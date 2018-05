EL PAN DE JORGE SE PELEA EL TERCER LUGAR

Observador Político

Belisario Romero Sánchez

La arrogancia que destilan la mayoría de los candidatos del hoy dueño de la franquicia panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez, los ha enfrentado en el terreno de los hechos a un desprecio ciudadano, pues creyeron que en estas elecciones correrían con la misma suerte que las del 2015, en donde con el sólo hecho de ir con el logo del PAN, votaron ciegamente por los proyectos azules; los electores lo hicieron con tal de que el PRI no siguiera en el poder.

Al PAN en las pasadas elecciones les fue muy bien, lograron ganar el congreso local y la mayoría de los ayuntamientos, dándole al PRI una buena lección, misma que les sirvió para darse cuenta que se habían alejado de la sociedad, y que los excesos de corrupción, impunidad y falta de transparencia de sus gobiernos habían llegado a un hartazgo social, que lo demostraron castigándolos en las urnas.

Sin embargo, la fiesta les duró muy poco a los panistas, les pasó como aquel dicho que a su letra dice: “el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver”, pues de no tener nada, el poder les llegó de repente y no supieron mantenerse, a los primeros meses perdieron mayoría en el congreso, quedando con cuatro o cinco diputados locales.

Como el triunfo no les costó, se echaron a dormir, y poco a poco fueron perdiendo hasta el rumbo, incluso la diputada local Norma Padilla llegó al congreso sin meterle un peso a su campaña, por eso tampoco regresó a las colonias más que a hacer negocios con los ciudadanos con venta de colchones, zapatos, etc,etc, hoy se quiere reelegir y pretende aplicar la misma estrategia.

Pero como el caso de Norma Padilla, que le deja su triunfo a la suerte, así están la mayoría de los candidatos, se sienten soñados, intocables, arrogantes, que no ocupan de nadie, no ocupan hacer compromisos, que ganarán con el sólo hecho de que la gente no quiere más PRI. En pocas palabras, el PAN de Jorge Luis Preciado pelea un tercer lugar, aunque obviamente algunos, muy pocos se salvan de la quemazón, pero de ahí en adelante en su mayoría, están jugando a perder.

Aunque Jorge Luis Preciado y su socio Oscar Zurroza ya ganaron, no les importa que sus candidatos pierdan, pues ya Preciado se echó millonadas de dinero a la bolsa, producto de la venta de candidaturas, nada menos al Jr empresario porteño, Rubén “el cachorro” Alamo, ya lo cansaron de tanto dinero que le sacan, lo agarraron de caja chica, le sacan para todo, precisamente para amarrar la sindicatura éste entregó de cash 4 millones de pesos a Jorge Luis y su socio, que prestos están por llegar al congreso de la unión por la vía plurinominal. Así como al Cachorro, también le sacaron a todos con tal de acomodarlos en candidaturas.

Basta salir un poco a las calles ahorita en estos momentos de campañas para darse de cuenta de esta gran verdad, que los candidatos de Jorge Luis Preciado se disputan un tercer lugar, varios destilan arrogancia y como siempre, hacen caso de lo que quieren oír: que van ganando las encuestas y ganarán las elecciones. Pero no será así. Jorge Luis llevará a su PAN a ese tercer lugar que a otros partidos chicos no les interesa. Al tiempo

BAJO LA LUPA

* Hablando de arrogancia: cierto candidato panista de Tecomán, llegó el pasado domingo a comer a un restaurante de mariscos en la playa el Real de Tecomán, en el lugar había ciertos empresarios de cierto peso que han apoyado al PAN, el candidato llegó arrogante, los vio, no los saludó, al final ya que se retiraba del lugar, para no saludarlos, optó por salirse por el lado de la cocina. Actitud que vieron mal, ya que en Tecomán por educación un vaso de agua y un saludo a nadie se le niegan. Es cuanto.

* Tendrá la capacidad el Güero Ladino, aspirante al senado de alinear militantes como lo ha estado haciendo de manera exitosa su más fuerte contrincante Fernando Moreno Peña, que se ha reunido con sectores empresariales, productores, militantes, etc, etc en donde les habla claro, sin titubear que el camino es por ahí. Que el tiempo de las descortesías ha pasado, que vienen tiempos mejores; al final terminan felices y contentos. El güero Ladino hace todo lo contrario, fiel a su estilo de restar, pues también es arrogante, no ocupa ni de la militancia para ganar, por eso ni su saludo se merecen. Es cuanto.

* Hasta que leo un boletín positivo: lo enviaron de comunicación del candidato panista en Tecomán, Sergio “El Chamuco” Anguiano, en una de las visitas a una comunidad, destacó públicamente los logros que han hecho los gobiernos panistas.

Cabe señalar Estos gobiernos por ser de oposición al del estado, con tal de hacerlos quedar mal, difícilmente les sueltan recursos, pero debido a la capacidad de gestión de algunos, logran bajar recursos y dan resultados y como que no reconocerlo ellos mismos, es como si no rebuznan porque no saben la tonada.

*El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente