, de los cuales dos están definidos, Héctor Insúa y Roberto Chapula, mientras que el tercero se lo estarían disputando entre Leoncio Morán y Rafael Briceño, siendo este último el que tendría más posibilidades de llegar por el efecto positivo que ha generado Andrés Manuel López Obrador, a los candidatos de MORENA.

Mientras que al candidato bicicletero del PRI, Walter Oldenbourg, difícilmente le alcanzarán los votos para llegar a regidor, por lo que la única oportunidad que tiene los priistas de sentirse incluidos en la Alcaldía capitalina, sería haciendo una alianza de facto con Roberto Chapula, en la que indiscutiblemente bastaría con que Federico Rangel Lozano, como profesor y exlíder del magisterio, abiertamente se sumara a la campaña de Chapula, decisión que no solo le salvaría su reputación, sino su dignidad y prestigio que fue pisoteado por Ignacio Peralta y el PRI, al mandarlo de regidor, con el desconocido, improvisado de Walter.

Sin embargo, en las próximas semanas veremos como comienza a reconfigurarse el escenario electoral de la Capital, en el que solo tres candidatos llegarán al final con posibilidades reales de ganar, uno de ellos que sin duda dará la sorpresa será Roberto Chapula, mientras que el candidato bicicletero de PRI, comenzará su caída libre que lo hará volver a su realidad de Junior, mientras que el desesperado Héctor Insúa, tratará de mantener el plus momentáneo que le dio el Festival del Volcán, el cual se al parecer no le funcionó como esperaba y ahora tratará de agarrar como bandera electorera su confrontación con el Sindicato del Ayuntamiento de Colima, que no solo podría ser contraproducente para su campaña, sino para su candidatura que cuelga de un hilo por las acusaciones y demandas penales que tiene, por el desvió más de 50 millones de pesos de recursos de los trabajadores, que no ha podido comprobar su destino; por su parte el papel que jugaran Leoncio Morán y Rafael Briceño se definirá en los próximos días.