Acabados y… obra negra

"El valor de un político se mide por el grado en que admite la crítica y la ejerce sobre sí mismo"

Nietzsche.

Nietzsche.

Javier Montes Camarena

Déjenme decirles que: Muy poco de civilidad electoral han aprendido algunos candidatos en la preventa de sus proyectos políticos. Hablan con lujo de detalles de los acabados, pero no, de la obra negra.

Desde esa perspectiva, sus campañas van a la ruina , la preventa un fracaso, tanto así que llama la atención que recurren a la guerra sucia con el ánimo de presionar con la fecha de entrega cuando todavía faltan 47 días para el 1 de Julio y no se atreven a preguntar cómo va la obra (campaña).

Mientras el Puerto de Manzanillo se mantiene sumido en el horror de una espiral de violencia extrema, con historias que nos estremecen e indignan, algunos candidatos (as) a la Presidencia Municipal dan rienda suelta a bañarse en lodo, al insulto, a la bajeza, a buscar “posicionarse” buscando la descalificación barata, sin darse cuenta que los porteños tienen mayoría de edad y saben quiénes son los rijosos y la fauna de siempre que los acompaña en Las Redes Sociales.

En el ambiente electoral, ya enrarecido por los Preciado boy´s, de pronto, irrumpen caras conocidas haciendo videos utilizando a una jovencita que incita a la violencia y acercan al punto de ebullición la polarizada contienda que todavía, hasta hoy, es “Entre dos” y, en donde alguien mal aconseja a la desesperada candidata blanquiazul a querer alcanzar, a como dé lugar, al primer lugar de la contienda para que éste la mantenga viva y le ayude a frenar su ya visible caída libre.

Sin medir las consecuencias electorales de la equivocada campaña política de lodo que le vienen instrumentando sus “asesores” de medios desde la cúpula panista, la candidata va acelerando su derrumbe. “Así no”.

Como la reina Grimhilde de Blanca Nieves, los panistas se irritan cuando el espejito ya no replica que son los más bonitos del reino perdido y, en su furia, poco les importa hundir la elección y, aún más, a su propio partido y, de paso, arrastrando a su candidata (si no mejoran) al tercer lugar… van regalando manzanas envenenadas… “Así no”

Dicho en breve, los acabados presentan muchos detalles, pero de la obra negra falta conocer datos fundamentales del cómo cruzar el desierto cuando faltan 47 días para la entrega de la obra final.

Puede argumentarse de parte de los panistas que es prematuro pedirles cuentas porque algunas de sus estrategias no están a punto y aún son objeto de ajustes, sin embargo, se va presentando a la consideración de los proveedores, que en este caso son los electores, el lado oscuro con una guerra sucia que deja muchas huellas blanquiazules.

Alguien tiene que operar políticamente para que llegue el “salvamento” de su candidata, tendrán que cabildear y hacer alianzas finas, cambiar la estrategia de la denostación y mostrar a una candidata más cercana al propósitivismo de quien ocupa, desde el arranque por la alcaldía, merecidamente el primer lugar en la contienda municipal electoral.

Este es el camino por andar, estas son las condiciones necesarias, pero no las condiciones suficientes sino cambian la ruta del enfrentamiento y la descalificación. Como dijera Benjamin Franklin “Nunca hubo una buena guerra o una mala paz”. Se tiene que garantizar la civilidad política, pero en serio.

Si esos pasos no se dan, será difícil erradicar la idea de que los PANuchos vendieron los acabados, pero sin cimientos ni obra negra.

Lo más grave de todo esto que en esta guerra unilateral ya no tengo argumentos. No sé cómo intervenir, ni qué decirle, no defiendo a nadie, no es mi papel de crítico, ni me encuentro en su propuesta, mucho menos buscó algo, sigo pensando que la contienda es todavía “entre dos” pero, a lontananza se ve que podría llegar un tercero en discordia.

Ahí se ven.

Asustados: Bastó tan sólo una información de la seria investigación del Grupo Reforma para que se encendieran los focos rojos en el puerto interior de San Pedrito sobre que: “Por nuestro puerto salen embarques de autos robados en nuestro País”.

De inmediato saltó iracundo el agente aduanal Hugo Herrera Mier acudiendo a las páginas de la estafadora profesional La Gobernadora Madre (Diario de Colima) a tratar de negar lo que ciertamente está pasando en Manzanillo, información que debe preocupar a la Administración Portuaria Integral (APIMAN).

Defensor de lo podrido: Don Fernándone Moreno Peña viene siendo el cómplice de oficio y beneficio del Gobernador Nacho Peralta, “el chaparrito endemoniado” anda muy preocupado porque no desaparezcan los Poderes en Colima ante la imparable ola de violencia, la falta de medicamentos en los hospitales, la ausencia de políticas con certidumbre, las raterías y las corrupciones del Gobernador ladrón Nacho Peralta, amén de la ineficiencia y el desgobierno de éste como gobernante.

Ya lo sabe, un voto por el PRI de Don Fernándone Moreno Peña, Pico Zepeda, Nico Contreras, Héctor Magaña o Walter Oldemburg es un pasaporte para que en Colima sigan los mismos roedores corruptos de siempre.

En el agua: El pasado jueves 10 de mayo se le vio por éste puerto en estado pítimo al alcohólico Secretario General de Gobierno Arnoldo Ochoa González, por cierto, bien resguardado por más de cuatro guaruras en su negocio-cantina Fish por el rumbo de las Brisas.

Vaya Guarapeta que se cargaba “El Chupitos” Arnoldo Ochoa.

