¿Pues cuál debate?

¿Participamos de un debate político o de montoneros?

JMC.

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Déjenme decirles que: Que la noche del domingo pasado fuimos televidentes testigos de una emboscada política en donde cuatro desesperados “suspirantes” buscaron el descontón, el pleito ratero, en la busca de lo perdido, lo que aparezca.

Nos sentamos frente al aparato televisor a ver y escuchar una versión tercermundista de lo que en otros países se entiende por un debate.

Asistimos a ver al Favorito, al número uno que así sigue en las encuestas (AMLO), al verdadero y único retador que “dominó” la tertulia (Anaya), al despintado de “La Estafa Maestra” Meade, quien buscó un “Chance” y no lo consiguió, a Margarita que solo fue a causar lastimas y, a atacar al candidato del PAN, al “Toro de once” “El Bronco” que no debió estar ahí por tramposo, el hombre fue la botana de la noche de “Los Cuchillos Largos”

Debate no fue, fue pasarela, reyerta, concurso de vanidades o torneo de declamación. Como que acordaron suprimir la discusión, la controversia, la contienda, fue sólo el acuerdo de echarle montón al líder de la carrera presidencial ahí presente.

Por supuesto que no podía ser de otra forma, el asunto es desde hace meses tan solo entre dos (AMLO y Anaya), los otros tres, están perdidos, sin respaldo popular, sin futuro, no puede ser de otra forma, son pues, comparsas.

Pues bien, lo del domingo fue << un debate que no fue debate >> fue una asociación delictuosa en contra del puntero de las encuestas al que le dirigieron sus baterías, cuya ventaja en las encuestas la mayoría de los mexicanos consideran es, irremontable. Cierto, AMLO salió golpeado pero se creció al castigo y consiguió conservar su ventaja, a eso iba y lo consiguió.

Aquí la “estrellita” fue el candidato del PAN, Ricardo Anaya, no ganó el debate, fue tan sólo el “dominador” del evento, que no debate. Andrés Manuel salió caminando de la emboscada, directo a lamerse los chipotes y raspones, a prepararse para la próxima encerrona con sus cuatro “amiguitos”.

Desde luego que los correligionarios de los demás candidatos salieron a declararse ganadores, aquí cerquita, la nota la dieron los mentirosos e infumables priistas alicaídos Don Fernándone Moreno Peña y Cerdo-ta-do rogelio rueda quienes “vieron” ganar al “Manchado” Meade quien salió de la encerrona sin pena y sin gloria, listo para el funeral. ¿De cuál fumarían “El Chaparrito endemoniado y Cerdo-ta-do”?

La ex primera dama Margarita Zavala decepcionó, repetitiva, desorientada, su presencia sólo fue decorativa y testimonial. No supo darle sentido a su presencia como única mujer en la encerrona en contra de AMLO.

Del Bronco sólo podemos decir que sorprendió con su estilo particular de decir las cosas, “Mocharle la mano a quien robe en el servicio público”, de lograr su intención al primero al que deben córtale no una, sino las dos, es al Gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez, Vaya ladrón de siete suelas.

En fin, tampoco era de esperarse una batalla campal entre los cuatro rudos y el puntero de la contienda presidencial, entonces, claro queda que la contienda presidencial es de dos, Andrés Manuel López Obrador ( Morena) y Ricardo Anaya (PAN) los otros tres son invitados de piedra.

En fin, el candidato oficialista de Peña Nieto y del PRI corrupto José Antonio Meade conservará hasta el final de la carrera presidencial el nada competitivo tercer lugar, ya no podrá su magra figura evitar el colapso que ya se anuncia como funeral, el fin del PRI teniéndolo a él como enterrador.

Parecida situación padecen los priistas de Colima a los que la sociedad los tiene aborrecidos por ladrones, corruptos y sinvergüenzas que no quieren leer el hartazgo que tienen de ellos los colimenses.

La fotografía habla de los estragos continuos del episodio de un Gobernador ladrón e inepto y un Secretario General de Gobierno ligado al crimen organizado, lavado de dinero y la venta de drogas. Ni cómo ayudar a Chupitos.

Ambos funcionarios del Gobierno estatal son militantes del PRI a quienes entre más los conocen los colimenses más sirven de lastre para los candidatos del PRI.

Ahí se ven.

ENLACITOS

Qué poca madre Nacho: Utilizando a las víctimas del accidente carretero del domingo pasado como usufructo político el imbécil Gobernador de Colima se hizo promocionar que: “él pagaría los funerales de la familia “accidentada”, cuando los 10 muertos ya estaba siendo velados”.

Nacho Peralta se mostró oportunista político agarrando de bandera la muerte de niños y mujeres, vamos, hasta algunos estúpidos ColumnistasNachoPeralta@gmaill.com se desgarraron las vestiduras diciendo que “Era excelente la iniciativa del gobernador de absorber los gastos funerarios”.

Imbéciles, se hace el bien sin exhibir la desgracia, mucho menos, salir a gritarlo ni promocionarlo buscando con la tragedia obtener ventajas políticas para los candidatos del PRI que en su mayoría son los más Corruptos y sinvergüenzas de Colima.

Qué poca madre Nacho.

Autopista mortal: Aunada a la violencia criminal imparable en Colima la autopista de cuota es escenario mortal casi a diario para quienes tienen la desgracia de encontrarse con choferes de tráileres borrachos o drogados que van dejando luto y muerte en las familias colimense.

El pasado domingo en la autopista mortal 6 niños y 4 adultos fueron “asesinados” por un conductor irresponsable en un brutal accidente carretero, la Policía Federal de Caminos, bien gracias, ellos, a “vacunar” a los traileros, esa es su mi$ión.

