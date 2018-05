MANZANILLO 2018

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

El domingo 01/07/2018 los electores porteños decidirán con sus votos si continúa en el gobierno municipal el grupo político que lo ha gobernado en los últimos 15 años, o le dan una segunda oportunidad al que inauguró la alternancia en el año 1997. El primero tiene como candidato por tercera vez a Virgilio Mendosa Amezcua; el segundo repite con Martha Leticia Sosa Govea. En sus victorias de 2006 y 2012, Virgilio tuvo las siglas y colores de Acción Nacional a su lado; ahora, los del alicaído en Colima Partido Verde Ecologista de México, y los del Partido Revolucionario Institucional que son un estigma, desprestigiada marca que todos, de su candidato a la presidencia de la Republica pa ’bajo, quieren ocultar.

Sabedor de que el logo del PRI chamusca, Virgilio lo ha omitido en su propaganda vestida totalmente de verde. Como ni su candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña ni el muy desacreditado social y políticamente de nuevo candidato a diputado por el Segundo Distrito Electoral Federal, el enterrador del priismo porteño Francisco Zepeda González, levantan vuelo, y ambos para él son pesado lastre, los votos contantes y sonantes que logre el domingo de la verdad serán exclusivamente fruto de su posicionamiento, de su competitividad personal y del trabajo proselitista y de movilización de su equipo, de nadie más.

Aunado al mal momento que viven PRI y PVEM en Manzanillo, contra Virgilio hay orquestada toda una confabulación para excluirlo desde ahora del baile político 2021, en la que participan el verde Mariano Trillo Quiroz y los tricolores Francisco Zepeda González, Rogelio Rueda Sánchez y otros de su misma calaña, todos con la bendición del desleal y mala paga bilingüe de lentes egresado del ITAM y de Essex University. Contra los negativos del PRI, las traiciones de sus aliados peraltistas, el fuego amigo verde ecologista y la poca rentabilidad electoral de sus compañeros de fórmula candidatos a presidente de la Republica, diputado federal y diputados locales, deberá remar rumbo al domingo 01/07/2018 Virgilio Mendosa Amezcua, en cuya boleta los electores porteños calificarán también el despeño de su alcaldesa con licencia Gabriela Benavides Cobos.

Con casi siete décadas de vida y más de tres de brega política a cuestas, Martha Leticia Sosa Govea, con sus laureles reverdecidos, quiere cerrar su ciclo público como alcaldesa de Manzanillo para hacer lo que no alcanzó el trienio de la alternancia 1997/2000. Si ella logra reestablecer la armonía interna del panismo porteño perdida desde hace tres años cuando unos jalaron pa’l lado nachista y otros pa’preciadista; y sumar a su proyecto político alternativo a más cuadros externos de real peso y valía como lo ha hecho con el empresario de la construcción de grandes obras de infraestructura allende fronteras, Rubén Álamo Navarro; el ex alcalde de Minatitlán y exdiputado local, Alejandro Cicerón Mancilla González; el ex dirigente municipal de la CNOP, ex Secretario de Turismo y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, regidor Fernando Morán Sánchez; y el ex diputado local y dos veces regidor, Pancho Santana, tendrá buenas probabilidades de alzarse con la victoria.

La contienda por la presidencia municipal de Manzanillo 2018 volverá a ser entre dos como fue la de 1997, pero ahora con Virgilio en lugar del recio líder estibador porteño. Si dieciocho años de ausencia son nada, menos lo serán tres. Tiempo y oportunidad habrá para atestiguar si tanto la dama como el caballero perciben los cambios operados en el electorado durante sus respectivos periodos de ausencia, empezando por los perfiles de los nuevos votantes incorporados al padrón en esos años; también, los que han experimentado como personas, pues ni la Martha Leticia de 1997 es la de 2018 ni el Virgilio del 2012 es el de ahora.

Virgilio Mendosa Amezcua obligado está a ganar, a retener, porque él como jefe de su grupo político detenta el poder municipal formalmente encabezado por el alcalde interino Enrique García Pérez, presión con la que tiene que lidiar en su pelea con la primera retadora al título, Martha Leticia Sosa Govea, quien tiene todo que ganar y nada que perder. Ellos y nadie más serán los protagonistas de la gran batalla electoral 2018 por la presidencia del municipio capital económica del estado. El papel de los demás candidatos al mismo cargo será meramente presencial, sólo les darán las gracias por su participación como tales.

EL ACABO

La disputa por la alcaldía porteña entre Martha Leticia Sosa Govea (PAN/PRD) y Virgilio Mendosa Amezcua (PVEM/PRI), por lo mucho que hay en juego, no será una florida sino dura, brava, cerrada, no apta para asustones, pero en los cauces de la civilidad democrática que caracteriza las personalidades, actitudes y comportamiento de los dos contendientes.