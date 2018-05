Conducta Indigna

“Si hablas cuando estás enojado, darás el mejor discurso del que te vas a arrepentir”

Laurence J. Peter.

www.enlacemanzanillo.com G8 Independiente

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Déjenme decirles que: La conducta irracional y majadera de Don Fernándone Moreno Peña candidato al Senado de la República por el desprestigiado y corrupto PRI de Colima no es inusual, es reiterativa e insultante.

Y es que Chaparrito endemoniado es el mismo de siempre, sea o no sea, temporada electoral, el ex rector y ex gobernador hace de cada entrevista radiofónica una bronca, incendia las cabinas de las estaciones de radio con materia combustible de majaderías, rencores, afrentas, ajustes de cuentas, ofende, descalifica, no le gusta que le pregunten y silencia a sus entrevistadores en muchos de los casos.

Prohibidos los animales en el circo político: Hoy, los reyes de la pista son los políticos. Uniformados de payasos, de entrada, sacan la risa, aunque más tarde “meten mano a sus fierros como queriendo pelear”.

Don Fernándone Moreno Peña concursa para diferenciarse a partir de una divisa absurda: La prepotencia. Se distingue porque convierte el disparate en acierto indubitable, cambia de roles y disfraces en graciosa lucha por conquistar al respetable electorado que mira con curiosidad, no exenta de azoro, cómo juega con fuego y sonríe cínicamente frente al entrevistador al que hace añicos. El que paga manda diría.

Qué Cirque du Soleil, qué Ringling Brothers ni que nada, Radio Levy la carpa favorita de Don Fernándone Moreno Peña instalada por los rumbos de “La Armonía” en la ciudad capital, es la pista donde a tiro por viaje se pitorrea del “Bistec” Miguel Ángel Vargas, a quien por cierto Moreno Peña le dijo: “No me pareció una buena entrevista”.

El “Bistec” Vargas no estuvo a la altura, dejó que el Chaparrito endemoniado lo tratara como trapeador, le faltaron huevos, respetarse a sí mismo y respetar a la empresa para la que trabaja.

La descalificación total de la empresa radiofónica Radio Levy y su vapuleado conductor al que los priistas por órdenes de Francisco Pico Zepeda en Las Redes Sociales llamaron al “Bistec” Miguel Ángel Vargas… “Estúpido chayotero”, mientras que alababan a Don Fernándone Moreno Peña como triunfador de la entrevista. (Sic)

A su vez el Director General de Radio Levy Dorian Levy Lavalle irrumpió en su cuenta de Twitter para manifestar su molestia y desacuerdo ante los actos negativos de Don Fernándone Moreno Peña en la “entrevista” del pasado martes donde El Chaparrito endemoniado se asumió como el productor de noticias, operador de consola, entrevistador y “chinga quedito” y más, cuando Miguel Ángel Vargas le preguntó sobre temas incómodos, Dorian Levy lo describe como un “Candidato ensimismado”.

No, no, no, no, déjame hablar, “No me puedes preguntar eso”, No voy a contestar eso, “Deberías quitar ese tema, Eso lo dices tú, “Pérame, pérame, pérame”, revires prepotentes e inexplicable de un ex gobernador “tocado” por las balas del crimen organizado, en un atentado todavía no esclarecido ni por la autoridad y mucho menos por él.

Ese es Don Fernándone Moreno Peña un traga-fuegos que jura no comer lumbre.

Ahí está el “Nene-Maravilla” que de los viejos lobos del PRI viene haciendo un triste espectáculo de focas, ahí tenemos al “foco” de atención y atracción al que se acercan los peores del PRI de Colima, lo mismo los Ponchos Miados que los iluminados que ven en él al soberbio y pedante político, el que cruza pantanos y desiertos sin tomar agua.

Ese es el candidato tricolor al Senado de la República que come “Entrevistadores” y defeca micrófonos.

La perversa fascinación que provoca Don Fernándone Moreno Peña es peligrosa. Ha dominado el proscenio político durante muchos años, (lo sigue haciendo) personaje ridículo pero divertido, un tipo temible, preocupante, aterrador.

No es mi intención dispararle calificativos al ex rector y ex gobernador, para nada, lo único que éste Zorro Interplanetario desea aportar son razones para quienes en lo futuro lo tengan de insufrible entrevistado ante sus micrófonos logren aplacar su ira.

Don Fernándone debe entender que las diferencias entre él como político y los comunicadores radiales son inevitables, están condenados a convivir, pero no necesariamente tenerse simpatía, ojalá no retiemble más en su centro la tierra con las majaderías del candidato del PRI al Senado de la República por la mafia del poder.

Ahí se ven.

ENLACITOS

PARABIENES: Al estimado líder de los burócratas al servicio del Gobierno del Estado Martín Flores Castañeda le deseamos sinceramente que muy pronto recupere su quebrantada salud. Ánimo.

ACIERTO: A tan sólo 38 días de la elección del primero de Julio los pronósticos de éste Zorro Interplanetario no han variado, el favorito de los porteños para la Presidencia municipal de Manzanillo sigue siendo Virgilio Mendoza Amezcua quien con su oficio político, humildad, bondad e inteligencia sigue punteando la contienda.

Doña Martha Sosa se ha venido rezagando y tendrá que sacar juventud de su pasado y dinerito de su cartera.

El PEJE: Este miércoles estará en este puerto Andrés Manuel López Obrador, viene a saludar a su gente y sin duda, tendrá lleno hasta las torres del alumbrado ante el coraje de los de la mafia corrupta del PRI que ven a su candidato José Antonio Meade anclado en el nada honroso tercer lugar.

Me puedes leer en: www.colimaxxi.com – www.lealtad.com – elobservadornoticias.com – ipuntocom.mx – manzanillo.port.com.mx – lineasdelgadas.com