Aspirante a Senador por Morena “explotó” a trabajador; tras accidente lo abandona a su suerte

Colima Col.- Valentín Ramos Álvarez, quien se desempeñó como colaborador y dirigrente municipal del PT en el municipio de Tecomán, acusó a su ex patrón y líder estatal de ese instituto político, Joel Padilla Peña, de haberlo despedido injustificadamente, tras haber sufrido un accidente que lo dejó discapacitado.

Hace unos días tuvo una intervención quirúrgica derivado del accidente, en donde estuvo internado por varios días, situación que lo obligó a hacer el llamado público al petista para que le responda como su patrón que fue y que hoy lo necesita, pues en vez de apoyarlo lo despidió tras el accidente sin darle ningún apoyo económico.

En su cuenta de facebook, Valentín Ramos, narra lo sucedido, en donde también manifiesta que interpuso una demanda laboral en contra del líder estatal del PT, hoy aspirante al senado de la república por MORENA, demanda que no hasta el momento no se le ha avanzado.

A continuación les dejamos textualmente la queja que aparece en su muro de facebook:

“ESTAMOS LLEGANDO A COLIMA A UNA SITA MEDICA CON EL ANESTESIÓLOGO ESTOY SIENDO PREPARADO PARA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN EL AÑO 2013 TUVE UN ACCIDENTE Y QUIEN ERA MI PATRON JOEL PADILLA LÍDER DEL PT DEL CUAL YO ERA TRABAJADOR COLABORADOR Y COORDINADOR YO RECIBÍA ORDENES DE JOEL PADILLA EL CUAL MECORIO EN ESAS CONDICIONES Y QUEDE CON DISCAPACIDAD NO ME TENIA ASEGURADO Y NO ME A APOYADO EN NADA E TENIDO VARIAS OPERACIONES Y ESTE PERSONAJE NO DA LA CARA PARA NADA LO TENGO DEMANDADO EN LA PROFEDET EXP 429 PERO ESTA PERSONA VA PARA CANDIDATO AL SENADO PRIMERO QUE NOS CUMPLA A TODOS SUS COLABORADORES QUE CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES PATRONALES QUE MARCA LA LEY LABORAL YO LES PIDO NI UN VOTO A JOEL PADILLA DEL PT”.

En entrevista al afectado, comentó que el accidente fue el 8 de mayo del 2013 en horas laborales, y Joél Padilla no le ha apoyado con ningún cinco hasta el momento.

“Le pido a través de este medio que me dé la cara, que platiquemos para poder dar por terminado este asunto, soy padre de familia y debido al accidente quedé discapacitado y no he podido trabajar al cien por ciento, le pido que tengamos un acercamiento”.

Aclaró que no está haciendo el asunto político, no pertenece a ningún partido, lo hace en estos momentos porque lleva años pidiendo justicia la cual no le ha llegado.

“Sólo pido justicia, no lo hago con tintes políticos, sólo quiero que me dé la cara y podamos terminar esta situación, que no sea injusto con alguien que su fue su más cercano colaborador y trabajador”.

Cabe señalar que Joél Padilla Peña brincó de diputado local a candidato a senador por el Partido del Trabajo, pese a que como legislador siempre estuvo del lado de la fracción priista, aprobando todas las iniciativas de ley a favor del PRI y del gobierno estatal.

También se le ha acusado de desviar los recursos de los CENDIS que entre él y su esposa Evangelina Bustamante, Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” manejan. Pese a esa desacreditada trayectoria busca llegar este 2018 al senado de la república por el Partido Morena