VISLUMBRES

Abelardo Ahumada

Un éxito está resultando el Tercer Festival Internacional del Volcán. Desde el evento de la elección de la reina del municipio de Colima, el viernes, hasta la presentación, antenoche, de la versión más reciente de la Sonora Santanera, miles y miles de paisanos se han dado cita en todos los foros en que se programó algún evento cultural, o para deambular, simplemente, por la calle Madero y en los andenes de los cuatro jardines que para esos eventos se seleccionaron.

Durante la tarde del viernes 27, un numerosísimo público se desplazó desde los municipios vecinos, y desde la periferia al centro de la ciudad de Colima, para participar en los primeros eventos de dicho festival. Y una gran parte del numerosísimo público que se dio cita en el Jardín Libertad, pudo darse cuenta de que, tras de haber sido presentados los empresarios patrocinadores, ellos y el alcalde municipal interino cortaron simplemente el largo cordón que se les puso en sus manos, para declarar de ese modo (y sin largos y tediosos discursos de por medio) inaugurado el magno evento anual. Dando pie para que, aproximadamente una hora y media después, y ya con varios miles de espectadores más, se presentara la veracruzana Yuri con su show musical.

Faltaron sillas y espacio para las personas paradas en esa primera noche del Foro Libertad, con miles de mujeres coreando las letras, a veces de reproche, que integraron el repertorio de la cantante. Mientras que un globo aerostático (sellado con una marca que aquí no debo mencionar) surcaba el espacio, por encima de las torres de Catedral, echando alternativos flamazos que calentaban el aire encapsulado al interior del globo, controlando de ese modo ascensos y descensos.

Otra noche espectacular la tuvo a cargo, el sábado, en ese mismo foro el cantante gitano que artísticamente se identifica como El Cigala, mientras que en el foro situado al oriente del Jardín Núñez explotaba, como quien dice, la Sonora Dinamita.

“REVIVIERON LA FERIA”. –

Aunque parezca difícil de creer, el municipio de Colima no tenía, por sí solo, como tienen todos los demás, un gran evento anual que se pudiera equiparar a una feria municipal, porque como es perfectamente sabido, la Feria de Todos los Santos es organizada por el Instituto de Ferias, designado por el Gobierno Estatal en turno.

Sólo que ahora, con la adición de algunos juegos mecánicos al Festival del Volcán en las calles aledañas del Jardín Núñez, todo eso ya parece también una feria. Y no fue por menos que un par de ancianas amigas mías, me dijeron en tono muy alegre: “Mira, Abelardo, anduvimos recorriendo la calle Madero a nuestro paso y al llegar desde el jardincito [Torres Quintero] al Núñez, lo primero que vimos fue una gran rueda de la fortuna totalmente iluminada, y todo aquello lleno de otros juegos y gente que paseaba con sus familias o con sus amores, y de inmediato exclamamos a coro: ‘¡Revivieron la feria en el Jardín Núñez!’ Qué bonito, de verdad, está todo eso. Es lo más parecido a la feria que hasta 1957 a nosotros, desde nuestra infancia nos tocó vivir”.

Un acierto más, pues, del Ayuntamiento Capitalino.

CALLES PEATONALES. –

Y ya para cerrar este tema quiero comentar un último dato: que habiendo nuevamente visto la avenida Madero cerrada al tráfico vehicular y abierta al paseo de los transeúntes, me confirmo en la idea de que, para continuar la revitalización del centro de la ciudad, tanto la avenida Madero como la calle Hidalgo deberían ser definitivamente convertidas en calles peatonales, como hace cuarenta años lo hicieron en la ciudad de Chihuahua en la calle Libertad; como hace poco más de 30 lo hicieron en León con aproximadamente 16 manzanas aledañas al los dos jardines principales; y como lo hicieron también a principios de los 80as en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Si ir más lejos recordamos que el año pasado, precisamente durante la realización del Segundo Festival Internacional del Volcán, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que estuvo acá de visita, nos dijo que en su ciudad se había tomado una decisión similar sobre sus calles más céntricas y nos mostró un video donde eso mismo se percibía, como se dice, “en vivo y a todo color”. Comentando el cúmulo de ventajas que tal decisión había traído sobre su ciudad, humanizándola.

MEADE EN EL TOBOGÁN. –

Y ya que hablamos de ferias y juegos infantiles, permítanme los lectores decirles que, de conformidad con las últimas dos encuestas comparativas que ha publicado el diario El Universal sobre las preferencias electorales de los candidatos a la presidencia de la república, el ciudadano Meade va, como quien dice, resbalándose por el tobogán más alto y más largo de La Piedra Lisa, porque no sólo no ascendió ningún punto durante el tiempo en que se realizó la primera encuesta y se verificó la segunda, sino porque descendió varios más, hasta colocarse virtualmente fuera, si ya no de las boletas electorales, sí ya de la contienda entre los posibles ganadores.

Pero para documentar lo dicho les presentaré algunos de los principales indicadores de ambas encuestas:

En la primera, realizada como dos semanas antes del primer debate, partiendo de la pregunta inicial “Si hoy fueran las elecciones presidenciales ¿por cuál partido y candidato votarías?, los aproximadamente 1,300 electores que contestaron el formulario completo respondieron así: [Por el candidato de Acción Nacional 25.6 por ciento; por el ciudadano Meade (PRI), 18.1; por AMLO, de Morena; 34.6; por Margarita Zavala 8.6 y por El Bronco 4.2; quedando el resto para los indecisos.

En la segunda medición (realizada varios días después del debate), los indicadores positivos sobre la misma pregunta fueron: el PAN y su candidato 22.4 %: el PRI y el suyo 13.6; El Peje y Morena 41.7. Con Margarita el 9.3; desplomándose asimismo El Bronco Mochamanos, que pasó de 4.2 a 3.1.

Y hablando en sentido negativo, una pregunta de la segunda encuesta fue: “¿Por cuál partido y candidato nunca votarías?” Los porcentajes fueron: Pan 12.3 %; Pri 38.6 y Morena 17.3.

Y ya casi rayando en la mala leche, los encuestadores hicieron una pregunta más: “¿Y cuál cree que es el peor partido político?” Y las respuestas fueron demoledoras para el tricolor, pues sólo el 8.2% de los encuestados dijeron que el peor partido era el PAN; Morena el 10.4; el 3.3 que el PRD y el 46.3 que el PRI. Por lo que viendo las cosas desde el ángulo en que se quieran ver, el PRI y su candidato están, hoy por hoy, como dije antes, resbalándose por el tobogán más alto de La Piedra Lisa. Y eso también es una muy mala noticia para los candidatos locales de ese partido, que, según sabemos por otros informes más cortos, andan, igual, tocando puertas que no les abren, o que de plano, se cierran casi sobre sus narices.

¡ARRANCAN!

Acaban de arrancar el domingo pasado las campañas municipales y los las diputaciones locales. En algunos casos las contiendas se van a calentar al máximo, y en otras no pasarán, según parece, de un mero trámite, donde ya casi se sabe quién ganará. Pero de todas ellas, casi sin duda, las de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, serán las que más darán que decir, y no será por menos, porque en esas cuatro municipalidades se concentra el mayor número de electores, y es donde abunda más, también, el poder económico de la población y su segmento más socorrido, que, como casi siempre ocurre, terminará apoyando (o no combatiendo, que para el caso es lo mismo) al candidato (o la candidata) que vayan punteando en las encuestas.

En este sentido todo parece indicar, por ejemplo, que en Manzanillo la disputa será únicamente entre dos contendientes: Martha Leticia Sosa Govea, de la coalición que encabeza el PAN, y Virgilio Mendoza Amezcua, quien por un mal tino de su voluntad decidió ir como candidato de la coalición PRI-Verde, en vez de haberse ido sólo pintado “del color de la esperanza”. Y, en cuanto corresponde a Colima, aunque sean cinco los principales contendientes, todo parece indicar también, que a la hora de la hora serán tres los candidatos que se disputarán la alcaldía: Héctor Insúa, que va como favorito del público (o como “enemigo público número uno” de los periódicos de los tíos del gobernador); el popular Leoncio Morán, quien a la postre se salió con la suya de ir el solito a pelear por dicha alcaldía, y el muy popular también Roberto Chapula de la Mora, que está siendo apoyado localmente por la directiva del magisterio sindicalizado. Magisterio cuyos dirigentes pretenden, según he podido enterarme, echar toda la carne al asador en el municipio capitalino para que, con los votos que saquen allí, puedan conservar el registro de su partido a nivel estatal. Dejando todos ellos al candidato del PRI sin ninguna posibilidad para meterse de lleno a la contienda.