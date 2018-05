El PRI, Silverio y los ex Gobernadores

“Hay noches en que los lobos están silenciosos y sólo la luna aúlla”

George Carlin.

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Déjenme decirles que: El asesinato del ex Gobernador priista de Colima Silverio Cavazos Ceballos no lo han podido esconder algunos ex Gobernadores del Estado (bajo sospecha) que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El silencio es la política oficial. El Gobierno de Colima tiene como absurda estrategia de comunicación el no hablar públicamente del asesinato del ex mandatario Silverio Cavazos, ni de los crímenes de Jaime Vázquez Montes, de la ejecución del ex Gobernador electo Antonio Barbosa Held al que los propios priistas “suicidaron” para enterrar el asunto. O que decir de la ejecución del alcalde de Ixtlahuacan Crispín Gutiérrez. Todos los asesinatos impunes.

La marca Colima está muy golpeada, la del PRI del estado está peor, ladrones, narcos, corruptos, maricones, sátrapas y ladrones. Con estas joyitas políticas del PRI en lugar de cuidar a sus compañeros de partido los mata. Colima con el PRI huele a podrido.

De pronto se destapó la cloaca. El miércoles 9 de mayo había sido capturado en el municipio de Ixtlahuacan Gerardo Mendoza Chávez “El Gerardón”, el jueves 10 de Mayo “repentinamente” se retira por motivos de “salud y atención urgente” de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Colima el secretario Hugo Vázquez Colorado, separación que llama a “Sospecha” que se confirman con los cálidos y amorosos deseos de “recuperación” de parte del periódico oficial Diario de Colima al secretario que en honestidad no aprueba.

El domingo pasado nos enteramos que había asesinado al presunto autor material del asesinato del Ex Gobernador Silverio Cavazos Ceballos en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco.

El pasado lunes 13 de mayo el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa salió a la palestra y dijo: “Gerardo Mendoza asesino del ex Gobernador de Colima Silverio Cavazos fue capturado y asesinado en el penal ¿Cómo es posible que no hayan protegido a un testigo tan importante? Posiblemente su testimonio se hubiese encaminado a altas esferas de poder, ex Gobernadores por ejemplo” Hasta ahí la cita.

Analizando información pública y política las investigaciones muestran en primer término a los ex Gobernadores Fernando Moreno Peña, Arnoldo Ochoa González, Mario Anguiano Moreno y Ramón Pérez Díaz, el primero baleado por el crimen organizado, el segundo relacionado con la venta de drogas, lavado de dinero, alcoholismo y reprobado en el control de confianza, el tercero, el más cercano a la información sobre el asesinato del ex Gobernador y, el Notario Público embarrado por tapadera de la corrupción y posible encubrimiento del Gerardón, nos falta Don Rafael Gutiérrez Villalobos, entonces Secretario General de Gobierno quien estaba junto a Silverio Cavazos cuando lo ejecutaron. Cinco perversos del PRI.

Hoy nuevamente Colima es escándalo nacional, con un Gobernador títere y mamarracho al que manejan el ex Gobernador y hoy candidato del PRI Fernando Moreno Peña y el dueño del Diario de Colima Héctor Sánchez de la Madrid, estos dos, manejan a su antojo a un muchacho estúpido que ha hecho de la investidura estatal burla y vergüenza.

Pero y vienen las preguntas: ¿Quién autorizaba que Gerardo (Gerardón) Mendoza se placeara alegremente por todo Colima? Si el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no sabía que en su estado se escondía el asesino de Silverio Cavazos malo y sí lo sabía peor la cosa, eso se llama “Encubrimiento” y debe ser investigado por la PGR,

Qué papel juega en este interminable escándalo político el ex Gobernador Fernando Moreno Peña ¿Qué tanto sabe El Chaparrito endemoniado del asesinato de Silverio Cavazos? ¿Sabrá Don Fernando que el ex Presidente Felipe Calderón y el ex secretario de Marina Almirante Francisco Saynez Mendoza tienen toda la película de lo que verdaderamente sucedió en el crimen del ex Gobernador de Colima?

La impunidad de los cuatro últimos gobiernos estatales se prolonga hasta la actual (Arnoldo Ochoa González (int) Mario Anguiano Moreno, Ramón Pérez Díaz (Int) y José Ignacio Peralta Sánchez) Todos deben ser investigados porque los cuatro también son consecuencia inevitable de un crimen de Estado.

La pregunta final: ¿Quién o quiénes mandaron silenciar a Gerardo Mendoza asesino de Silverio Cavazos para que no hablara e inculpara al asesino intelectual?

Ya no se sabrá pero, todo Colima sabe qué priistas de altas jerarquías le jalaron al gatillo.

Ahí se ve.

ENLACITOS

Nunca es tarde: Idalia González, viuda del ex Gobernador Silverio Cavazos Ceballos dejó de pertenecer al PRI, sin duda, una decisión acertada (aunque se tardó) ya que por cuestiones de dignidad no debió permanecer ni un minuto más en ese partido que asesina a sus militantes.

Ejemplos: Luís Donaldo Colosio, José Francisco Ruíz Massieu, Antonio Barbosa Held, Silverio Cavazos Ceballos. La lista es larga.

¿Usted votaría por el PRI? Yo no.

