Critíca Felipe Calderón la falta de protección para el autor material del asesino de Silverio

El ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, criticó a las autoridades por no haber “protegido” a Gerardo Mendoza Chávez “Don Gera” o “El Gerardon”, autor intelectual del asesinato del ex gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos.

Y es que el pasado sábado fue asesinado dentro del Penal de Puente Grande Jalisco al autor material del asesinato del ex gobernador de Colima.

Aparentemente, Gerardo Mendoza Chávez, alias “Don Gera”, fue asesinado en una aparente riña de internos a dos días de haber sido internado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande Jalisco, tras haber sido capturado por las autoridades federales en el municipio de Ixtlahuacan Colima.

Los custodios del complejo carcelario reportaron que hubo una pelea en la celda donde habitaba el implicado y al llegar a controlar la situación encontraron mal herido al convicto quien al ser llevado al área de enfermería el médico de guardia declaró su fallecimiento al filo de las 22:00 horas de ayer sábado.

Por lo tanto la Fiscalía General del Estado se encargó de iniciar la carpeta de investigación mientras que los restos de Mendoza Chávez, fueron remitidos al Servicio Médico Forense de Guadalajara.

Ante ello, el ex mandatario federal Felipe Calderón Hinojosa, a través de la red social de Twitter (@Felipe Calderon), deja entrever que pareciera que quisieron callar al asesino intelectual de Silverio Cavazos, señalando que “su testimonio se hubiera encaminado a altas esferas de poder (,) ex gobernadores por ejemplo”.

El ex presidente Calderón en su mensaje de tweet señala: “Gerardo Mendoza, asesino del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos, fue capturado y asesinado en el penal. ¿Cómo es posible qie no hayan protegido a un testigo tan importante?”

Y añade: “Posiblemente su testimonio se hubiese encaminado a altas esferas de poder (,) ex gobernadores por ejemplo”, hasta ahí el homenaje que subió Felipe Calderón.

Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la República cuando aquél 21 de noviembre de 2010, fue asesinado Jesús Silverio Cavazos Ceballos e incluso la Procuraduría General de la República (PGR), coadyuvo en las investigaciones del crimen cometido en contra del ex titular del Ejecutivo Estatal, e incluso ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por la información que llevara a la captura de Gerardo Mendoza Chávez.

Por su parte la viuda de Silverio Cavazos Ceballos, Idalia González Pimentel de Cavazos, a través de su cuenta personal de Facebook, al referirse a la muerte del supuesto autor intelectual de su marido Silverio Cavazos Ceballos se limitó a señalar: “Se que están ESPERANDO a ver qué digo respecto a esa información. Y SE VAN A QUEDAR CON LAS GANAS. EN ESTO CUENTO SOLO CONMIGO”.