SE BUSCAN DIPUTADOS EJEMPLARES

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

Para el próximo periodo legislativo 2018- 2021, se buscan diputados locales ejemplares, no las mismas porquerías que nos han representado y que sólo van por sus intereses(salvo contadas excepciones). A estas alturas ya el electorado debería de estar analizando a los candidatos, sus propuestas, su pasado y sus presente para que se equivoquen lo menos posible al elegirlos en las urnas, pero con mayor razón deben seguir, investigar y analizar la trayectoria de quienes aspiran ocupar un escaño en los próximos tres años en el congreso local porque son ellos la clave para tener o poner de rodillas a todo lo que “incomode”, hasta al gobernador si así lo quisieran.

Hay que recordar que será una legislatura que marcará la salida de los últimos años del gobernador en turno, y que, por tratarse de un tema muy trascendental, los legisladores deben de ser muy cuidadosos y responsables en aprobar iniciativas enviadas por el ejecutivo con el fin de planchar y acomodarle, limpiarle pues, el camino para que en un futuro no se vea involucrado en escándalos de corrupción, como ha pasado con todos los exgobernadores que han pasado por Colima.

Tener el control del congreso estatal es más que tener el control del ejecutivo estatal porque se le aprueba toodo, toooodo, ellos deciden si se le aprueba o no se le aprueban sus iniciativas, se castiga o no a los corruptos, basta con un ejemplo: en la actual legislatura no se le pudo meter a la cárcel al ex gobernador Mario Anguiano porque la mayoría priista no quiso, pese a que tenían toda la información que el OSAFIG había entregado en tiempo y forma para que actuaran y no quisieron, le fueron dando largas, al final le echaron la bolita a la PGR y se enfrió el tema. Si no lo hicieron cuando estaban a tiempo, menos mañana que ya serán otros vientos que nos soplen: quedará en el olvido pues.

Así como será importante analizar el voto por todos los aspirantes a todos los cargos de elección popular desde regidores hasta el mismísimo presidente de la república, también lo es con los que buscan ser diputados locales, la sociedad está a tiempo de elegirlos bien. Incluso para esta legislatura habrá más tela de donde cortar, hay más opciones de que lleguen por otros partidos, pero también hay algunos mañosos que buscaron el cobijo brincando de un partido a otro para llegar nuevamente o algunos que pretenden hacerlo, pero éstos en su pasado también han sido mañosos.

Esta vez no vale equivocarse y votar por quienes ya enseñaron el cobre, como un Nicolás Contreras, un Carlos Maldonado que quiere el I a través del MC pero ya lleva en el apellido de su padre la traición o por un chapulín y traidor como Javier Ceballos, un Paco Rodríguez vividorazo, etc, etc, incluso por quienes quieren llegar a aprender, como una Bety López, o una chiquilla que anda por el PAN, una tal Fernanda Salazar, en fin, por eso es importante que no equivoquen o hacerlo lo menos que se pueda.

Para concluir: error también será que vote por carro completo, como por ejemplo, que se agarre tachando todas las boletas a favor de MORENA, que le gane el efecto de la ola lopezobradorista que puede meter a la jugada a los que menos deben llegar. Ya nos pasó cuando el PAN ganó por primera vez con Vicente Fox, se fueron entre la ola gente como Salvador Becerra y Víctor Torres, llegaron al senado de la república sin tener ningún mérito. El primero si quiera regresaba a los municipios a ofrecerse para bajar recursos, pero el segundo de plano, ni las gracias le dio ni a su familia.

Me atrevo a adelantar que la próxima legislatura no habrá mayoría para nadie, es lo mejor para que todos se logren poner de acuerdo y sacar adelante los grandes problemas que enfrenta tanto Colima como el país.

Por eso no desperdicie esta gran oportunidad de analizar bien el voto y correr a los no gratos, mucho mejor que el voto sea diferenciado, hágalo por quien ya conoce y le ha cumplido, evite hacerlo por los traidores y los que quieren llegar a aprender, los primeros ya están plenamente identificados, los segundos también. Más adelante daré una ayudadita. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***Ayer corrió como agua la noticia publicada en el Observatorio Noticias de que la candidatura del aspirante de MORENA a la alcaldía de Tecomán, Elías Lozano Ochoa está suelta. En donde pegaron el brinco fue en Colima, que incluso se llegó a culpar al aspirante al distrito X Julio Anguiano por MORENA de ser el autor de esa información.

Sin embargo, no fue así, es una información de interés y dominio público, y lo que alegaban era lo del equipo jurídico, pero jamás de la no existencia de la impugnación, por lo tanto, si existe.

Es la residencia de Elías Lozano lo que está en discusión, una vez comprobándolo, asunto arreglado, de lo contrario si le mintió el IEE, ya empezó mal y lo que mal empieza mal acaba. Es cuanto.

***Nachito anunció en su cuenta de Twitter que hay buenas noticias para los tecomenses y las familias colimenses, haciendo alusión a que en breve se entregaría la obra del parque metropolitano que lleva años en construcción en Tecomán. Una vez entregado nos haría el favor completo en documentar la corrupción que se dio en la asignación de esa obra, que por culpa de ello, se retrasó la obra, mismas que debe entregar en tiempo y forma al congreso del estado y al OSAFIG, porque si no lo hace de todos, de todos modos otros lo hará(conocemos quién y cuándo) . Ya basta de que sigan y sigan enriqueciéndose con el dinero público. Es cuanto.

***Margarita Zavala, tras haber dejado la candidatura, muchos aseguran que no tarda en declinar su apoyo a favor de Meade, recuerden que en política muchos perdiendo ganan, Margarita no será la excepción. Los priistas ya la esperan con ansias y ella con tal de chingarse a Anaya tratará de congeniar con los tricolores aunque se sienta incomoda por el momento.

*** En una propuesta de campaña dijo Felipe Cruz: “La Villa Tendrá Camiones Propios para la Recolección de la Basura”. ¿Le sabrá algo a Yulleny o le habla al tanteo?.

*El autor de esta columna es integrante del #G8- Independiente