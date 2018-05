DE MAL EN PEOR

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Así deambulan los servicios de los hospitales y centros de salud de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, y las clínicas Colima y Manzanillo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Desde las entrañas mismas de la Dependencia que en lo que va del inoperante gobierno de José Ignacio Peralta lleva ya tres titulares, claman al cielo su frustración porque no ven los esperados cambios prometidos por el pensionado del IMSS Miguel Becerra Hernández, y porque las demandas de los trabajadores y de la población continúan pendientes.

“Nada ha pasado, todo sigue igual como cuando estaban Carlos Salazar Silva e Ignacio Federico Villaseñor. Los males e irregularidades administrativas, vicios y corruptelas, no sólo persisten, aumentan. Becerra Hernández ha sido incapaz de generar acción, iniciativa, gesto o algo que se asemeje o denote simple interés ya no por resolver sino al menos atender la problemática administrativa, financiera y de servicios en la que se encuentra sumida la SS y BS”, denuncian trabajadores de la salud testigos de que los cambios de secretarios son para que todo siga igual: La corrupción, el desorden administrativo, el desabasto de medicamentos y material de curación, la suspensión de cirugías, quimioterapias, etc., etc.

Hace unos días los hospitales y centros de salud de las tres jurisdicciones sanitarias de la entidad se quedaron sin servicio de laboratorio porque el proveedor de los mismos fue sustituido por otro puesto y dispuesto a “mocharse”, ante lo cual el así desplazado recogió equipo y sistema informático dejándolos sin capacidad de respuesta ante la demanda de pacientes y personal médico. El responsable de la imperdonable suspensión de tan vital servicio, igual que el de quimioterapia a niños con cáncer, es Miguel Becerra Hernández, pero como éste es cómplice del Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, ni las orejas le jala José Ignacio que recibe loco de contento los “retornos” sobre los “negocios” que el par de ojales hace a costillas de la salud de los colimenses a quienes el bilingüe egresado del ITAM y Essex University les prometió seguridad y felicidad.

“Estamos ya en el quinto mes de 2018 y los servicios subrogados de Rayos X, Resonancia Magnética, Tomografía, Oftalmología,

Rehabilitación, Pruebas de Esfuerzo, Ecocardiografía, Espirómetria, etc., se encuentran suspendidos en las clínicas de Colima y Manzanillo porque las licitaciones para su contratación fueron declaradas desiertas”, informan conocidos y reconocidos médicos del ISSSTE que también recienten la falta de insumos para atender a sus pacientes. “Nunca había habido una crisis tan fea en todos estos años como la que estamos viviendo hoy bajo la desatinada dirección del encargado de la Delegación, Humberto Cabrales Aguilar, protegido de la senadora priista Laura Itzel Ríos De La Mora. Nos dueles Issste”, gimen compugidos.

Desde la ciudad y puerto de Manzanillo llegan quejas de los trabajadores del ISSSTE en el sentido de que el director de la clínica de allá, Jovito Vivaldo Salazar Reyes, médico jubilado compadre de Cabrales Aguilar, “se la pasa metido en su oficina mirando las cámaras para ver qué andan haciendo los trabajadores, en vez de gestionar el surtido de insumos y la contratación de servicios subrogados, o ya de perdida arreglar la autoclave que está por cumplir su primer año sin funcionar”. También le recriminan a Jovito el uso de ambulancias para el traslado de personal administrativo y de enfermería, teniendo a su disposición un vehículo utilitario para tal propósito, pero como se lo auto-asignó a su servicio personal, los pacientes terminan pagando dicho mal uso. Come solos, Jovito y sus cuates desayunan y comen en el comedor de la clínica porteña, pero no el personal administrativo con extensión de horario porque dizque no hay dinero para la compra adicional de alimentos.

EL ACABO

“Tenemos un grave problema de atención a la salud en Colima debido al desabasto de medicamentos y materiales para atender a los pacientes”, declaró recientemente la candidata del “Frente por México” a diputada por el Primer Distrito Electoral Federal, Martha María Zepeda Del Toro. Ojalá que si llega a la Cámara Baja del Congreso de la Unión pueda hacer algo para remediarlo.