Participará Univerdanza en Foro Cultural “Espiral”

*El evento se realizará del 1 al 11 de mayo, en Guanajuato

REDACCIÓN

Del 1 al 11 de mayo, la compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Colima, Univerdanza, dirigida por Adriana León y Alejandro Vera, participará en la 9ª edición del Foro Cultural “Espiral”, que organiza la Universidad de Guanajuato.

Dicha presentación es parte del programa de intercambio cultural propiciado por la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

“Espiral”, con la frase “Favor de interrumpir”, se dedica este año a Juan Caudillo, primer bailarín del Ballet Nacional de México y cofundador de la Compañía de Danza Contemporánea de León, a quien se le considera una figura importante del arte nacional.

En esta edición se ofrecerán conciertos, inauguración de exposiciones, proyecciones de cortometrajes, presentaciones de videojuegos, puestas en escena y talleres.

Univerdanza fue creada en 1990 por el maestro Rafael Zamarripa Castañeda como un laboratorio para estudiantes de la Licenciatura en Danza Escénica del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA).

Actualmente, la compañía es dirigida por Adriana León y Alejandro Vera, bailarines y coreógrafos con una destacada trayectoria artística.

La experiencia adquirida por esta agrupación les permitió merecer reconocimientos y apoyos de instituciones importantes, entre los que destacan la New England Foundation for the Arts; Bates Dance Festival y Bearnstow Camp Mont Vernon, en Estados Unidos; del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Colima (FECA) y de la Asociación Colimense de Universitarias (ACU).

El año pasado participaron en el “Mexican Coreographers from City to Mountains”, de la institución cultural 92nd Street Y, Nueva York, Estados Unidos, donde obtuvo elogios de los críticos por la presentación de su obra “Entre dos mares”.